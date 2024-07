Thực hư bún tươi chứa formol

TPO - Kết quả test nhanh của một nhóm người “phục vụ sự kiện” cho thấy bún tươi chứa hàn the và formol nhưng kết quả xét nghiệm các mẫu bún niêm phong từ Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3 khẳng định “không chứa bất cứ loại hoá chất nào”.

Trong đơn gửi báo Tiền Phong, bà Nguyễn Bính- Giám đốc Công ty CP SX TM DV Nguyễn Bính (Công ty Nguyễn Bính) cho biết, ngày 25/4, trong bữa tiệc mừng ngày công bố thành lập TP. Bến Cát, tỉnh Bình Dương do khách sạn B. cung cấp thực phẩm, đã xảy ra vụ việc về "bún tươi chứa hóa chất". Công ty Nguyễn Bính là đơn vị cung cấp bún cho Công ty H.H với số lượng 70 kg (0,5 kg/1 bịch). Sau đó Công ty H.H cung cấp cho khách sạn B.

“Cũng trong ngày này, tôi nhận được cuộc gọi từ phía Công ty H.H, yêu cầu Công ty Nguyễn Bính đến ngay điểm tổ chức sự kiện để giải quyết vấn đề “Bún tươi của Nguyễn Bính có chứa hàn the và formol”- bà Bính kể lại. Theo bà Bính, khi xuống hiện trường, một người phụ nữ mặc áo dài xanh không rõ ở đơn vị nào. Người này tự giới thiệu là "người đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm cho bữa tiệc" đã thông báo cho cho bà Bính rằng qua kết quả test nhanh bún tươi của Nguyễn Bính dương tính với hàn the và formol. Người phụ nữ khẳng định, kít test dùng để test nhanh thực phẩm trong buổi tiệc này do Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm thuộc Sở Y tế Bình Dương cung cấp.

Thấy kết quả không thuyết phục, bà Bính yêu cầu kiểm tra lại thì có 3 người lấy ra bộ dụng cụ test nhanh thực phẩm và lấy gói bún Công ty Nguyễn Bính cung cấp cho sự kiện để test lại có sự chứng kiến của bà Bính. Quy trình test nhanh được thực hiện bởi một đội ngũ không đeo bảng tên thuộc ban, ngành nào của TP. Bến Cát mà chỉ đeo tấm thẻ “Phục vụ sự kiện”.

Trong quá trình test nhanh không đeo găng tay và dùng nước suối đóng chai để test. “Khoảng 8 phút sau cho kết quả dương tính với hàn the và formol nhưng 3 mẫu bún, mỗi mẫu bún được kiểm tra lại cho ra kết quả khác nhau mặc dù chúng đều từ cùng một bịch bún: một mẫu ra màu xanh, một mẫu ra màu trắng và một mẫu ra màu tím”, bà Bính phản ánh và cho biết thêm, khi yêu cầu mua bộ test khác thì bị người phụ nữ này cùng lực lượng bảo vệ đuổi ra ngoài. Số bún trên được niêm phong và trả về cho Công ty Nguyễn Bính.

Để chứng minh cho bún tươi của mình là bún sạch bà yêu cầu phía bộ phận test nhanh và Khách sạn B. cùng bà Bính đi kiểm tra định lượng hàn the và formol nhưng bị từ chối.

Sáng 26/4/2024, bà Bính đem số bún niêm phong đến Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3 (QUATEST 3) tại địa chỉ 49 Pasteur, quận 1, TPHCM để kiểm tra. Tại đây, QUATEST 3 lấy 6 mẫu ngẫu nhiên để test trong 70 gói bún vẫn còn niêm phong. Đến ngày 9/5/2024, QUATEST 3 trả về kết quả: bún Nguyễn Bính không chứa bất kỳ loại hóa chất nào.

Kết quả của QUATEST3 không chứa chất cấm, còn việc test nhanh lại có kết quả dương tính với chất cấm. Một chuyên gia về xét nghiệm ở TPHCM nhận định, có thể vấn đề liên quan đến quy trình lấy mẫu và test sản phẩm bún tươi. Phải xem lại bộ dụng cụ lấy mẫu có được khử khuẩn trước khi test hay không? Ngoài ra, không sử dụng nước tinh khiết mà sử dụng bằng nước suối đóng chai cũng không hợp lý, có thể cho ra kết quả không chính xác.

Theo bà Bính việc thông tin bún nhiễm hàn the và formol khi chưa được cơ quan chức năng công bố không chỉ ảnh hưởng đến danh dự cá nhân mà còn là rủi ro đối với uy tín và sự tin tưởng của doanh nghiệp trong ngành thực phẩm sạch.

Để làm rõ vụ việc trên, phóng viên đã liên hệ với Sở Y tế tỉnh Bình Dương. Tuy nhiên, đại diện Sở Y tế cho rằng, ngành y tế kiểm tra bún là thực hiện nhiệm vụ quan trọng nhằm đảm bảo sức khỏe cho cán bộ tại buổi tiệc, mang tính chất bảo mật. Đại diện của Sở Y tế Bình Dương cho biết, sau khi nhận được thông tin bún có chứa hàn the, formol ngay lập tức ngành y tế đã yêu cầu thay toàn bộ số bún để đảm bảo an toàn thực phẩm.