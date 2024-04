Liên quan đến các gói thầu y tế, Giám đốc Sở Y tế Bà Rịa – Vũng Tàu bị kỷ luật

TPO - Ông Phạm Minh An bị xử lý kỷ luật do vi phạm đến kế hoạch kiểm tra các gói thầu, dự án mua sắm trang thiết bị y tế trên địa bàn tỉnh.

Ngày 17/4, thông tin tại giao ban báo chí quý I/2024, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu xác nhận đã có quyết định kỷ luật đối với ông Phạm Minh An - Giám đốc Sở Y tế tỉnh.

Theo đó, việc công bố quyết định kỷ luật đối với ông Phạm Minh An và một số cá nhân thuộc Sở Y tế đã được Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bà Rịa – Vũng Tàu thực hiện vào ngày 9/4.

Ông An và một số cá nhân tại Sở Y tế bị kỷ luật do liên quan đến kế hoạch kiểm tra các gói thầu, dự án mua sắm trang thiết bị y tế trên địa bàn tỉnh. Công tác này được thực hiện từng bước và chưa hoàn thành. Hiện, Ủy ban Kiểm tra tỉnh chưa cung cấp thông tin chi tiết, vì còn liên quan đến kế hoạch kiểm tra tổng thể trên toàn tỉnh.

Trước đó, vào tháng 4/2023, Cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" liên quan đến gói thầu số 25 mua sắm thiết bị cho phòng mổ Hybrid chấn thương chỉnh hình thuộc Dự án Trang thiết bị y tế Bệnh viện Đa khoa TP. Vũng Tàu.

Tháng 3/2024, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với ông Tạ Quang Trường (54 tuổi, nguyên Phó Tổng giám đốc Công ty CP Y dược phẩm Vimedimex); khởi tố bị can, lệnh khám xét và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Huỳnh Tuấn Anh (40 tuổi, nguyên Giám đốc Công ty TNHH TMDV Tạ Thiên Ân); ông Lê Hữu Lễ (49 tuổi, nguyên Trưởng phòng Kinh doanh Dược phẩm và Trang thiết bị y tế - Công ty CP Y dược phẩm Vimedimex) để tiếp tục điều tra về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.

Ngày 7/12/2023, tại Kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026, tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với 31 người là thành viên HĐND và UBND. Kết quả bỏ phiếu, ông Phạm Minh An - Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, có số phiếu tín nhiệm thấp nhiều nhất với 13 phiếu.