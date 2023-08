Bản tin 8H: Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo thêm nhiệm vụ mới

TPO - Theo Quyết định 951/QĐ-TTg, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn được giao đảm nhận vai trò Chủ tịch Hội đồng cấp Nhà nước xét tặng danh hiệu “Nhà giáo Nhân dân”, “Nhà giáo Ưu tú” lần thứ 16 - năm 2023.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang đã ký Quyết định 951/QĐ-TTg thành lập Hội đồng cấp Nhà nước xét tặng danh hiệu “Nhà giáo Nhân dân”, “Nhà giáo Ưu tú” lần thứ 16 - năm 2023. Cụ thể, thành lập Hội đồng cấp Nhà nước xét tặng danh hiệu "Nhà giáo Nhân dân", "Nhà giáo Ưu tú" lần thứ 16 - năm 2023 (Hội đồng), để giúp Thủ tướng Chính phủ tổ chức xét tặng danh hiệu "Nhà giáo Nhân dân", "Nhà giáo Ưu tú" lần thứ 16 - năm 2023. PGS.TS Nguyễn Kim Sơn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo làm Chủ tịch Hội đồng. Các Phó Chủ tịch Hội đồng gồm: Tiến sĩ Ngô Thị Minh, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng); Tiến sĩ Phạm Huy Giang, Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Bộ Nội vụ.

Chiều 15/8, ông Nguyễn Ngọc Lâm, giám đốc chi nhánh Gia Lai - Công ty Bảo hiểm Sài Gòn - Hà Nội (Bảo hiểm BSH) cho biết, đã hoàn tất thủ tục tạm ứng bồi thường số tiền 220 triệu đồng để chủ xe bồi thường cho gia đình nạn nhân trong vụ tai nạn làm 3 thành viên CLB Hoàng Anh Gia Lai tử vong xảy ra trên đường Hồ Chí Minh đoạn qua huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai. Theo đó, đối với mỗi trường hợp tử vong, Bảo hiểm BSH tạm ứng 70 triệu đồng, người bị thương là 10 triệu đồng. Cơ quan bảo hiểm sẽ tiếp tục thu thập các tài liệu kết luận của cơ quan công an, các chứng từ y tế đối với người bị thương và giám định tài sản đối với ô tô 4 chỗ của Công ty HAGL để tiếp tục chi trả bồi thường. Mức chi trả tối đa đối với nạn nhân tử vong là 150 triệu đồng; đối với người bị thương phải căn cứ vào thương tật để bồi thường sau khi nạn nhân ra viện. Chiếc xe được bồi thường mức tối đa là 100 triệu đồng.

Chiều 15/8, UBND tỉnh Hòa Bình tổ chức hội nghị công bố Quyết định điều động bổ nhiệm cán bộ. Tại hội nghị, ông Đặng Mai Sơn - Giám đốc Sở Nội vụ Hòa Bình đã công bố Quyết định ngày 14/8/2023 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc điều động và bổ nhiệm cán bộ. Theo đó, điều động và bổ nhiệm có thời hạn 5 năm đối với ông Ngô Ngọc Mỹ - Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Ngày 15/8, Bộ Y tế cho biết cả nước ghi nhận 38 ca mắc COVID-19, tăng mạnh so với ngày trước đó. Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 11.622.276 ca nhiễm. Trong ngày có thêm 4 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên 10.640.392 ca. Số bệnh nhân đang thở ôxy là 1 ca. Số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.206 ca, chiếm tỉ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm. Mới đây, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đánh giá biến thể phụ EG.5 Omicron thuộc nhóm biến thể đáng quan tâm, hiện đang lây lan ở nhiều quốc gia và có thể tạo ra làn sóng lây nhiễm mới. Trước diễn biến này, Bộ Y tế đã có văn bản về việc chủ động triển khai công tác phòng chống COVID-19 và các dịch bệnh truyền nhiễm, không để dịch bùng phát trở lại.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 16/8, Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An mưa rào và dông, cục bộ mưa vừa, mưa to với lượng mưa 10-30 mm, có nơi trên 50 mm. Thời gian mưa tập trung vào đêm và sáng. Ngày 16-17/8, Hà Tĩnh đến Ninh Thuận nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Trong đó, Quảng Trị đến Phú Yên nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ phổ biến 36-38 độ C, có nơi trên 38 độ C. Tây Nguyên và Nam Bộ chiều tối và tối mưa rào và dông rải rác, ngày nắng.

Ngày 15/8, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái đã ký Quyết định số 959 bổ nhiệm ông Trịnh Mạnh Linh làm Trợ lý Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính. Trước đó, ông Trịnh Mạnh Linh từng đảm nhiệm vai trò là Thư ký của Ủy viên Bộ Chính trị Phạm Minh Chính từ thời làm Trưởng Ban Tổ chức Trung ương khóa XII. Thủ tướng Phạm Minh Chính hiện có 1 Trợ lý là ông Đỗ Ngọc Huỳnh và 1 Thư ký là ông Nguyễn Văn Thắng. (XEM CHI TIẾT)

Chiều 15/8, đại diện UBND huyện An Dương (Hải Phòng) khẳng định không có việc cưỡng chế nhầm ngôi nhà cấp 4 của chị Phạm Thị Thu Trang ở thôn Cái Tắt (xã An Đồng, huyện An Dương). Theo đó, năm 2020, đất của nhà chị Trang cùng 4 hộ dân khác được công ty điện máy thuê để làm cửa hàng và lắp đặt biển quảng cáo cỡ lớn. Phần khung sắt của biển quảng cáo này nối với mái nhà cấp 4 của chị Trang. Năm 2023, TP Hải Phòng thực hiện dự án nút giao thông Tôn Đức Thắng - Nguyễn Văn Linh. Khu đất trên thuộc diện phải giải tỏa. Ngoại trừ nhà chị Trang, 4 hộ dân khu vực trên đã nhận tiền giải tỏa, đồng ý phương án phá dỡ. Sáng 10/8, đơn vị được Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng huyện An Dương thuê phá dỡ tấm biển quảng cáo ở phần đất 4 hộ dân đã nhận tiền giải tỏa, không may làm hư hỏng nhà chị Trang. Đơn vị thi công đã nhận sai sót, mong được hỗ trợ, bồi thường. (XEM CHI TIẾT)