Bản tin 8H: Cha và con gái 6 tuổi tử vong thương tâm ở Đồng Nai

TPO - Sau cú tông mạnh của xe khách, người cha và con gái 6 tuổi ngã xuống đường, tử vong tại chỗ.

Tối 1/9, Công an huyện Xuân Lộc (Đồng Nai) phối hợp với các đơn vị liên quan điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 2 người tử vong trên quốc lộ 1. Thông tin ban đầu, khoảng 19h30 cùng ngày, 2 cha con điều khiển xe máy biển số 60H5-292.xx di chuyển qua đường trên quốc lộ 1 (đoạn qua xã Xuân Phú, huyện Xuân Lộc) dưới trời mưa. Hai cha con va chạm với xe khách biển số 43B-053.xx đang di chuyển theo hướng theo hướng Nam - Bắc. Cú tông mạnh, khiến 2 cha con tử vong tại chỗ. Vụ tai nạn khiến giao thông qua đây ùn tắc cục bộ. Một số người chứng kiến cho biết, 2 cha con này là người địa phương, cha khoảng 35 tuổi và con gái khoảng 6 tuổi.

Ông Hoàng Gia Khánh, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam (VNR) vừa trực tiếp đến thăm và khen thưởng công nhân đường sắt Phạm Thị Hường đã dũng cảm cứu người khỏi bị đâm ngay trước mũi đoàn tàu đang lao tới. Theo đó, khoảng 8h5 ngày 31/8, chị Hường, công nhân làm việc tại Cung Thông tin tín hiệu Cầu Giát (Công ty Cổ phần Thông tin tín hiệu Đường sắt Vinh), phát hiện một người đàn ông đi xe máy không chú ý quan sát, cố vượt qua đường ngang khi đã hạ cần chắn và có chuông cảnh báo khi tàu hàng HH73 sắp đi tới tại Km270+740 khu gian Cầu Giát-Yên Lý (tỉnh Nghệ An). Không chỉ kêu to cảnh báo, chị Hường còn đẩy người đàn ông điều khiển xe máy này ra xa khỏi đường ngang, cứu người đàn ông thoát chết trong gang tấc. May mắn, cả người và xe đều ngoài khổ giới hạn nên không bị tàu va vào.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 2 - 4/9, Bắc Bộ ngày nắng, có nơi nắng nóng, đêm không mưa. Trong đó, Đông Bắc Bộ từ đêm 3 - 4/9 mưa rào và dông vài nơi. Nam Tây Nguyên và miền Đông Nam Bộ mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác dông với lượng mưa từ 30-70 mm, có nơi trên 120 mm. Bắc Tây Nguyên và miền Tây Nam Bộ mưa rào và dông, cục bộ mưa to với lượng mưa 10-30 mm, có nơi trên 60 mm, thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm. Mưa dông và mưa lớn cục bộ ở Tây Nguyên và Nam Bộ khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới.

Ngày 1/9, Bộ Y tế cho biết cả nước ghi nhận 42 ca mắc COVID-19, tăng so với ngày trước đó. Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 11.622.900 ca nhiễm, đứng thứ 13/231 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỉ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân. Tổng số ca được điều trị khỏi: 10.640.547 ca. Số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.206 ca, chiếm tỉ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm. Cùng ngày có thêm 13 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh. Hiện cả nước còn 2 bệnh nhân đang thở ôxy là 2 ca, tăng so với ngày trước đó. Hiện nước ta đã tiêm hơn 266,5 triệu liều vắc-xin COVID-19.

Tối 1/9, đại tá Lương Kế Điềm, Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Phú Yên, cho biết đơn vị này đang làm các thủ tục chính sách cho Thiếu tá Trương Hồng Kỳ, Phó chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Ban chỉ huy Quân sự thị xã Sông Cầu (Phú Yên). Theo đại tá Điềm, khoảng 16h30 cùng ngày, Thiếu tá Kỳ phát hiện 2 người dân bị sóng cuốn ra xa trên bãi biển Đồng Bé, thuộc thôn Vịnh Hòa, xã Xuân Thịnh, thị xã Sông Cầu. Sau khi đưa được cả 2 nạn nhân lên bờ, Thiếu tá Kỳ kiệt sức, gặp sóng lớn, cuốn ra xa. Người dân khu vực gần đó đưa thuyền ra để cứu đồng chí Kỳ, rồi đưa vào Trung tâm Y tế thị xã Sông Cầu để cấp cứu, nhưng Thiếu tá Kỳ đã tử vong. Hiện thi thể của thiếu tá Kỳ đã được đưa về gia đình lo hậu sự. (XEM CHI TIẾT)

Chiều 1/9, Cục Cảnh sát giao thông (CSGT) thông tin, trong ngày đầu tiên nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, toàn quốc xảy ra 27 vụ tai nạn giao thông, làm chết 17 người, bị thương 18 người. Trong đó, trên đường bộ xảy ra 26 vụ tai nạn giao thông, làm chết 16 người, bị thương 18 người. Đường sắt xảy ra 1 vụ tai nạn giao thông, làm chết 1 người tại Bình Thuận. Trên tuyến đường bộ, lực lượng CSGT Công an các địa phương đã kiểm tra, phát hiện xử lý 8.480 trường hợp vi phạm; phạt tiền hơn 18 tỷ đồng, tạm giữ 108 xe ô tô, 2.486 xe mô tô, 30 phương tiện khác và tước 1.786 GPLX các loại. (XEM CHI TIẾT)