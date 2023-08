Bản tin 8H: Biển số đẹp chờ đấu giá xuất hiện trên đường phố Hải Phòng

TPO - Biển số "Ông địa nhỏ" 15K-138.38 vốn đang nằm trong kho chờ đấu giá lại gắn trên xe ô tô lưu thông trên đường phố Hải Phòng gây xôn xao dư luận.

Mới đây, trên mạng xã hội xôn xao hình ảnh một chiếc Peugeot 2008 bị bắt gặp di chuyển trên đường với biển số Hải Phòng 15K-138.38. Theo giới chơi xe, đuôi 3838 được gọi "Ông Địa nhỏ", mang ý nghĩa về một cuộc sống an lành, bình dị, vượng đất đai, của cải nhiều. Tuy nhiên, nhiều người phát hiện biển số này thực tế đang nằm trong danh sách biển số ô tô dự kiến đưa ra đấu giá trong tháng 8 và 9, với mức khởi điểm từ 40 triệu đồng. Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt - Công an TP.Hải Phòng, cho biết xe mang BKS 15K-138.38 xuất hiện trên phố là có thật. Tuy nhiên đây là biển số giả. Công an Hải Phòng xác định biển số thật hiện vẫn nằm trong kho dữ liệu danh mục biển số xe đấu giá do Cục Cảnh sát giao thông quản lý.

Ông Nguyễn Kiên Quyết - Chủ tịch UBND xã Kỳ Phú xác nhận, sáng sớm ngày 28/8, thuyền đánh cá của ngư dân thôn Phú Long (Kỳ Phú) đã vớt được thi thể ông Trần Quang Trung (SN 1962, ở thôn Phú Hải, xã Kỳ Phú). Trước đó, vào khoảng 1h ngày 27/8, ngư dân Trần Quang Trung mất tích khi đang câu mực, cách bờ khoảng hơn 1 hải lý. Nhận được thông tin, các lực lượng bộ đội biên phòng, công an, chính quyền địa phương và hơn 40 thuyền của bà con đã nỗ lực tìm kiếm ngư dân mất tích. Hiện, lực lượng chức năng đã tiến hành các thủ tục bàn giao thi thể cho gia đình mai táng nạn nhân theo phong tục của địa phương.

Liên quan tới vụ 30 xe mô tô phân khối lớn đi vào đường cao tốc, một CSGT bị tông trúng, chiều 27/8, Cục CSGT cho biết cơ quan công an đã làm việc với các tài xế và tạm giữ với 17 phương tiện. Tuy nhiên, hiện chủ xe của 24 phương tiện vi phạm chưa đến làm việc tại cơ quan công an. Cục CSGT đề nghị chủ, người điều khiển các phương tiện trên đến Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 2 (số 319 đường Hà Huy Tập, thị trấn Yên Viên, huyện Gia Lâm, TP Hà Nội) để làm việc. Khi đi, những người này phải điều khiển xe mô tô có biển kiểm soát được liệt kê và mang đầy đủ giấy tờ phương tiện đến cơ quan công an.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 28/8, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to và giông, cục bộ có mưa rất to với lượng mưa phổ biến 40-70mm, có nơi trên 150mm. Từ chiều tối 28-29/8, mưa to lan rộng tiếp đến Nghệ An - Quảng Bình với lượng 20-50mm, có nơi trên 100mm. Tuy nhiên, ngày 28/8, khu vực từ Quảng Bình đến Ninh Thuận vẫn còn nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất từ 36-38 độ, có nơi trên 38 độ. Đến 29/8, khi phía Bắc khu vực này có mưa thì nắng nóng ở đây có xu hướng giảm, nhưng phía Nam vẫn duy trì. Tây Nguyên và Nam Bộ xuất hiện mưa vừa và dông lúc chiều và tối, cục bộ mưa to, ngày có nắng.

Ngày 27/8, Bộ Y tế cho biết cả nước ghi nhận 14 ca mắc mới COVID-19. Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 11.622.697 ca nhiễm. Bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày: 4 ca, nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên 10.640.477 ca. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.206 ca, chiếm tỷ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm. Tổng số liều vắc xin phòng COVID-19 đã được tiêm là 266.532.582 liều.

Tối 27/8, Công an huyện Đức Huệ đang phối hợp phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Long An khám nghiệm tử thi ông Bùi Hữu Mạnh (57 tuổi, ngụ ấp Hòa Tây, xã Bình Hòa Bắc, huyện Đức Huệ) để làm rõ nguyên nhân tử vong. Khoảng 11h cùng ngày, một thanh niên nhìn thấy ông Mạnh nằm bất động trên cánh đồng lúa ở ấp Hòa Tây, xã Bình Hòa Bắc. Người này định đỡ nạn nhân lên thì bị điện giật, may mắn chỉ té ngã trên bờ và được người dân đưa đi cấp cứu. Ông Mạnh sau đó được xác định tử vong cạnh đường dây điện dùng để bẫy chuột. (XEM CHI TIẾT)