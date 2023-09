Bản tin 8H: Quyết định nhân sự của Sở Y tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

TPO - Sở Y tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phân công ông Lâm Tuấn Tú, Phó Giám đốc Bệnh viện Vũng Tàu, tạm thời chịu trách nhiệm phụ trách, điều hành và chủ tài khoản của Bệnh viện Vũng Tàu kể từ ngày 5/9/2023 cho đến khi có quyết định bổ nhiệm Giám đốc Bệnh viện Vũng Tàu mới.

Sở Y tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa ban hành văn bản số 2909/SYT-VP ngày 31/8 về phân công quản lý, điều hành và chủ tài khoản Bệnh viện Vũng Tàu. Theo Sở Y tế, ông Nguyễn Thanh Phước, Giám đốc Bệnh viện Vũng Tàu được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Bệnh viện Lê Lợi (nay là Bệnh viện Vũng Tàu) kể từ ngày 5/9/2018, đến nay đã hết thời gian giữ chức vụ 5 năm. Trong thời gian chờ thực hiện các thủ tục bổ nhiệm chức danh giám đốc, để bảo đảm hoạt động tại đơn vị, Sở Y tế phân công tạm thời ông Lâm Tuấn Tú, Phó Giám đốc Bệnh viện Vũng Tàu, chịu trách nhiệm phụ trách, điều hành và chủ tài khoản của Bệnh viện Vũng Tàu kể từ ngày 5/9/2023 cho đến khi có quyết định bổ nhiệm Giám đốc Bệnh viện Vũng Tàu mới.

Tối 3/9, mạng xã hội chia sẻ đoạn video ghi lại hình ảnh vụ cháy lớn trong khuôn viên cây xăng ở xã Đạo Tú, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc. Lãnh đạo UBND huyện Tam Dương xác nhận trên địa bàn xảy ra một vụ đốt cây xăng. Theo lãnh đạo huyện Tam Dương, ngày 2/9, do mâu thuẫn với con trai, bà T. tới cửa hàng xăng dầu rồi châm lửa đốt gây hỏa hoạn lớn. May mắn, cửa hàng xăng dầu đã dừng hoạt động 1 năm, gia đình nhanh chóng dập tắt được đám cháy. Vụ hoả hoạn không gây thiệt hại về người và tài sản.

Tối 3/9, Công an xã Triệu An, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước thương tâm khiến một người tử vong. Khoảng 15h30 cùng ngày, khi đang câu cá trên kè chắn sóng bờ biển ở thôn Phú Hội, xã Triệu An, huyện Triệu Phong, ông N.H.N (63 tuổi), trú tại khu phố Hòa Lý Hải, thị trấn Cửa Tùng, huyện Vĩnh Linh, bị sóng đánh, trượt chân, ngã xuống biển dẫn đến tử vong. Đến 16h30 cùng ngày, thi thể ông N. được tìm thấy, rồi bàn giao cho gia đình để tổ chức mai táng theo phong tục của địa phương. Được biết, ông N. nguyên Hiệu trưởng Trường THCS Cửa Tùng.

Theo Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, ngày 3/9, trên cả nước xảy ra 32 vụ tai nạn giao thông, làm chết 20 người, bị thương 26 người. So với cùng kỳ nghỉ lễ năm 2022, tai nạn giao thông tăng 12 vụ, tăng 7 người chết, tăng 12 người bị thương. Trong đó, đường bộ xảy ra 32 vụ, làm chết 20 người, bị thương 26 người; đường sắt và đường thủy không xảy ra tai nạn. Tính chung trong 3 ngày nghỉ Lễ Quốc khánh năm nay (1 - 3/9), cả nước xảy ra 89 vụ tai nạn giao thông, làm chết 53 người, bị thương 67 người. So với cùng kỳ nghỉ lễ năm 2022, tai nạn giao thông tăng 32 vụ, tăng 19 người chết, tăng 21 người bị thương.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cho biết trong ngày cuối cùng của kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, Bắc Bộ mưa rào và dông rải rác. Từ chiều tối 3/9 đến ngày 5/9, Nam Tây Nguyên và Nam Bộ mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác dông với lượng mưa từ 40-80 mm, có nơi trên 120 mm. Bắc Tây Nguyên mưa rào và dông, cục bộ mưa to đến rất to với lượng mưa 20-50 mm, có nơi trên 80 mm. Cảnh báo từ ngày 6/9 mưa dông và mưa lớn cục bộ ở Tây Nguyên và Nam Bộ còn có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới.

Ngày 3/9, Bộ Y tế cho biết cả nước ghi nhận 12 ca mắc COVID-19 mới, tương đương so với ngày trước đó. Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 11.622.924 ca nhiễm, đứng thứ 13/231quốc gia và vùng lãnh thổ. Tổng số ca được điều trị khỏi là 10.640.555 ca. Số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.206 ca, chiếm tỉ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm. Trong ngày có thêm 4 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên 10.640.555 ca. Hiện cả nước không còn bệnh nhân nặng. Hiện nước ta đã tiêm hơn 266,5 triệu liều vắc-xin COVID-19.

UBND thành phố Hà Nội đề nghị Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội xem xét, báo cáo xin ý kiến Bộ Chính trị về quy định “Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội được tuyển dụng không qua thi tuyển với cá nhân có năng lực, trình độ cao đang ở ngoài khu vực nhà nước”. Đây là một nội dung được đưa ra trong dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi). Cụ thể, người đứng đầu cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố Hà Nội, Chủ tịch UBND thành phố thuộc thành phố Hà Nội được tuyển dụng không qua thi tuyển với cá nhân có năng lực, trình độ cao đang ngoài khu vực Nhà nước và bổ nhiệm chức danh quản lý, điều hành ở một số đơn vị sự nghiệp công lập của thành phố. (XEM CHI TIẾT)