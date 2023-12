Bản tin 8H: Huế đấu giá khu đất vàng với giá khởi điểm gần 231 tỷ đồng

TPO - Huế đang chuẩn bị đấu giá 2 khu đất "vàng" nhằm kêu gọi đầu tư xây dựng hạ tầng phục vụ du lịch, nghỉ dưỡng cao cấp.

Ngày 10/12, UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết đã đưa vào kế hoạch đấu giá 2 khu đất "vàng" nhằm kêu gọi đầu tư xây dựng hạ tầng phục vụ du lịch, nghỉ dưỡng cao cấp. Theo đó, dự kiến vào ngày 28/12, Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên - Huế sẽ tổ chức phiên đấu giá khu đất số 5 đường Lê Lợi nằm cạnh sông Hương. Khu đất rộng 8.012,3 m2 với giá khởi điểm cho thuê quyền sử dụng đất gần 823,9 triệu đồng/năm (chưa bao gồm các loại thuế, phí khác theo quy định). Người trúng đấu giá được thuê đất 10 năm để xây dựng khu dịch vụ du lịch cao cấp (không có lưu trú) với chiều cao 1 tầng, tổng mức đầu tư khoảng 19,7 tỷ đồng. Vào ngày 29/12, tỉnh Thừa Thiên - Huế cũng tổ chức đấu giá khu đất "vàng" rộng 7.081,5 m2 ở số 8-10 đường Phan Bội Châu và số 19 đường Nguyễn Huệ (TP Huế) nhằm mục đích xây dựng tổ hợp thương mại, dịch vụ, khách sạn cao cấp 4-5 sao quy mô từ 80-100 phòng với tổng mức đầu tư hơn 675 tỷ đồng. Giá khởi điểm bán đấu giá khu nhà đất này gần 231 tỷ đồng.

UBND TP Đà Nẵng vừa có tờ trình liên quan đến chính sách hỗ trợ học nghề đối với lao động thuộc diện chính sách, xã hội trên địa bàn, trình HĐND thành phố xem xét thông qua trong kỳ họp sắp tới. Theo nội dung tờ trình, thành phố sẽ hỗ trợ cho đối tượng lao động là thanh thiếu niên hư, vi phạm pháp luật, học sinh bỏ học, lao động là người hoạt động mại dâm hoàn lương. Việc đào tạo nghề sẽ theo danh mục nghề đào tạo với mức hỗ trợ tối đa 2 triệu đồng/người/khóa học. Đối với lao động trong các hộ thuộc diện di dời, giải tỏa, thu hồi đất sản xuất... sẽ được hỗ trợ đào tạo nghề tối đa 3 triệu đồng/người/khóa học. Dự kiến kinh phí hỗ trợ cho các đối tượng do nguồn ngân sách đảm bảo, với mức bình quân 190 triệu đồng/năm.

Lợi dụng việc chuyển hoá dữ liệu qua cổng thông tin điện tử, hay còn gọi là dịch vụ công, các đối tượng lừa đảo đã giả danh là cán bộ của UBND các phường, quận để thông báo cho người dân về việc sai dữ liệu dân cư, yêu cầu họ phải cung cấp lại thông tin và đề nghị hỗ trợ online trong việc cập nhật lại thông tin một cách nhanh gọn, thuận tiện.Các đối tượng sẽ gọi điện tự xưng là cán bộ UBND phường, quận thông báo là dữ liệu cư dân của nạn nhân bị sai và nhận hỗ trợ để cập nhật. Thông tin mà các đối tượng đưa ra khá chính xác và đánh đúng vào tâm lý muốn làm cho nhanh nên nhiều nạn nhân đã mắc bẫy và bị chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng. Theo Bộ Công an, hiện nay, việc chỉnh sửa thông tin chỉ được thực hiện duy nhất bằng hình thức trực tiếp và phải do chính công dân đề xuất nguyện vọng.

Khoảng 7h sáng 10/12, trên đường tỉnh lộ 1 (đoạn qua địa bàn buôn Ea Mar, xã Krông Ana, huyện Buôn Đôn) xảy ra một vụ tai nạn thương tâm giữa xe máy và xe buýt khiến 2 bố con tử vong. Theo đó, khi lưu thông hướng huyện Ea Súp đi huyện Buôn Đôn đến tỉnh lộ 1, ông P.V.T. (thường trú xã Cư M'lan, huyện Ea Súp) điều khiển xe máy BKS 47P1- 091.91, chở theo con gái là P.T.H.G., va chạm với xe buýt BKS 47B-025.92 đang lưu thông theo hướng ngược lại. Cú va chạm mạnh khiến 2 bố con ông T. ngã ra đường bị chấn thương nặng, sau đó được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong trên đường tới bệnh viện. Tại hiện trường, chiếc xe máy nằm dưới gầm xe buýt và bị hư hỏng nặng. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được làm rõ.

Bộ Y tế vừa có văn bản gửi Chủ tịch Ủy ban Nhân dân TP Hà Nội về việc tăng cường công tác phòng, chống bệnh sốt xuất huyết. Theo báo cáo ghi nhận tại Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế, tính đến ngày 1/12/2023 Hà Nội đã có 37.441 số ca mắc sốt xuất huyết và 4 ca tử vong, riêng trong tuần 48 số mắc vẫn còn rất cao 1.715 trường hợp mắc mới, với 33 ổ dịch mới tại 13 quận, huyện, thị xã và còn 88 ổ dịch đang hoạt động tại 19 quận, huyện, thị xã. Bộ Y tế đề nghị lãnh đạo TP Hà Nội tiếp tục tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc chỉ đạo các địa phương, đơn vị triển khai hoạt động phòng, chống bệnh sốt xuất huyết trên địa bàn.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 11/12, Bắc Bộ ngày có mưa nhỏ vài nơi, sáng có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng với nền nhiệt cao nhất phổ biến từ 25-28 độ C; đêm có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Vùng núi cục bộ có mưa vừa, mưa to; trời lạnh. Khoảng từ đêm 12-13/12, Bắc Bộ khả năng có không khí lạnh tăng cường yếu, gây mưa, mưa rào rải rác và có nơi có giông; riêng vùng núi cục bộ có mưa vừa, mưa to. Sáng và đêm trời lạnh.Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi.

Chiều 10/12, Đội CSGT Hàng Xanh thuộc Phòng CSGT đường bộ - đường sắt (PC08) - Công an TPHCM đang tiếp tục xác minh để xử lý đối với hơn chục xe mô tô Harley lưu thông vào làn đường ô tô, đoạn trên cầu Bình Lợi ở đường Phạm Văn Đồng vào sáng cùng ngày.Theo đó, hình ảnh được người đi đường chụp lại khi chứng kiến vụ việc và chia sẻ trên mạng xã hội, khiến nhiều người có ý kiến bức xúc. Theo xác minh ban đầu, khoảng 7h45 sáng 10/12 có hơn chục xe mô tô hiệu Harley đã lưu thông vào làn đường ô tô của đường Phạm Văn Đồng, đoạn trên cầu Bình Lợi, theo hướng từ TP Thủ Đức đi quận Bình Thạnh.