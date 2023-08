Bản tin 8H: Bổ nhiệm Vụ trưởng, Thư ký Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng

TPO - Bà Bùi Thị Thu Thanh được bổ nhiệm giữ chức Vụ trưởng, Thư ký Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng.

Ngày 23/8, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Lê Khánh Hải ký Quyết định số 218/ QĐ-VPCTN Về việc bổ nhiệm Vụ trưởng, Thư ký Chủ tịch nước. Cụ thể, theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức – Hành chính, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Lê Khánh Hải ký Quyết định bổ nhiệm bà Bùi Thị Thu Thanh, Phó Vụ trưởng, giúp việc Chủ tịch nước, giữ chức Vụ trưởng, Thư ký Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Bà Bùi Thị Thu Thanh sinh ngày 16/11/1981.

Ngày 23/8, bốn đơn vị là Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (Agribank), Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV), Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam (VietinBank) và Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) tiếp tục mạnh tay hạ lãi suất từ 0,3 đến 0,5 điểm % ở nhiều kỳ hạn, đưa mức lãi suất huy động tối đa xuống 6%/năm. Như vậy, Agribank, BIDV, VietinBank và Vietcombank đã lấy lại vị trí nhóm những ngân hàng thương mại có lãi suất huy động thấp nhất tại Việt Nam. Trước đó, nhóm ngân hàng tư nhân cũng đã có đợt giảm lãi suất huy động mạnh từ 0,3%-0,8% ở một số kỳ hạn và hiện dao động trong khoảng từ 6,2%-6,9%/năm.

Tối 23/8, lãnh đạo UBND phường Cốc Lếu (TP Lào Cai, tỉnh Lào Cai) xác nhận ông N.T.N. (SN 1967), Chánh thanh tra Sở Tài chính tỉnh Lào Cai, được phát hiện tử vong tại nhà riêng trên địa bàn. Theo vị lãnh đạo, lực lượng chức năng nhận được tin báo vào lúc 12h cùng ngày. Theo báo cáo của Công an phường, ông N. tử vong trong tư thế treo cổ tại nhà riêng. Lực lượng chức năng sau đó đến hiện trường khám nghiệm tử thi, sau đó bàn giao thi thể cho gia đình lo hậu sự. Vụ việc đang được các cơ quan chức năng Lào Cai điều tra, làm rõ.

Liên quan vụ 4 mẹ con tử vong trong căn nhà ở huyện Cam Lâm (Khánh Hòa), chiều 23/8, lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa khu vực Cam Ranh (Khánh Hòa) cho biết, sức khỏe ông H.X.H. (52 tuổi, chồng, cha của 4 mẹ con), đang hồi phục. Theo vị lãnh đạo, ông H. được người thân đưa đến bệnh viện và thông báo bệnh nhân bị ngộ độc. Sau khi được súc ruột, ông H. dần hồi phục nhưng tránh tiếp xúc với mọi người. Trước đó vào cùng ngày, ông H. được người thân phát hiện nằm thoi thóp tại nhà riêng ở xã Cam An Nam. Vợ và 3 con gái được xác định tử vong. Vợ chồng ông H. được người dân đánh giá là hiền lành, không xích mích với ai. Tuy nhiên thời gian gần đây, có người đồn đoán ông H. đang nợ một khoản tiền khá lớn.

Ngày 23/8, Chính phủ ban hành Nghị định 64/2023/NĐ-CP, trong đó có điều khoản xác định nguồn tiền lương bổ sung để trả thêm cho phi công người Việt làm việc cho Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines - VNA). Cụ thể, VNA khi trả lương cho phi công người Việt Nam (từ quỹ tiền lương theo quy định) mà mức lương của phi công đó thấp hơn lương phi công nước ngoài cùng làm việc cho hãng thì được xác định nguồn tiền lương bổ sung để trả thêm cho phi công người Việt theo quy định. Nghị định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành (23/8/2023). Đặc biệt, việc bổ sung tiền lương cho phi công VNA theo nội dung nêu trên sẽ được tính từ ngày 1/1/2023. Được biết, lương phi công nội địa trung bình khoảng 85 triệu mỗi tháng, chỉ bằng 59% so với lương phi công nước ngoài (145 triệu đồng).

Tối 23/8, Ban quản lý Đường sắt đô thị TP.HCM (MAUR) cho biết, đơn vị này cùng nhà thầu sẽ cho chạy thử toàn tuyến Metro số 1. Thời gian chạy thử dự kiến là ngày 29/8. Tàu sẽ bắt đầu chạy từ ga Suối Tiên đến ga Bến Thành và quay ngược lại. Đây là lần đầu tiên Metro số 1 chạy thử toàn tuyến. Theo Ban quản lý Đường sắt đô thị, trong lần chạy thử nghiệm này, số lượng hành khách sẽ được giới hạn tối đa là 20 người. Quá trình chạy thử sẽ được thực hiện theo quy trình của nhà thầu. Nhà thầu sẽ tổ chức đánh giá an toàn, giới hạn số lượng nhân viên và đề ra nhiều giải pháp khẩn cấp trong hầm để đảm bảo an toàn. Tuyến Metro số 1 dự kiến hoàn thành thi công vào cuối năm 2023, vận hành thương mại vào đầu năm 2024.

Ngày 23/8, Bộ Y tế cho biết cả nước ghi nhận 50 ca mắc COVID-19 mới, giảm 1 ca so với ngày trước đó. Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 11.622.514 ca nhiễm, đứng thứ 13/231quốc gia và vùng lãnh thổ. Tổng số ca được điều trị khỏi là 11.622.564 ca. Số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 10.640.443 ca, chiếm tỉ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm. Trong ngày, có thêm 4 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh. Hiện cả nước còn 3 bệnh nhân đang thở ôxy, tăng 2 ca so với ngày trước đó. Đến nay, nước ta đã tiêm hơn 266,5 triệu liều vắc xin.