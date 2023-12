Bản tin 8H: Nhân sự mới của Tổng cục Hải quan

TPO - Ông Trần Xuân Lộc vừa được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Cục trưởng Kiểm tra sau thông quan.

Ngày 13/12, tại trụ sở Tổng cục Hải quan, Tổng cục Hải quan đã tổ chức lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm đối với ông Trần Xuân Lộc giữ chức vụ Phó Cục trưởng Kiểm tra sau thông quan. Trước đó, ngày 12/12/2023, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Nguyễn Văn Cẩn ký Quyết định 3069/QĐ-TCHQ bổ nhiệm có thời hạn ông Trần Xuân Lộc - Chi cục trưởng Chi cục Kiểm tra sau thông quan khu vực miền Trung (Cục Kiểm tra sau thông quan, Tổng cục Hải quan) giữ chức vụ Phó Cục trưởng Kiểm tra sau thông quan. Ông Trần Xuân Lộc (sinh năm 1981), tham gia công tác trong ngành Hải quan từ năm 2006. Từ tháng 1/2021, ông được bổ nhiệm là Chi cục trưởng Chi cục Kiểm tra sau thông quan khu vực miền Trung (Cục Kiểm tra sau thông quan, Tổng cục Hải quan).

Ngày 13/12, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông chủ trì buổi lễ trao các quyết định về công tác cán bộ. Tại buổi lễ, đại diện Vụ Tổ chức cán bộ đã công bố các quyết định của Bộ trưởng Bộ VHTTDL về công tác cán bộ. Các quyết định này đều có hiệu lực từ ngày 15/12/2023. Theo đó, tại Quyết định số 3857/QĐ-BVHTTDL ngày 13/12/2023, ông Lâm Nhân, Chủ tịch Hội đồng trường Trường Đại học Văn hóa TPHCM được công nhận làm Hiệu trưởng Trường Đại học Văn hóa TPHCM. Tại Quyết định số 3858/QĐ-BVHTTDL ngày 13/12/2023, Bộ trưởng Bộ VHTTDL quyết định bổ nhiệm ông Đặng Trần Cường, Quyền Giám đốc Trung tâm Điện ảnh, Thể thao và Du lịch Việt Nam giữ chức Giám đốc Trung tâm Điện ảnh, Thể thao và Du lịch Việt Nam.

Mới đây, một cặp vợ chồng cao tuổi tại Quảng Bình đã viết đơn lên chính quyền xin trả lại 768m2 đất nông nghiệp để Nhà nước cấp lại cho các hộ dân đang thiếu và cần đất sản xuất. Người xin trả lại đất là vợ chồng ông Nguyễn Văn Vũ (sinh năm 1937) và bà Lê Thị Riếc (sinh năm 1942), ở thôn Lê Xá, xã Mai Thủy, huyện Lệ Thủy. Mảnh đất ông bà xin trả lại có diện tích 768m2 nằm ở khu đất Đồng ruộng Chăm, xã Mai Thủy, với mục đích sử dụng là đất trồng lúa. Ông Vũ cho biết bản thân hiện có đất canh tác nhưng lại bỏ không, trong khi đó nhiều người cần lại không có. Sau khi bàn bạc với vợ và có được sự ủng hộ từ bà, ông Vũ đã nhanh chóng lên chính quyền để xin trả đất.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay (14/12), ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục phổ biến thời tiết có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng. Sáng và đêm trời lạnh. Các tỉnh Tây Nguyên và Nam Bộ ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ cao nhất ở Tây Nguyên 26-29 độ C, có nơi hơn 29 độ C; khu vực Nam Bộ 31-34 độ C, có nơi hơn 34 độ C. Từ ngày 16-17/12, ở khu vực Bắc Bộ có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Từ ngày 16/12 khả năng trời chuyển rét, từ đêm 16-20/12 khả năng trời rét đậm, vùng núi trời rét hại, vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá và sương muối.

Số liệu từ Tổng cục Dữ trữ Nhà nước cho biết, từ đầu năm đến 30/11/2023, Bộ Tài chính đã thực hiện xuất cấp 109.259 tấn gạo dự trữ quốc gia.Trong đó, gồm 21.567 tấn để khắc phục hậu quả mưa lũ và cứu đói cho nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán và giáp hạt đầu năm; hỗ trợ học sinh là 68.530 tấn; hỗ trợ dự án trồng rừng là 7.162 tấn; viện trợ Cuba là 10.000 tấn. Ngoài ra, còn thực hiện xuất 2.000 tấn cho Thành phố Hà Nội để hỗ trợ cho Thủ đô Lahabana, Cuba.

Chiều 13/12, ông Nguyễn Đồng - Chủ tịch UBND xã Vinh Xuân (huyện Phú Vang, tỉnh TT-Huế), cho biết, một người đàn ông người ngoài địa phương được phát hiện tự thiêu dẫn đến tử vong tại xã này. Theo thông tin ban đầu, trước đó, ông T.T.N. (68 tuổi, trú tại phường Hương Vinh, TP Huế) đi đến thôn Xuân Thiện Hạ (xã Vinh Xuân). Tại đây, ông N. đã bất ngờ châm lửa tự thiêu dẫn đến tử vong. Theo xác nhận từ lãnh đạo UBND phường Hương Vinh (Huế), ông T.T.N. là người cư trú tại địa phương này, quê quán ở xã Vinh Xuân. Nguyên nhân vụ việc nghi do ông N. xảy ra khúc mắc trong chuyện gia đình.