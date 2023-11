Bản tin 8H: Công bố nhân sự Bí thư Đảng ủy cơ quan Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

TPO - Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Vũ Thị Chân Phương vừa được bầu làm Bí thư Đảng ủy cơ quan UBCKNN nhiệm kỳ 2020-2025.

Ngày 27/11, Đảng ủy cơ quan Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) tổ chức Hội nghị công bố quyết định nhân sự Bí thư Đảng ủy cơ quan nhiệm kỳ 2020 - 2025. Thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Tài chính, đồng chí Trần Huy Trường, Uỷ viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ Bộ Tài chính, Chánh Thanh tra Bộ Tài chính trao Quyết định của Đảng ủy Bộ Tài chính chuẩn y đồng chí Vũ Thị Chân Phương, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tham gia Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy cơ quan Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhiệm kỳ 2020-2025. Trước đó, Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 18/2023/QĐ-BTC về việc bổ nhiệm đồng chí Vũ Thị Chân Phương giữ chức Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước kể từ ngày 9/1/2023.

Ban Quản lý dự án các công trình giao thông tỉnh Quảng Ngãi, chủ đầu tư dự án đường Hoàng Sa – Dốc Sỏi, đang hoàn tất chấm thầu, để chọn nhà đầu tư cho công trình này. Để triển khai thực hiện thi công dự án đường Hoàng Sa – Dốc Sỏi, chủ đầu tư chia công trình làm 21 gói thầu, trong đó có 12 gói thầu áp dụng bằng hình thức chỉ định thầu rút gọn, với trị giá từ 50 triệu đồng – 7,17 tỷ đồng; có 9 gói thầu áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, với gói chiếm giá trị lớn nhất là phần việc xây lắp (gói thầu số 16), gần 2.553 tỷ đồng. Tổng chiều dài toàn tuyến của dự án đường Hoàng Sa – Dốc Sỏi khoảng 28,19 km, đi qua địa bàn 2 huyện Bình Sơn, Sơn Tịnh và TP.Quảng Ngãi với tổng vốn đầu tư 3.500 tỷ đồng. Trong đó, ngân sách Trung ương 500 tỷ đồng, còn lại ngân sách địa phương từ nguồn thu tiền sử dụng đất. Ban Quản lý dự án các công trình giao thông được giao làm chủ đầu tư; thời gian thực hiện từ năm 2022-2027.

Ngày 26/11, UBND tỉnh Khánh Hòa công bố thông tin phát hành trái phiếu chính quyền địa phương năm 2023. Trong thông báo phát đi, chính quyền tỉnh Khánh Hòa cho biết vào ngày 4/12, sẽ phát hành trái phiếu với khối lượng tối đa 500 tỷ đồng, kỳ hạn 10 năm. Mệnh giá trái phiếu sẽ là 100.000 đồng, lãi sẽ được thanh toán hàng năm, còn gốc được hoàn trả một lần khi đáo hạn. Nguồn hoàn trả trái phiếu được đảm bảo từ nguồn ngân sách tỉnh. Trái phiếu chính quyền địa phương do tỉnh Khánh Hòa phát hành nhằm đảm bảo cân đối nguồn vốn đầu tư phát triển để thực hiện các chương trình, dự án thuộc kế hoạch đầu tư công đã được HĐND tỉnh thông qua theo quy định.

Ngày 27/11, các lực lượng chức năng, gia đình cùng người dân đang phối hợp với đội cứu hộ tìm kiếm 2 học sinh mất tích trên sông Ninh Cơ. Trước đó, vào chiều ngày 26/11, 4 cháu từ 12 đến 14 tuổi đi chơi tại khu vực bờ sông Ninh Cơ thuộc thôn Bùi Chu, xã Xuân Ngọc. Trong lúc chơi đùa ở khu vực bến đò, 2 cháu không may bị trượt chân ngã xuống sông Ninh Cơ, rồi mất tích. Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng xã, huyện và bà con nhân dân nỗ lực tổ chức tìm kiếm các nạn nhân, tuy nhiên đến chiều ngày 27/11 vẫn chưa có kết quả.

Ngày 27/11, Trạm Kiểm soát Biên phòng (KSBP) An Thới Đông thuộc Trạm Biên phòng cửa khẩu (BPCK) cảng Hiệp Phước, TP.HCM cho biết vào vào 12h ngày 26/11 nhận được tin báo từ thuyền trưởng tàu Nam Khánh 668 đang neo đậu tại khu neo Soài Rạp 9 (thuộc xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, TPHCM) rằng có một người đang kêu cứu dưới sông, trên người không có áo phao và vật dụng để bám. Đến khoảng 12h30 cùng ngày, tổ công tác của Trạm BPCK cảng Hiệp Phước đã cứu hộ thành công người dân gặp nạn nói trên. Người bị nạn là Nguyễn Minh Thư (1996, ở Sóc Trăng, đang tạm trú ở huyện Cần Giờ, TP.HCM), làm nghề làm muối. Đến 16h cùng ngày, thấy sức khỏe đã ổn định, anh Nguyễn Minh Thư đã xin về và không có yêu cầu gì khác.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, hôm nay (28/11), Bắc Bộ và Thanh Hoá đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng. Đêm và sáng trời rét. Nghệ An đến Thừa Thiên Huế có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Đêm và sáng trời lạnh. Đà Nẵng đến Khánh Hòa mưa rào và dông vài nơi, từ chiều 28/11 khu vực này mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Các khu vực khác đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Phía Đông Bắc Bộ, Thanh Hoá và Nghệ An ngày 30/11 và 1/12 khả năng có mưa, mưa nhỏ rải rác. Từ 1/12, các khu vực này có thể trời chuyển rét.

Chiều 27/11, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an tổ chức lễ thông báo quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ. Theo đó, ngày 30/10, Ban Bí thư ký quyết định điều động Thiếu tướng Vũ Hồng Văn - Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ, Bộ Công an đến công tác tại Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Thiếu tướng Vũ Hồng Văn sinh năm 1976, quê Hưng Yên. Ông từng là Phó chính ủy Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động (Bộ Công an). Tháng 6/2018, Thiếu tướng Vũ Hồng Văn được bổ nhiệm làm Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk. Đến tháng 11/2019, ông được điều chuyển đến làm Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai. Ngày 1/7/2022, Thiếu tướng Vũ Hồng Văn được bổ nhiệm giữ chức Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ. (XEM CHI TIẾT)