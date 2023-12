Bản tin 8H: Bộ Tài chính bổ nhiệm nhân sự

TPO - Bà Tô Nguyễn Cẩm Anh, Trưởng phòng Pháp luật tài chính quốc tế, Vụ Pháp chế, được bổ nhiệm giữ chức Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế.

Chiều 12/12, thay mặt tập thể Ban Cán sự đảng, Lãnh đạo Bộ Tài chính, Thứ trưởng Lê Tấn Cận trao quyết định bổ nhiệm bà Tô Nguyễn Cẩm Anh - Trưởng phòng Pháp luật tài chính quốc tế, Vụ Pháp chế, giữ chức Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế.Bà Tô Nguyễn Cẩm Anh, sinh năm 1974, có bằng cử nhân Luật kinh tế, Đại học Tổng hợp hà Nội; Thạc sĩ, Tiến sĩ Luật Thương mại, Đại học Tổng hợp Paris - Panthéon-Assas-Pháp.

Ngày 12/12, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Nguyễn Tự Công Hoàng đã ký công văn truyền đạt ý kiến của Chủ tịch UBND tỉnh, phản hồi đề nghị của Sở Xây dựng về việc ban hành danh mục cây trồng, cây cấm trồng, cây trồng hạn chế tại các đô thị trên địa bàn tỉnh. Theo Chủ tịch tỉnh Bình Định, Sở Xây dựng đề xuất ban hành quyết định theo hình thức văn bản quy phạm pháp luật. Tuy nhiên, tại các phụ lục ban hành kèm theo quyết định còn sai sót, lỗi chính tả nhiều, một số nội dung không rõ nghĩa... Lãnh đạo tỉnh Bình Định đề nghị Sở Xây dựng chủ trì, kiểm tra, rà soát kỹ lưỡng; xem xét lại sự cần thiết phải ban hành các đặc điểm, thuộc tính của cây như dự thảo.

Ngày 12/12, Phó thủ tướng Trần Lưu Quang đã ký Quyết định số 1608/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ cấp Bằng "Tổ quốc ghi công” đối với liệt sĩ Vũ Văn Thiện. Thiếu úy Vũ Văn Thiện sinh ngày 22/10/2002; nguyên quán xã Thi Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam; thường trú tại xã Nhuận Trạch, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình; nhập ngũ từ tháng 10-2020; cấp bậc, chức vụ: Thiếu úy, Học viên đào tạo phi công tại Học viện Không quân Ấn Độ do Đoàn 871/Tổng cục Chính trị quản lý. Liệt sĩ Vũ Văn Thiện hy sinh ngày 4/12/2023 tại Ấn Độ trong khi làm nhiệm vụ huấn luyện chiến đấu của lực lượng không quân (thực hành tập bay trên máy bay TC7).

Tối 12/12, ông Trần Việt Tùng - Giám đốc Chi nhánh vận tải đường sắt Nha Trang cho biết, đơn vị đã bàn giao tài sản cho ông Jean Pierre Canon (quốc tịch Pháp) để quên trên tàu. Trước đó vào sáng cùng ngày, tàu SE2 từ TP. Hồ Chí Minh đi Hà Nội, sau khi khách xuống ga Tuy Hòa (Phú Yên), một nhân viên ngành Đường sắt phát hiện tại giường nằm toa số 5 có chiếc túi màu đen. Bên trong túi có nhiều tiền Việt và ngoại tệ, tổng cộng hơn 50 triệu đồng và các giấy tờ tùy thân mang tên ông Jean Pierre Canon. Ông Vũ Thanh Minh, trưởng tàu đã liên hệ các đơn vị liên quan, bàn giao toàn bộ tài sản cho Đội khách vận ga Tuy Hòa để đưa vào ga Nha Trang, thực hiện trao trả cho khách bỏ quên.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường lệch Đông kết hợp với hội tụ gió trên mực 1.500m, sáng sớm 13/12, khu vực vùng núi Bắc Bộ có mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa 10-30mm, có nơi trên 50mm; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nền nhiệt tại đồng bằng Bắc Bộ vẫn ở ngưỡng cao và có xu hướng tăng nhẹ. Ngày 13/12, mức nhiệt cao nhất và thấp nhất đều tăng khoảng 1-2 độ so với hôm qua. Đối với khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, cũng có mưa rải rác; phía Nam có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều trời nắng; nhiệt độ cao nhất tăng lên 29 độ. Trong khi đó, khu vực từ Đà Nẵng trở vào phía Nam chủ đạo nắng nhiều; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Nhiệt độ cao nhất ở những khu vực này dao động khoảng 32-34 độ.

Ngày 12/12, ông Nguyễn Văn Phương, Chủ tịch UBND TP Bảo Lộc (Lâm Đồng) đã ký quyết định tạm đình chỉ công tác đối với ông Trần Thiện Thuật, Chủ tịch UBND xã Đam B’ri. Thời hạn tạm đình chỉ công tác đối với cán bộ này 15 ngày, kể từ ngày 13/12. Trong thời gian ông Thuật bị đình chỉ, Phó chủ tịch UBND xã Đam B’ri Phạm Duy Quyết được giao quyền phụ trách. Ông Thuật bị đình chỉ công tác để xem xét trách nhiệm, thực hiện khắc phục hạn chế, khuyết điểm trong công tác quản lý đất đai, xây dựng ở địa phương, nhất là tại hẻm 71 đường Trần Nhật Duật, thuộc địa bàn thôn 5, xã Đam B’ri. (XEM CHI TIẾT)

Tối 12/12, Bệnh viện Bình Định cho biết, sau khi nắm thông tin về hoàn cảnh của bé Phan Thị Ca (học sinh lớp 9, Trường THCS Cát Tường, xã Cát Tường, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định) - nhân vật trong bài viết Nữ sinh lớp 9 “bom” hàng và hành động bất ngờ của chủ shop, Ban giám đốc bệnh viện quyết định sẽ cử bác sĩ đến nhà khám bệnh cho bà Phạm Thị Lan (mẹ của bé Ca). Bệnh viện Bình Định cho biết, với tình trạng bệnh theo mô tả, bệnh viện đánh giá là nghiêm trọng. Mẹ bé Ca đã bị bệnh nhiều năm nay khiến kinh tế kiệt quệ. Bệnh viện hứa sẽ cử y bác sĩ đến nhà thăm khám. Sau đó sẽ xem xét, động viên đưa bà Lan về bệnh viện chữa trị, chi phí khám chữa bệnh cho bà Lan sẽ miễn phí. (XEM CHI TIẾT)