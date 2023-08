Bản tin 8H: Khai trừ Đảng chủ tịch xã và nữ công chức có quan hệ bất chính

TPO - Chủ tịch UBND xã Nghĩa Bình, huyện Nghĩa Hưng (Nam Định), bị khai trừ ra khỏi Đảng sau khi bị bắt quả tang có quan hệ bất chính với cấp dưới trong nhà nghỉ.

Ngày 18/8, Bí thư Huyện ủy Nghĩa Hưng xác nhận, tại buổi họp Ban Thường vụ Huyện ủy Nghĩa Hưng, 100% phiếu nhất trí hình thức kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Bùi Văn Đ. (54 tuổi), Chủ tịch UBND xã Nghĩa Bình, và bà L.T.T. (41 tuổi), nhân viên Phòng Thống kê UBND xã Nghĩa Bình vì có hành vi quan hệ bất chính. Trước đó, bà Ngô Thị Đ. (74 tuổi, trú tại xã Nghĩa Bình) đã có đơn gửi đến Đảng ủy xã Nghĩa Bình tố cáo ông Đ., dù đã có vợ con nhưng vẫn qua lại với con dâu bà là T. Hai người bị chồng bà T. bắt quả tang khi đang thực hiện hành vi quan hệ bất chính tại một nhà nghỉ thuộc xã Nghĩa Thái. Công an xã Nghĩa Thái Nghĩa sau đó đã lập biên bản vi phạm hành chính.

Ngày 18/8, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) đã tìm ra tấm vé số trúng giải Jackpot của xổ số Mega 6/45 với giá trị gần 15 tỷ đồng. Theo đó, trong kỳ quay số mở thưởng loại hình xổ số tự chọn Mega 6/45 diễn ra tối ngày 18/8, Vietlott đã tìm thấy tấm vé may mắn trúng giải Jackpot với giá trị 14.818.425.000 đồng. Tờ vé số may mắn có 6 cặp số trùng với kết quả giải Jackpot : 12-19-21-22-34-38. Trong kỳ quay lần này, hội đồng mở thưởng cũng tìm ra 19 giải Nhất mỗi giải trị giá 10 triệu đồng. 873 giải Nhì mỗi giải trị giá 300 nghìn đồng. 15.379 giải Ba mỗi giải trị giá 30 nghìn đồng. Sau khi thực hiện nghĩa vụ thuế, người chơi may mắn trúng giải Jackpot sẽ nhận về khoảng hơn 13 tỷ đồng.

Ngày 18/8, Phòng CSGT đường bộ - đường sắt Công an TPHCM (PC08) cho biết, sau 3 ngày triển khai cao điểm tổng kiểm soát ô tô kinh doanh vận tải hành khách và ô tô vận tải hàng hóa bằng container (15/8-17/8), lực lượng CSGT Công an TPHCM đã phát hiện và lập biên bản xử lý 479 trường hợp vi phạm. Trong đó có 314 xe khách từ 9 chỗ ngồi trở lên, 165 xe đầu kéo container. CSGT ra quyết định xử phạt 542 triệu đồng, tạm giữ 3 phương tiện, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe có thời hạn 51 trường hợp; tước phù hiệu có thời hạn 11 trường hợp…

Theo Bảo hiểm Xã hội (BHXH) Việt Nam, qua gần 9 tháng triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 (21/11/2022 - 14/8/2023), BHXH các tỉnh, thành phố đã tiếp nhận và giải quyết 75.236 hồ sơ đề nghị cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi và 2.179 hồ sơ đề nghị giải quyết hưởng mai táng phí. Các hồ sơ này được thực hiện qua 2 nhóm dịch vụ công liên thông: đăng ký khai sinh - đăng ký thường trú - cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi; liên thông đăng ký khai tử - xóa đăng ký thường trú - hỗ trợ chi phí mai táng, trợ cấp mai táng. Hiện tại, có 2 địa phương đang thử nghiệm nhóm dịch vụ công liên thông này là Hà Nam. Chương trình thí điểm hai nhóm dịch vụ công này, không chỉ mang lại lợi ích, giúp giảm thời gian, chi phí đi lại cho người dân.

Ngày 18/8, Công an xã Nguyễn Việt Khái đã hoàn thành hồ sơ, đang trình UBND huyện Phú Tân (Cà Mau) ra quyết định xử phạt hành chính đối với bà L.T.C.L. (38 tuổi) về hành vi Đánh đập gây thương tích cho thành viên gia đình, với số tiền 7,5 triệu đồng. Thông tin ban đầu, ngày 14/8, Công an xã Nguyễn Việt Khái tiếp nhận trình báo về việc cụ bà L.T.S. (69 tuổi) bị con dâu là bà L. dùng tay đánh gây thương tích trên vùng mặt và mắt phải. Sau đó, bà L. được mời lên làm việc và thừa nhận hành vi đánh gây thương tích cho mẹ chồng. Được biết, bà S. ở cùng nhà với vợ chồng người con trai.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, ngày 19/8, khu vực Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có mưa rất to với lượng mưa phổ biến 40-80mm, có nơi trên 150mm. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ từ ngày 19-20/8 có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có mưa rất to với lượng mưa phổ biến 40-80mm, có nơi trên 150mm. Cảnh báo, từ đêm 20-21/8, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 30-60mm, có nơi trên 100mm. Từ ngày 20/8 mưa ở khu vực Bắc Bộ có xu hướng giảm dần.

Ngày 18/8, Bộ Y tế cho biết cả nước ghi nhận 17 ca mắc COVID-19, giảm sâu so với ngày trước đó. Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 11.622.383 ca nhiễm. Tổng số ca được điều trị khỏi: 10.640.407 ca. Trong ngày, có thêm 7 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh. Hiện vẫn còn 1 bệnh nhân phải thở máy xâm lấn. Nhiều ngày qua nước ta không có bệnh nhân tử vong. Đến nay, nước ta đã tiêm hơn 266,5 triệu liều vắc-xin. Số liều vắc-xin COVID-19 đã tiêm trên 100 người dân tại Việt Nam cao hơn 1,6 lần so với trung bình của thế giới.