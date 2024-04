Miền Bắc sắp đón không khí lạnh, đêm nay có mưa

TPO - Từ đêm nay (30/4), đợt không khí lạnh yếu từ phương Bắc sẽ tràn xuống nước ta, gây mưa rào và dông rải rác cho các tỉnh miền Bắc, Thanh Hóa và Nghệ An. Đợt nắng nóng gay gắt nhiều ngày qua ở miền Bắc, miền Trung suy giảm từ ngày mai. Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục nắng nóng.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cho biết, không khí lạnh yếu có thể bắt đầu ảnh hưởng đến thời tiết nước ta từ đêm nay và rạng sáng mai (1/5). Do ảnh hưởng của không khí lạnh nén rãnh áp thấp nên trong đêm nay và ngày mai, miền Bắc và các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa đến mưa to.

Dự báo sau đợt không khí lạnh yếu này, miền Bắc tiếp tục đón không khí lạnh vào cuối tuần này. Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với vùng hội tụ gió trên cao nên từ 2-8/5, miền Bắc tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa đến mưa to, thời gian mưa tập trung vào chiều tối và đêm.

Cũng do ảnh hưởng của không khí lạnh, đợt nắng nóng khốc liệt ở miền Bắc và miền Trung có dấu hiệu hạ nhiệt từ ngày mai. Dự báo trong nhiều ngày đầu tháng 5, thời tiết miền Bắc mát mẻ, nhiệt độ cao nhất khoảng 32-34 độ, riêng khu Tây Bắc từ 3/5 có thể nắng nóng trở lại.

Trước khi chuyển mưa dông, hôm nay, miền Bắc tiếp tục có nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất từ 37-39 độ, có nơi trên 39 độ, riêng khu vực Tây Bắc Bộ từ 39-42 độ.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, mưa dông xảy ra sau một ngày nắng nóng gay gắt nên nguy cơ rất cao xuất hiện lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, đặc biệt là các tỉnh vùng núi.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên hôm nay nắng nóng đặc biệt gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 27-30 độ. Nhiệt độ cao nhất 39-42 độ, có nơi trên 42 độ.

Khu vực từ Khánh Hòa đến Bình Thuận ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 26-29 độ. Nhiệt độ cao nhất 35-36 độ, có nơi trên 36 độ.

Dự báo trong hai ngày 1-2/5, nắng nóng ở miền Trung có dấu hiệu hạ nhiệt. Từ 3/5, nắng nóng có thể gia tăng nhưng không gay gắt bằng những ngày qua.

Tây Nguyên hôm nay ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất 35-38 độ, có nơi trên 39 độ.

Nam Bộ hôm nay ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 26-29 độ. Nhiệt độ cao nhất 35-38 độ, có nơi trên 39 độ.

Dự báo ngày 4-5/5, Tây Nguyên và Nam Bộ có thể đón mưa rào và dông rải rác vào chiều tối và tối, nắng nóng suy giảm.