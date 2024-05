Khởi tố, khám xét nhà Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

TPO - Ông Phạm Minh An - Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu bị khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú, khám xét nơi ở và nơi làm việc do thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, xảy ra tại gói thầu số 25 - đấu thầu thiết bị cho phòng mổ Hybrid chấn thương chỉnh hình, thuộc dự án trang thiết bị y tế Bệnh viện Vũng Tàu.