Bản tin 8H: Sau giải Jackpot hơn 250 tỷ đồng, Vietlott lại có thêm tỷ phú

TPO - Sau giải Jackpot 1 trị giá gần 257 tỷ đồng, Vietlott tiếp tục tìm thấy 1 vé số trúng giải trị giá hơn 20 tỷ đồng.

Ngày 13/8, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) thông báo vừa tìm ra 1 vé số trúng giải Jackpot trị giá hơn 20 tỷ đồng của sản phẩm Mega 6/45. Cụ thể, trong kỳ quay số mở thưởng lần thứ 1081 của sản phẩm Mega 6/45, Hội đồng quay thưởng của Vietlott đã xác định có 1 vé số trúng giải Jackpot trị giá 20.257.762.000 đồng. Dãy số may mắn trong kỳ quay số mở thưởng lần thứ 1081 của sản phẩm Mega 6/45 là: 09 - 15 - 23 - 33 - 35 - 40. Cũng trong kỳ quay lần thứ 1081 của sản phẩm Mega 6/45, ngoài giải Jackpot trị giá hơn 20 tỷ đồng, Vietlott còn tìm ra 23 giải nhất với mỗi giải trị giá 10 triệu đồng, 1.221giải nhì mỗi giải trị giá 300.000 đồng và 19.433 giải ba với mỗi giải trị giá 30.000 đồng. Trước đó một ngày, Vietlott cũng tìm thấy 1 vé số trúng giải Jackpot 1 trị giá gần 257 tỷ đồng của loại hình Power 6/55.

Sáng nay (14/8), Ủy ban Thường vụ Quốc hội khai mạc phiên họp thứ 25 với nhiều nội dung làm việc quan trọng. Một trong số đó là xem xét, thông qua dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết 657/2019/UBTVQH14 ngày 13/3/2019 quy định cụ thể chức vụ, chức danh của sĩ quan công an nhân dân có cấp bậc hàm cao nhất là trung tướng, thiếu tướng chưa được quy định trong Luật Công an nhân dân. Đồng thời, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam giai đoạn 2023-2026; xem xét, thông qua dự thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định việc các cơ quan thanh tra được trích một phần từ các khoản thu hồi phát hiện qua thanh tra sau khi nộp vào ngân sách nhà nước. Ngoài ra, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Tài nguyên nước (sửa đổi).

Ngày 13/8, Công an tỉnh Tiền Giang cho biết vừa kiểm tra tại một cơ sở ăn uống, giải trí TP Mỹ Tho phát hiện 60 người dương tính với chất ma túy. Khoảng 0h20 cùng ngày, cảnh sát kiểm tra Công ty TNHH ăn uống giải trí 268 Titan ở số 128 đường Phạm Thanh, phường 5 do Nguyễn Vĩnh Hưng (43 tuổi) đứng tên chủ sở hữu. Thời điểm này, có 95 người khách và 27 nhân viên đang có mặt. Qua test nhanh, phát hiện 60 người dương tính với chất ma túy (trong đó 13 người là nhân viên của cơ sở). Ngoài ra, công ty này chưa cung cấp được các hợp đồng đối với nhân viên đang làm việc tại đây. Cơ quan chức năng đã lập biên bản vụ việc.

Chiều 13/8, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Thái Học, huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng Lê Văn Đồng, cho biết trên địa bàn xóm Vằng Vạt thuộc huyện Bảo Lâm xảy ra vụ 2 thiếu niên bị mất tích khi tắm suối. Cụ thể, nhóm 5 thiếu niên, đều trú tại xóm Lạng Cá, thị trấn Pác Miầu, huyện Bảo Lâm, rủ nhau đi xe máy từ nhà đến tắm suối tại địa phận xóm Vằng Vạt, xã Thái Học. Lúc các em đang đùa nghịch, tắm dưới suối, bất ngờ em M.T.N.Q, sinh năm 2012 và Đ.M.C, sinh năm 2011, bị chìm xuống nước. Do đoạn suối nơi 2 em bị nạn nước chảy xiết, có nhiều hố sâu, nên Q và C đã bị chìm xuống nước, chiều tối cùng ngày vẫn chưa được tìm thấy.

Ngày 13/8, Bộ Y tế cho biết cả nước ghi nhận 14 ca mắc COVID-19 mới, giảm thấp nhất trong tuần qua. Thời gian qua số ca mắc giảm sâu, cùng đó bệnh nhân nặng cũng giảm. Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 11.622.218 ca nhiễm. Số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.206 ca, chiếm tỉ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm. Đến nay, Việt Nam đã tiêm hơn 226,5 triệu liều vắc-xin COVID-19. Tỉ lệ tiêm liều cơ bản cao hơn 1,4 lần so với trung bình của thế giới và tỉ lệ tiêm mũi nhắc lại cao hơn 2 lần so với trung bình thế giới.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, ngày 14-16/8, miền Bắc ít mưa, hửng nắng, có nơi xuất hiện nắng nóng cục bộ với nhiệt độ 34-35 độ C. Từ đêm 16/8, miền Bắc bước vào đợt mưa giông mới, kéo dài nhiều ngày. Ngày 14-15/8, Nghệ An đến Ninh Thuận nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-38 độ C, có nơi trên 38 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 45-55%. Nắng nóng ở Trung Bộ khả năng kéo dài đến khoảng 18-19/8. Tây Nguyên và Nam Bộ ngày có mưa rào và giông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào và giông rải rác.

Ngày 13/8, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Thanh Hóa đã có Thông báo số 151-TB/UBKTTU về kết quả xem xét, xử lý kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm. Trong đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa quyết định cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng đối với ông Lưu Trọng Quang, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường; bà Nguyễn Thị Thủy, nguyên ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, nguyên phó giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường; ông Hà Mạnh Quân, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Tài chính. Cùng với việc xử lý kỷ luật về Đảng, các đảng viên sẽ bị xử lý kỷ luật về hành chính và đoàn thể. (XEM CHI TIẾT)