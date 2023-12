Bản tin 8H: Giám đốc Sở Tư pháp Hải Phòng xin nghỉ việc

TPO - Ông Đỗ Đại Dương - Giám đốc Sở Tư pháp Hải Phòng được nghỉ theo nguyện vọng cá nhân bắt đầu từ ngày 1/12.

Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng vừa có quyết định cho ông Đỗ Đại Dương, Giám đốc Sở Tư pháp được thôi việc theo nguyện vọng cá nhân. Cụ thể, Phó Giám đốc Sở Nội vụ Trần Quang Trung đã công bố các Quyết định của Chủ tịch UBND thành phố. Theo Quyết định 4122/QĐ-UBND, ông Đỗ Đại Dương, GĐ Sở Tư pháp được cho thôi việc kể từ ngày 1/12/2023; Quyết định 4126/QĐ-UBND, giao ông Bùi Văn Vi, Phó Giám đốc Sở Tư pháp phụ trách, điều hành công việc của Sở Tư pháp kể từ ngày 1/12/2023 đến khi kiện toàn xong chức danh GĐ Sở Tư pháp. Ông Bùi Văn Vi có trách nhiệm tiếp nhận, quản lý, điều hành Sở Tư pháp theo quy định hiện hành và được hưởng phụ cấp chức vụ lãnh đạo theo quy định. Trước đó, ngày 6/8/2021, ông Đỗ Đại Dương, Phó Chánh Văn phòng Thành ủy Hải Phòng được bổ nhiệm chức vụ GĐ Sở Tư pháp. Thời hạn bổ nhiệm 5 năm.

Ngày 30/11, Hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) ra quyết định bổ nhiệm Tổng giám đốc EVN. Theo quyết định này, Hội đồng thành viên EVN bổ nhiệm ông Nguyễn Anh Tuấn, Chủ tịch HĐTV Tổng công ty Điện lực Hà Nội giữ chức vụ Tổng giám đốc EVN kể từ ngày 1/12/2023. Thời gian giữ chức vụ bổ nhiệm là 5 năm. Tân Tổng giám đốc EVN Nguyễn Anh Tuấn sinh ngày 01/05/1967. Quê huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội. Ông Tuấn công tác và gắn bó với Tổng công ty Điện lực thành phố Hà Nội từ năm 1990.

Ngày 30/11, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Trương Hải Long đã ký quyết định bổ nhiệm ông Trương Thanh Tùng - Trưởng phòng Quản lý ngân sách Sở Tài chính giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Gia Lai. Được biết, ông Trương Thanh Tùng sinh năm 1975, trình độ Cao cấp lý luận chính trị-hành chính, Thạc sỹ Quản trị kinh doanh, có thời gian công tác tại Sở Tài chính tỉnh Gia Lai từ tháng 12-1998.

Ngày 30/11, gia đình có mặt tại khu vực cầu Bãi Cháy, thành phố Hạ Long, Quảng Ninh để chờ tin lực lượng chức năng tìm kiếm tung tích anh Hoàng Văn Huyền (28 tuổi, trú xã Phúc Than, huyện Than Uyên, Lai Châu). Trước đó, tối 29/11, anh Huyền trèo qua lan can cầu Bãi Cháy rồi nhảy xuống vịnh Cửa Lục, thành phố Hạ Long. Theo người thân nạn nhân, cách đây một tháng, vợ chồng anh Huyền xuống Quảng Ninh làm việc và thuê phòng trọ ở khu Ba Lan, phường Giếng Đáy, thành phố Hạ Long. Sau đó, hai vợ chồng về lại Lai Châu, trong thời gian này, vợ chồng xảy ra mâu thuẫn, chị Phương tiếp tục xuống thành phố Hạ Long làm việc. Vài hôm trước, anh Huyền xuống thành phố Hạ Long tìm vợ nhưng không liên lạc được. Quẫn trí, anh trèo qua lan can cầu Bãi Cháy gào khóc. Khoảng 3 tiếng sau, anh Huyền nhảy xuống vịnh Cửa Lục tự tử.

Chiều tối 30/11, anh Hoàng Hiệp, chủ nhà hàng Lan Ngan ở phường Lam Sơn (thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa), cho biết sau khi báo chí đăng tin, đã có một vị khách liên hệ với nhà hàng xác nhận là người chuyển nhầm số tiền 270 triệu đồng cho bữa ăn trưa 270 nghìn đồng. Đó là chị H.T.T.T. (SN 1983), trú tại thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Chị T. mới đi làm ở Đài Loan về. Sau bữa trưa ở nhà hàng, do nhìn nhầm số, chị T. đã chuyển 270 triệu đồng mà không hề biết. Qua kiểm tra thông tin và hình ảnh camera an ninh, nhà hàng xác định chị T. đúng là người chuyển nhầm tiền. Theo anh Hiệp, nhà hàng hẹn chị T. đến cơ quan công an làm việc và bàn giao số tiền vào ngày 1/12.

Ngày 29/11, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho biết, gần đây trên mạng xã hội tiếp tục xuất hiện trang web giả mạo thương hiệu, nhãn hiệu EVN có địa chỉ: http://www.tietkiemdienxanh.com. Trang web này đã giả mạo một số nội dung, hình ảnh, logo có thể gây hiểu nhầm là ấn phẩm thông tin thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam, có khả năng ảnh hưởng đến quyền lợi của khách hàng khi sử dụng các thông tin tại trang web này. EVN khẳng định, trang web trên hoàn toàn không phải của EVN cũng như của bất cứ đơn vị thành viên nào. Hiện nay, EVN chỉ sở hữu trang web tại địa chỉ: http://www.evn.com.vn.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 1/12, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ; sau đó ảnh hưởng đến Trung Trung Bộ. Ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét, vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm, rét hại. Trong đợt không khí lạnh này nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến từ 15-18 độ, riêng khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 12-15 độ, vùng núi cao có nơi dưới 11 độ. Từ ngày 1 - 3/12, khu vực từ Nam Nghệ An đến Khánh Hòa có mưa vừa, mưa to, cục bộ có mưa rất to và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Từ ngày 1/12 đến ngày 2/12 ở khu vực phía Đông Tây Nguyên có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có mưa to với lượng mưa 30-60mm, có nơi trên 100mm.