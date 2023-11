Bản tin 8H: Tin mới về 2 con lạc đà đi lạc ở Cao Bằng

TPO - Anh Võ Mai Tú, chủ nông trại Alpaca, bày tỏ mong muốn được mua lại 2 con lạc đà đi lạc ở Cao Bằng để đưa về nông trại nuôi dưỡng.

Liên quan đến sự việc 2 con lạc đà ở Cao Bằng, ngày 26/11, anh Võ Mai Tú, chủ nông trại Alpaca (TP Pleiku, tỉnh Gia Lai) bày tỏ mong muốn được mua lại 2 con lạc đà ở Cao Bằng đưa về nông trại để nuôi dưỡng. Theo anh Tú, hiện tại nông trại của anh đang nuôi 5 con lạc đà Alpaca có xuất xứ từ Nam Mỹ. Nông trại có khu vực nuôi dưỡng lạc đà và bác sỹ thú y riêng nên tiện để chăm sóc hai con lạc đà đi lạc. Anh cho biết qua hình ảnh trên mạng, 2 con lạc đà ở Cao Bằng gầy, yếu, có vẻ thiếu chất. Theo ông chủ nông trại, hai con lạc đà là giống thuần chủng nên dễ nuôi, như trâu, bò. Anh Tú nhận định có thể 2 con lạc đà trên được nhập khẩu về Việt Nam nhưng không có đầy đủ giấy tờ nên chủ đã bỏ lại vì sợ bị cơ quan chức năng phát hiện. Hiện, hai con lạc đà đang ở đồn biên phòng Xuân Trường ở huyện Bảo Lạc, Lâm Đồng.

Ngày 26/11, thông tin từ UBND tỉnh Quảng Trị, tỉnh này đã giao Cảng vụ Hàng hải bảo vệ, xử lý theo quy định đối với con tàu không người lái, trôi dạt vào bờ biển. Con tàu vỏ sắt này dạt vào bờ biển Quảng Trị vào ngày 7/11, sau đó được Đồn Biên phòng Hải An, huyện Hải Lăng lai dắt về khu vực Cảng cá Cửa Việt. Tàu dài 18m, rộng 3,5m, cao 3m có số hiệu 0872 và một số ký hiệu chữ nước ngoài. Chiếc tàu có màu xanh đen, trên tàu không có người lái; không có máy tàu và hệ thống lái, ngư lưới cụ; phía trong buồng lái có một số vật dụng sinh hoạt cá nhân đã cũ. Theo ông Hải, phương án xử lý chiếc tàu sẽ theo quy trình: thông báo tìm chủ sở hữu trong vòng 1 tháng, nếu không có ai nhận sẽ trình UBND tỉnh Quảng Trị xác lập quyền sở hữu toàn dân; tiếp đó xây dựng phương án xử lý bằng cách đấu giá.

Ngày 26/11, tại phiên họp của Ban Chỉ đạo triển khai Nghị quyết 98 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP.HCM, ông Nguyễn Văn Nên, Bí thư Thành ủy TP.HCM cho biết, việc Thủ tướng chỉ đạo thành lập Ban Chỉ đạo là quyết định chính xác, mang tính đột phá. Bí thư Thành ủy TP.HCM đề nghị nhanh chóng ban hành quy chế của Ban Chỉ đạo để làm rõ vai trò, trách nhiệm của từng thành viên. Ông cũng đề xuất bố trí thêm một phó chủ tịch UBND TP.HCM chuyên đảm trách việc thực hiện Nghị quyết 98. Từ đó, tháo gỡ sự quá tải của bộ máy chính quyền hiện hữu, thúc đẩy sự tham mưu, phối hợp đối với các bộ, ngành.

Tối 26/11, đội CSGT Công an huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk, vẫn đang phối hợp để làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông khiến hai phụ nữ tử vong. Theo thông tin ban đầu, khoảng 19h cùng ngày, trên tỉnh lộ 1, đoạn qua xã Tân Hòa, huyện Buôn Đôn, chị NTL (26 tuổi, ngụ xã Tân Hòa) chạy xe máy 47S1-181.88 chở theo bà ĐTL (50 tuổi, ngụ cùng địa phương) lưu thông trên tuyến tỉnh lộ 1, theo hướng huyện Buôn Đôn đi TP Buôn Ma Thuột. Khi đi đến địa bàn thôn 14, xã Tân Hòa, xe máy do chị L điều khiển va chạm với ô tô 47C-250.73 (chưa rõ danh tính tài xế) lưu thông theo hướng ngược lại. Vụ va chạm khiến hai phụ nữ đi xe máy tử vong tại chỗ. Tại hiện trường, chiếc xe máy bị hư hỏng nặng, nằm lọt dưới gầm xe tải.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 27/11, Bắc Bộ và Thủ đô Hà Nội ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, sáng và đêm trời rét; nhiệt độ thấp nhất từ 17-20 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 26-29 độ C. Mưa lớn ở miền Trung có xu hướng giảm nhanh. Cụ thể, khu vực Thanh Hóa và Nghệ An chỉ có mưa vài nơi. Từ Hà Tĩnh đến Khánh Hòa có mưa rào rải rác, có nơi mưa to; sang ngày 28/11, mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng. Tây Nguyên và Nam Bộ có mây, có mưa rào và giông vài nơi. Hôm nay Nam Bộ bước vào kỳ triều cường, cần đề phòng ngập úng vùng ven sông rạch.

Chiều 26/11, thông tin từ một lãnh đạo xã Ea Tân (huyện Krông Năng) cho biết, thôn Thanh Cao vừa xảy ra vụ một phụ nữ đang mang thai 33 tuần nghi bị chồng tẩm xăng châm lửa đốt gây thương tích nặng. Theo vị lãnh đạo, do phía gia đình giấu kín, không trình báo cơ quan chức năng nên chưa nắm được rõ cụ thể. Hiện vụ việc đã được cơ quan công an thụ lý, điều tra. Trước đó, vào chiều 23/11, Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên tiếp nhận bệnh nhân Đ.T.P.O. (21 tuổi, ngụ xã Ea Tân) trong tình trạng bị bỏng xăng. Chị O. được xác định đang mang thai tháng thứ 8. Người nhà cho biết nạn nhân bị chồng dùng xăng đổ lên người, châm lửa đốt vào chiều ngày 22/11. Theo các bác sỹ, chị O. bị bỏng ở vùng đầu, mặt, cổ, cánh tay, lưng và đùi. Hiện nạn nhân đã được chuyển xuống TP.HCM để tiếp tục điều trị. (XEM CHI TIẾT)