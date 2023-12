Bản tin 8H: Thủ đoạn lừa lấy 2 cây vàng của đôi vợ chồng U80

TPO - Nạn nhân trình báo giả vờ làm từ thiện, nam thanh niên lừa lấy của đôi vợ chồng già ở TP Thủ Đức (TP HCM) 2 cây vàng.

Ngày 2/12, Công an phường An Phú, TP Thủ Đức (TP HCM) đã lập hồ sơ về việc bà T.T.C (73 tuổi, ngụ TP Thủ Đức) trình báo bị kẻ gian lừa lấy mất khoảng hai lượng vàng (khoảng 140 triệu đồng). Theo trình báo của bà C., khoảng 17h ngày 28/1, khi bà nằm võng trước nhà trong một hẻm trên đường Lương Định Của, phường An Phú, còn ông H.V.T (72 tuổi, chồng bà C) ngồi ăn cơm trong nhà, một thanh niên lạ mặt đến dừng trước nhà nhận là người của đoàn từ thiện, đến từ Vũng Tàu. Người này khuyên bà C. cất vàng để người ta thấy khổ, rồi theo bà vào tận phòng ngủ với lý do quay video gửi cho nhà hảo tâm ở nước ngoài. Bà C. không hề phòng bị mà cất vàng ở chỗ thường cất. Bà C. kể trong quá trình quay vợ chồng bà ngồi trên giường, nam thanh niên có đụng vào chăn, gối. Sau đó, thanh niên đưa cho bà 500.000 đồng và rời đi. Lúc này, bà C. vào phòng ngủ kiểm tra thì vàng đã biến mất. Theo tường trình của nạn nhân, số vàng bị mất gồm 2 sợi dây chuyền vàng, 2 mặt dây chuyền vàng và 4 nhẫn vàng.

Tối 2/12, Công an TP Quy Nhơn (Bình Định) khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ một người đàn ông thuê nhà nghỉ rồi tự tử xảy ra trên địa bàn. Theo thông tin ban đầu, vào lúc 21h ngày 1/12, anh L.Q.N. (31 tuổi, ngụ khu vực 1, phường Bùi Thị Xuân, TP Quy Nhơn) thuê phòng tại một nhà nghỉ trên đường Chương Dương (TP Quy Nhơn). Đến 13h ngày 2/12, chủ nhà nghỉ kiểm tra phòng, phát hiện anh N. đã treo cổ tử vong. Chiều cùng ngày, lực lượng chức năng TP Quy Nhơn tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. Sau đó, cơ quan chức năng đã liên lạc với người thân và bàn giao thi thể anh N. cho gia đình lo hậu sự.

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội đề xuất tổ chức hai tuyến đường dành cho xe đạp dọc sông Tô Lịch và vỉa hè quanh công viên Hòa Bình. Dự kiến kinh phí cho thí điểm hai tuyến đường trên gần 10 tỷ đồng từ ngân sách nhà nước. Trong đó, tuyến dọc sông Tô Lịch là 970 triệu đồng, tuyến xung quanh công viên Hòa Bình và đường Hoàng Minh Thảo 8,8 tỷ đồng. Để xây dựng làn xe đạp tại công viên Hòa Bình, thành phố cần sửa chữa vỉa hè, tạo đường ưu tiên cho xe đi hai chiều, rộng 3m. Tuyến đường dọc sông Tô Lịch, đoạn từ Ngã Tư Sở, quận Đống Đa, đi quận Cầu Giấy dài 2,3km, rộng 4m, dự kiến được cải tạo thành làn đường dành cho xe đạp đi hai chiều rộng 3m; 1m dành cho người đi bộ.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 3/12, miền Bắc có mưa vài nơi, trời rét, nhiệt độ thấp nhất phổ biến 15-19 độ C, có nơi dưới 12 độ C. Quảng Trị và từ Bình Định đến Khánh Hòa mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông với lượng mưa phổ biến 40-70mm, nơi trên 100mm. Thừa Thiên Huế đến Quảng Ngãi mưa vừa, mưa to, nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 60-120mm, nơi trên 200mm. Từ đêm 3/12, mưa lớn ở các khu vực trên giảm dần. Phía Đông Tây Nguyên và Nam Bộ mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to với lượng mưa từ 10-30mm, có nơi trên 50mm.

Tối 2/12, lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm tỉnh Đắk Lắk xác nhận ông N.K.A. (SN 1974), quyền Trạm trưởng Trạm 2, Khu Bảo tồn thiên nhiên Ea Sô (thuộc địa bàn huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk), được phát hiện tử vong bất thường trong rừng. Thông tin ban đầu, khoảng 4h sáng 2/12, ông A. một mình điều khiển xe máy đi vào rừng kiểm tra nhưng mãi không thấy về. Mọi người tại Trạm kiểm lâm số 2 chia nhau đi tìm thì phát hiện ông N.K.A đã tử vong ở bìa rừng, trên người có vết đạn. Nguyên nhân cái chết của ông A đang được điều tra. (XEM CHI TIẾT)

Ngày 2/12, Công an huyện Bá Thước (Thanh Hóa) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định xử phạt hành chính về hành vi “Cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân” đối với 2 cá nhân. Đó là anh D.T.M. (trú thị trấn Cành Nàng, huyện Bá Thước) và chị L.T.M. (trú xã Cổ Lũng, huyện Bá Thước). Anh M. bị xử phạt hành chính số tiền 7,5 triệu đồng; còn chị M. bị xử phạt số tiền 5 triệu đồng. Công an xác định cả 2 người này đã có hành vi đăng tải, chia sẻ thông tin không đúng sự thật về cô gái ở xã Thành Sơn, huyện Bá Thước lây nhiễm HIV cho hàng chục người. (XEM CHI TIẾT)