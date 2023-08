Bản tin 8H: Trao quyết định bổ nhiệm nhân sự của Tổng cục Thi hành án dân sự

TPO - Cục Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh Bắc Ninh vừa tổ chức Lễ công bố Quyết định bổ nhiệm ông Vũ Hồng Thắng giữ chức Phó Cục trưởng Cục THADS tỉnh.

Sáng 29/8, Cục Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh Bắc Ninh tổ chức Lễ công bố Quyết định bổ nhiệm chức vụ Phó Cục trưởng Cục THADS tỉnh Bắc Ninh. Theo đó, thừa lệnh của Tổng cục Thi hành án dân sự (Bộ Tư pháp), Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bắc Ninh, tổ chức Lễ công bố quyết định bổ nhiệm ông Vũ Hồng Thắng, chấp hành viên Trung cấp Cục THADS tỉnh Bắc Ninh, giữ chức Phó Cục trưởng Cục THADS tỉnh Bắc Ninh. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm, kể từ ngày 1/9. Trước đó, ngày 23/5, Tổng cục THADS đã có công văn số 184/TCTHADS - TCCB nhất trí chủ trương, tiếp nhận và bổ nhiệm chấp hành viên trung cấp, không qua thi tuyển, để bổ nhiệm Phó Thủ trưởng cơ quan THADS tỉnh Bắc Ninh. Sau đó, tại công văn số 1136-CV/TU ngày 25/7, Tổng Cục trưởng tổng Cục THADS đã ký quyết định số 806/QĐ/TCTHADS ngày 15/08/2023 về việc bổ nhiệm ông Vũ Hồng Thắng giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục THADS tỉnh Bắc Ninh.

Ngày 29/8, Cơ quan Cảnh sát Điều tra (CSĐT) Công an TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi cho biết, Nguyễn Thị Lựu (66 tuổi), ở xã Tịnh Thọ, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi vừa ra đầu thú sau hàng chục năm trốn truy nã. Theo hồ sơ vụ việc, tháng 5/1992, trong quá trình làm thủ quỹ tại cửa hàng ăn uống số 1 thuộc Công ty dịch vụ tổng hợp, Nguyễn Thị Lựu chiếm đoạt số tiền hơn 9,2 triệu đồng của công ty rồi bỏ trốn khỏi địa phương. Sau đó, cơ quan chức năng ra quyết định truy nã đối với Nguyễn Thị Lựu về hành vi Tham ô tài sản. Đến ngày 28/8/2023, Lựu ra đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi của mình.

Ngày 29/8, trên các trang mạng xã hội lan truyền bài đăng kèm clip về một vụ xô xát ở quán Internet tại xã Kim Chung, huyện Đông Anh, Hà Nội. Trong nội dung bài đăng và đoạn clip cho thấy, nam sinh bị nhóm khoảng 5-6 người đánh hội đồng trước cửa một quán Internet. Tối cùng ngày, một lãnh đạo UBND huyện Đông Anh cho biết, đã giao UBND xã Kim Chung và lực lượng công an địa phương xác minh, điều tra. Bước đầu, cơ quan chức năng xác định, người bị đánh là nam sinh cấp 2 còn nhóm đánh nam sinh có 5 người, trong số này có nữ giáo viên mầm non.

Ngày 29/8, PGS.TS Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Quản lý khám chữa bệnh (Bộ Y tế) ký công văn yêu cầu xử lý thông tin báo chí nêu và rà soát chấn chỉnh thái độ, y đức của nhân viên y tế. Theo Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, trong thời gian qua, các cơ quan truyền thông phản ánh một số vụ việc xảy ra tại Bệnh viện Ung bướu TP Hồ Chí Minh, Bệnh viện K...về tinh thần, thái độ giao tiếp, y đức của một vài nhân viên y tế khiến người dân bức xúc, tạo dư luận không tốt, ảnh hưởng đến hình ảnh, uy tín của ngành y tế. Trước đó, báo chí phản ánh việc cô gái 21 tuổi chăm mẹ bị ung thư tố cáo bác sĩ N.Q.C, công tác tại khoa Y học hạt nhân, Bệnh viện Ung bướu TP Hồ Chí Minh có những tin nhắn gạ gẫm, quấy rối, không đúng chuẩn mực.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 30/8, thời tiết khu vực miền Bắc nhìn chung ngày có nắng, đêm mưa vài nơi, trời dịu mát. Trong khi đó, khu vực từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa 20-40mm, có nơi trên 80mm (thời gian mưa tập trung vào chiều tối và đêm). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Mưa to cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp và nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi. Mưa dông và mưa lớn cục bộ tại khu vực Trung Trung Bộ có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 31/8; tại khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ kéo dài trong những ngày tới.

Ngày 29/8, Bộ Y tế cho biết cả nước ghi nhận 39 ca mắc COVID-19, tăng so với ngày trước đó. Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 11.622.769 ca nhiễm, đứng thứ 13/231quốc gia và vùng lãnh thổ. Tổng số ca được điều trị khỏi: 10.640.497 ca. Số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.206 ca, chiếm tỉ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm. Trong ngày, có thêm 18 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh. Đến nay, nước ta đã tiêm hơn 266,5 triệu liều vắc-xin. Số liều tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên là 223.841.647 liều; số liều tiêm cho trẻ từ 12-17 tuổi là 23.965.655 liều và số liều tiêm cho trẻ từ 5-11 tuổi là 18.725.280 liều.

Gần 18h ngày 29/8 tại khu vực ga Thái Hà (một trong những nhà ga tàu điện của tuyến đường sắt trên cao Cát Linh - Hà Đông), phường Trung Liệt, quận Đống Đa, Hà Nội, một người đàn ông xảy ra mâu thuẫn, cãi vã với một phụ nữ rồi nhảy xuống đường Hoàng Cầu từ thang cuốn đi lên ga Thái Hà. Người đàn ông tử vong tại chỗ. Người đàn ông được xác định là anh L.V.Q. (32 tuổi, quê huyện Kim Bảng, Hà Nam). Theo lãnh đạo Metro Hà Nội, trước khi qua đời, anh Q. cãi nhau với vợ.