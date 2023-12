Bản tin 8H: Ban Bí thư bổ nhiệm nhân sự mới

TPO - Ban Bí thư bổ nhiệm ông Nguyễn Đình Vượng giữ chức Trợ lý Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Chiều 6/12, tại Hà Nội, Đảng đoàn, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức Hội nghị công bố Quyết định về công tác cán bộ. Theo Quyết định số 1044-QĐNS/TW ngày 28/11/2023, Ban Bí thư quyết định bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Đình Vượng, Vụ trưởng, Thư ký đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam giữ chức Trợ lý đồng chí Đỗ Văn Chiến.

Chiều 6/12, tại kỳ họp thứ 18 (kỳ họp thường lệ cuối năm 2023), HĐND tỉnh Phú Yên đã bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và các chức danh Trưởng ban, Phó Trưởng ban của HĐND tỉnh. Tại kỳ họp, 49/49 đại biểu tham dự đã thống nhất thông qua Nghị quyết xác nhận kết quả bầu Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Phú Yên khóa VIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Đỗ Thái Phong - Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy Sông Cầu. Ông Đỗ Thái Phong, sinh ngày 26/8/1980; quê quán: xã Hòa Thắng, huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên.

Tối 6/12, lãnh đạo Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa huy động tổng lực các đơn vị nghiệp vụ, lực lượng cảnh sát hình sự, công an các địa phương vào cuộc phối hợp truy tìm 2 phạm nhân bỏ trốn khỏi trại giam.Đó là Phan Công Thành (36 tuổi, quê xã Thạch Châu, huyện Lộc Hà), đang thụ án về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, và Nguyễn Đắc Hoàng (39 tuổi, quê xã Cẩm Nhượng, huyện Cẩm Xuyên), phạm tội mua bán trái phép chất ma túy. Trước đó, khoảng 15h cùng ngày, lợi dụng sơ hở, Thành và Hoàng đã trốn khỏi trại giam Xuân Hà (xã Cẩm Sơn, huyện Cẩm Xuyên). Theo mô tả, hai nghi phạm mặc áo màu đen, đi ủng. Một người mặt vuông, lông mày rậm. Người còn lại mặt nhọn, môi thâm.

Ngày 6/12, Chủ tịch UBND huyện Hải Hà, Quảng Ninh Hồ Đức Quang cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp.Thông tin ban đầu, khoảng 11h cùng ngày, phóng viên H.V (Trung tâm truyền thông tỉnh Quảng Ninh) tác nghiệp chuyên đề phối hợp giữa huyện Hải Hà và Trung tâm truyền thông tỉnh Quảng Ninh tại khu vực xã Quảng Minh. Tại đây, phóng viên H.V dùng điện thoại cá nhân và máy ảnh để ghi lại hình ảnh 2 xe container đang nhận hàng hóa từ một chiếc bè dưới biển lên thùng xe. Lúc này, một nam thanh niên (chưa rõ danh tính) tới gần phóng viên H.V rồi giật điện thoại, rút thẻ nhớ máy ảnh rồi ném cả hai xuống biển. Sau sự việc, phóng viên H.V đã tới Công an huyện Hải Hà để trình báo sự việc.

Ngày 6/12, lãnh đạo UBND phường Cẩm Bình (TP Cẩm Phả, Quảng Ninh) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ tự thiêu khiến người đàn ông tử vong. Theo đó, khoảng 10h30 cùng ngày, người dân phát hiện người đàn ông (chưa rõ danh tính) đi tới bãi đất trống thuộc tổ 2, khu Hoà Lạc, phường Cẩm Bình. Tại đây, người này tẩm xăng lên người rồi châm lửa tự thiêu. Do sự việc diễn biến quá nhanh, mọi người không kịp ứng cứu. Ngọn lửa bốc lớn khiến người đàn ông tử vong tại chỗ. Lực lượng chức năng đang điều tra vụ việc và xác minh danh tính người tử vong.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 7/12, thời tiết miền Bắc vẫn chịu chi phối của không khí lạnh tăng cường. Đặc điểm của đợt lạnh này là gây giảm nhiệt sâu về đêm và sáng sớm, độ ẩm cao. Ban ngày, nền nhiệt tăng nhẹ so với một ngày trước, cao nhất 24-26 độ C và có nắng nên cảm giác ấm hơn so với những ngày trước. Không khí lạnh tác động xuống phía nam khiến nhiều nơi ở Bắc Trung Bộ, Trung Trung Bộ giảm nhiệt. Đồng thời, mưa dông duy trì ở các tỉnh, thành phố từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi với lượng 10-20mm, có nơi trên 40mm. Mưa tập trung vào sáng sớm ở khu vực từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế. Tối và đêm 7/12, mưa giảm dần.

Tối 6/12, Công an xã Tam Thăng (TP. Tam Kỳ, Quảng Nam) cho biết, người dân vừa phát hiện một bé trai 2 tháng tuổi bị bỏ rơi. Theo đó, vào khoảng 14h50 cùng ngày, người dân địa phương phát hiện một bé trai được quấn trong chiếc khăn màu xanh, kèm theo đó là bỉm, bình sữa, quần áo của bé cùng một lá thư. Nội dung thư viết bé trai sinh ngày 2/10/2023, mẹ đơn thân không có khả năng nuôi dưỡng nên nhờ người nuôi giúp. Người mẹ cũng xin lỗi con trai và mong con sẽ tìm được gia đình tốt. Theo Công an xã Tam Thăng, bé trai nặng 5kg, sức khỏe tốt đang được người dân tạm thời chăm sóc.