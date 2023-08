Bản tin 8H: Chỉ định Bí thư Đảng ủy cơ quan Tổng cục Dự trữ Nhà nước

TPO - Đồng chí Vũ Xuân Bách - Quyền Tổng cục trưởng Tổng cục Dự trữ Nhà nước được chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy cơ quan Tổng cục DTNN nhiệm kỳ 2020-2025.

Chiều 21/8, Đảng ủy cơ quan Tổng cục Dự trữ Nhà nước (DTNN) tổ chức Hội nghị công bố quyết định nhân sự Bí thư Đảng ủy cơ quan Tổng cục DTNN nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tại Hội nghị, đồng chí Cao Anh Tuấn - Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Tài chính trao Quyết định của Đảng ủy Bộ Tài chính chỉ định đồng chí Vũ Xuân Bách - Quyền Tổng cục trưởng Tổng cục DTNN tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy cơ quan Tổng cục DTNN nhiệm kỳ 2020-2025. Trước đó, ngày 15/8, Bí thư Đảng ủy Bộ Tài chính Cao Anh Tuấn đã ký Quyết định số 621-QĐ/ĐU về việc chỉ định đồng chí Vũ Xuân Bách tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy cơ quan Tổng cục DTNN nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Ngày 21/8, Văn phòng UBND tỉnh Bạc Liêu đã có văn bản thông báo đường dây nóng của Chủ tịch UBND tỉnh để tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của tổ chức và cá nhân. Theo đó, số điện thoại tiếp nhận phản ánh từ người dân của Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Phạm Văn Thiều là 0988.202.965. Văn phòng UBND tỉnh Bạc Liêu đề nghị Báo Bạc Liêu, Cổng thông tin điện tử tỉnh và Đài Phát thanh – Truyền hình Bạc Liêu đăng tải công khai số điện đường dây nóng của Chủ tịch UBND tỉnh.

Ngày 21/8, cơ quan chức năng TP Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang không thực hiện cưỡng chế, tháo dỡ thêm 8 căn biệt thự xây dựng không phép ở ấp Đường Bào, xã Dương Tơ như dự kiến. Ông Huỳnh Văn Định - Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường TP Phú Quốc, thành viên chỉ đạo đoàn cưỡng chế, cho biết nguyên nhân việc tạm dừng, chưa thực hiện việc cưỡng chế theo kế hoạch là do cận ngày Quốc khánh 2/9. Theo ông Định, việc cưỡng chế sẽ tiếp tục thực hiện sau lễ. Trước đó, ngày 20/9/2022, lực lượng chức năng phát hiện 79 căn biệt thự xây không phép trên diện tích gần 19 ha đất công ở ấp Đường Bào, xã Dương Tơ. Đến nay, chính quyền Phú Quốc mới chỉ phá dỡ 2 căn biệt thự do ông Vũ Đình K. và ông Lê Xuân H. (ở Hà Nội) làm chủ.

Ngày 21/8, theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội, từ ngày 11 đến 18/8, Hà Nội ghi nhận 996 ca mắc sốt xuất huyết tại 30 quận, huyện, thị xã (tăng 234 ca so với tuần trước đó). Trong đó, một số quận, huyện ghi nhận nhiều bệnh nhân gồm: Hoàng Mai (103 ca), Thanh Trì (73 ca), Thạch Thất (63 ca), Bắc Từ Liêm (55 ca), Hà Đông (55 ca), Phú Xuyên (51 ca), Cầu Giấy (50 ca). Tính từ đầu năm 2023 đến nay, Hà Nội đã có 4.508 ca mắc sốt xuất huyết; trong khi cùng kỳ năm 2022 chỉ có 1.270 ca. Bệnh nhân phân bố tại 30/30 quận, huyện, thị xã; 472/579 xã, phường, thị trấn. Cũng trong tuần qua, có thêm 71 ổ dịch sốt xuất huyết tại 20 quận, huyện, thị xã. Trong đó, dẫn đầu là quận Hoàng Mai với 13 ổ dịch. Như vậy, từ đầu năm 2023 cho đến nay, Hà Nội có 326 ổ dịch sốt xuất huyết. Hiện còn 129 ổ dịch đang hoạt động tại 27 quận, huyện, thị xã.

Ngày 21/8, lãnh đạo UBND phường Quán Thánh (quận Ba Đình, Hà Nội) chỉ đạo Công an phường xác minh, xử lý thông tin phản ánh người đàn ông có hành động biến thái tại nơi công cộng. Theo chính quyền phường Quán Thánh, người đàn ông có vấn đề về thần kinh. Phường đã chỉ đạo và phân công lực lượng ứng trực tại phố Phan Đình Phùng để đảm bảo an ninh trật tự. Cùng ngày, mạng xã hội lan truyền video và hình ảnh cảnh báo một người đàn ông lớn tuổi có hành động biến thái trên phố Phan Đình Phùng. Người đăng bài cho biết vào ngày 20/8, khi đi chụp ảnh tại phố Phan Đình Phùng thì nhìn thấy một người đàn ông khả nghi nhìn các cô gái đang xếp hàng chụp ảnh xe hoa. Sau đó, người này dựng xe máy sát xe hoa, ngồi xuống, nhìn phía dưới váy một cô gái.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 22/8, vùng núi Bắc Bộ mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 20-40 mm/24h, có nơi trên 70 mm/24h. Mưa dông tập trung vào chiều và đêm. Từ 23-24/8, Bắc Bộ và Thanh Hóa khả năng mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ mưa rất to với lượng mưa phổ biến 50-100 mm/đợt, có nơi trên 200 mm/ đợt. Ngày 22-23/8, Quảng Bình đến Khánh Hòa nắng nóng với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến 35-36 độ C, có nơi trên 36 độ C. Nắng nóng ở Trung Bộ có thể kéo dài nhiều ngày tới. Tây Nguyên và Nam Bộ mưa rào và dông vài nơi, tối nay và chiều tối 22/8 mưa rào và dông rải rác.

Ngày 21/8, Bộ Y tế cho biết cả nước ghi nhận 44 ca mắc COVID-19 mới, tăng vọt so với nhiều ngày trước đó. Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 11.622.463 ca nhiễm. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.206 ca, chiếm tỉ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm. Số ca được điều trị khỏi là 10.640.428 ca. Trong ngày, có thêm 1 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh. Số bệnh nhân đang thở ôxy là 4 ca, tăng 3 ca so với ngày trước đó. Đến nay, nước ta đã tiêm hơn 266,5 triệu liều vắc-xin.