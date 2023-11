Nghi án chồng đổ xăng, châm lửa đốt vợ đang mang thai

TPO - Ngày 26 /11, Cơ quan Cảnh sát điều tra công an tỉnh An Giang cho biết, đơn vị đã hoàn tất hồ sơ chuyển Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp đề nghị truy tố bị can Nguyễn Minh Tiến (SN 1991, trú tại xã Mỹ Phước Tây, thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang) về tội “Giết người”.