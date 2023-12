Bản tin 8H: Kết quả lấy phiếu tín nhiệm lãnh đạo tỉnh Đắk Nông

TPO - HĐND tỉnh Đắk Nông đã bỏ phiếu và thông qua Nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với 28 người giữ chức vụ do HĐND tỉnh khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026 bầu.

Ngày 11/12, tại Kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh Đắk Nông khóa IV, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với 28/30 người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu.Hai người còn lại không thực hiện lấy phiếu tín nhiệm do được bầu trong năm 2023 gồm Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đắk Nông Võ Thị Ái Liễu và Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Đắk Nông Phan Nhật Thanh. Kết quả, đồng chí Hồ Văn Mười, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông nhận được số phiếu “tín nhiệm cao” cao nhất với 48/49 phiếu bầu (chiếm tỷ lệ 97,96%), 01 phiếu "tín nhiệm" (tỷ lệ 2,04%); các đồng chí Lưu Văn Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đắk Nông và Bùi Quang Thanh, Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông cùng nhận được 44 phiếu “tín nhiệm cao” (tỷ lệ 89,8%), và 5 phiếu tín nhiệm (tỷ lệ 10,2%). Chức danh có nhiều phiếu “tín nhiệm thấp” nhất là đồng chí Trần Đình Ninh, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư với 14 phiếu (tỷ lệ 28,57%). Kế đến là các đồng chí Phan Đình Hiến, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Đắk Nông; Lê Ngọc Quang, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch với cùng 9 phiếu (tỷ lệ 18,37%).

Ngày 11/12, đại diện Đội CSGT số 7 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) cho biết, đơn vị đang xác minh vụ nam thanh niên đi mô tô gây tai nạn khiến người phụ nữ ngã ra đường Nguyễn Trãi rồi bỏ đi. Trước đó, mạng xã hội chia sẻ đoạn video ghi lại hình ảnh nam thanh niên đi mô tô BKS 29M1-999.XX va chạm với xe máy khác trên đường Nguyễn Trãi (quận Thanh Xuân). Sau va chạm, người phụ nữ ngã ra đường và bị ô tô đi cùng chiều đâm trúng. Đáng nói, người gây tai nạn trên đứng lại nhìn nạn nhân ngã rồi phóng xe bỏ đi. Nhiều người cho rằng, hành vi gây tai nạn rồi bỏ đi của nam tài xế rất cần lên án và mong muốn cơ quan chức năng sớm tìm ra danh tính, xử phạt nghiêm theo quy định.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường lệch Đông kết hợp với hội tụ gió trên mực 1.500m nên ngày 12/12, vùng núi Bắc Bộ mưa rào và có nơi có dông, cục bộ mưa vừa, mưa to với lượng mưa 20-40mm, có nơi trên 60mm.Từ đêm 12/12, mưa giảm dần. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ nguy cơ gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp. Khoảng từ ngày 17-20/12, các tỉnh Bắc Bộ có khả năng cao xảy ra một đợt rét đậm trên diện rộng, vùng núi xảy ra rét hại. Khu vực Bắc Trung Bộ trời rét, phía Bắc có rét đậm. Trong đợt rét này khu vực vùng núi Bắc Bộ, nhiệt độ thấp nhất có thể xuống dưới 10 độ C, vùng núi cao có thể xuống dưới 3 độ C.

Ngày 11/12, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Nghệ An quyết định thi hành kỷ luật ông Phạm Hồng Sơn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Kỳ (Nghệ An), bằng hình thức khiển trách. Ông Phạm Hồng Sơn đã vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm, quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên trong thực hiện quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về tố cáo. (XEM CHI TIẾT)

Ngày 11/12, tại Kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh Đắk Nông khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026, các đại biểu đã thống nhất thông qua nghị quyết cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND tỉnh đối với bà Cao Thị Thúy Hường - nguyên Phó Giám đốc Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước, thuộc Sở Tư pháp tỉnh Đắk Nông. Theo tờ trình của HĐND tỉnh Đắk Nông, bà Hường có đơn xin thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND tỉnh khóa IV với lý do đã nghỉ việc và không cư trú tại nơi đang là đại biểu. Trước đó, bà Hường có đơn xin thôi việc với lý do việc gia đình. Ngày 14/11, Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Đắk Nông đã có quyết định cho bà Hường thôi việc theo nguyện vọng, bắt đầu từ ngày 1/12. (XEM CHI TIẾT)

Chiều 11/12, ông Nguyễn Xuân Huân - Chủ tịch UBND phường Bến Thủy (TP Vinh, Nghệ An) cho biết, lực lượng chức năng đang tổ chức tìm kiếm một nam sinh nghi nhảy sông Lam tự vẫn. Thông tin ban đầu, khoảng hơn 14h cùng ngày, em N.T.T đi xe máy điện đến cầu Bến Thủy (bắc qua sông Lam, nối hai tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh). Đến gần giữa cầu, em T. dừng xe rồi bất ngờ trèo qua lan can, gieo mình xuống sông. Sự việc diễn ra quá nhanh khiến người đi đường không kịp can ngăn, ứng cứu. (XEM CHI TIẾT)

Tối 11/12, khi khám nghiệm hiện trường nơi ông T.T.H. (46 tuổi), Giám đốc Trung tâm đăng kiểm tàu cá thuộc Chi cục Thủy sản tỉnh Cà Mau, tử vong, công an đã phát hiện thư tuyệt mệnh. Ngoài ra, trên người nạn nhân có khoảng 10 vết thương và có dấu hiệu của việc nối dây điện. Theo hình ảnh camera an ninh ghi lại, ông H. vào cơ quan khoảng 18h30 ngày 10/12. Sáng 11/12, nhân viên phát hiện ông H. tử vong trong lúc dọn dẹp phòng làm việc của người này tại trụ sở cơ quan ở phường 8, TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau. (XEM CHI TIẾT)