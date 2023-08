Bản tin 8H: Hơn 500 nhân viên y tế ở TP HCM nghỉ việc

TPO - Trong 7 tháng đầu năm 2023, số lượng viên chức ngành y tế nghỉ việc là 547 người, trong đó có 202 bác sĩ và 239 điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y.

Tại buổi họp báo của UBND TP HCM chiều 10/8, Phó Chánh Văn phòng Sở Y tế Nguyễn Hải Nam cho biết năm 2022, số nhân viên y tế nghỉ việc tăng 177% so với năm 2019 - thời điểm trước khi xảy ra dịch COVID-19. Ngày 1/1 - 10/8/2023, số lượng viên chức nghỉ việc là 547 người, trong đó có 202 bác sĩ và 239 điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y. Số lượng viên chức nghỉ việc 8 tháng đầu năm 2023 có xu hướng giảm so với số lượng nghỉ việc năm 2022 là 1.523 viên chức. Theo ông Nam, viên chức nghỉ việc vì nhiều lý do khác nhau, như do áp lực công việc cao, không đảm bảo sức khỏe làm việc, sức khỏe suy giảm sau dịch COVID-19, đơn vị công tác xa nhà. Có những trường hợp tập trung thời gian học sau đại học hoặc muốn thay đổi môi trường làm việc; mức thu nhập thấp so với nơi làm việc khác.

Chiều ngày 10/8, Tỉnh ủy Hòa Bình tổ chức hội nghị thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương Đảng chính thức nhiệm kỳ 2026-2031. Căn cứ vào quy hoạch, vị trí công tác, các tiêu chuẩn, quy định của Trung ương, của tỉnh, hội nghị đã lựa chọn giới thiệu 2 đồng chí đủ điều kiện để giới thiệu quy hoạch tham gia Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV gồm: Đồng chí Quách Thế Ngọc, Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy và đồng chí Bùi Thị Minh, Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

Ngày 10/8, Tỉnh uỷ Đồng Nai tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ. Tại hội nghị, bà Đặng Minh Nguyệt, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Đồng Nai, đã công bố quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về chuẩn y tham gia Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai nhiệm kỳ 2020-2025 đối với ông Võ Tấn Đức, quyền Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai. Cuối tháng 7, ông Đức được Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Đồng Nai chỉ định giữ chức Phó Bí thư Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2021-2026. Ngày 2/8, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang ký quyết định về việc giao quyền Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Võ Tấn Đức (Phó chủ tịch UBND tỉnh), cho đến khi kiện toàn chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai.

Ngày 10/8, Ủy ban kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy Hậu Giang ra thông cáo về việc thi hành kỷ luật cách chức Phó Bí thư chi bộ với ông T.M.T. - Phó chánh Thanh tra tỉnh Hậu Giang. Trước đó, tại cuộc họp ngày 3/8, Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhận thấy, ông T. với cương vị là Phó Bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2020-2025, Phó chánh Thanh tra tỉnh, đã không gương mẫu, không trung thực trong việc kê khai tài sản, thu nhập, vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm. Theo thông cáo, vi phạm của ông T. là nghiêm trọng, giảm uy tín bản thân, tổ chức đảng nơi đồng chí sinh hoạt, gây dư luận xấu trong xã hội. Trước đó, ông T. nhiều lần cùng bà P.T.H.D. - Phó chánh văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) tỉnh Hậu Giang đi nhà nghỉ, bị vợ ông T. bắt gặp và gửi đơn tố cáo.

Sáng 10/8, Thường trực Thành ủy Hải Phòng triệu tập Hội nghị công bố Quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về công tác cán bộ Ban Dân vận Thành ủy. Theo đó, Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng quyết định điều động ông Nguyễn Văn Thành, Phó Trưởng Ban Dân vận Thành ủy đến công tác tại Sở Công thương thành phố để bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở Công Thương. Đồng thời, quyết định điều động và bổ nhiệm bà Đặng Thị Phương Liên, Phó Giám đốc Sở Công thương giữ chức vụ Phó Trưởng Ban Dân vận Thành ủy. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm. Chiều 10/8, UBND thành phố Hải Phòng tổ chức hội nghị công bố Quyết định của Chủ tịch UBND thành phố về việc tiếp nhận và bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Thành giữ chức vụ Giám đốc Sở Công Thương. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cho biết, ngày 11/8, Bắc Bộ có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ mưa to đến rất to với lượng mưa 20-40 mm, có nơi trên 100 mm. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa to cục bộ có thể gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp. Dự báo mưa dông và mưa lớn cục bộ ở Bắc Bộ kéo dài đến khoảng 12/8. Ngày 11 - 12/8, Nghệ An đến Ninh Thuận nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C, trong đó Thừa Thiên Huế đến Phú Yên nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-38 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Ngày 10/8, Bộ Y tế cho biết cả nước ghi nhận 27 ca mắc COVID-19, giảm nhẹ sau 4 ngày liên tục tăng. Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 11.622.119 ca nhiễm. Trong ngày có thêm 6 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên 10.640.378 ca. Số bệnh nhân đang thở ôxy là 1 ca. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.206 ca, chiếm tỉ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm. Bộ Y tế cho biết cùng với số mắc giảm, tỉ lệ người bệnh COVID-19 nhập viện và tỉ lệ nặng còn thấp hơn một số bệnh truyền nhiễm nhóm B như: sốt xuất huyết, tay chân miệng. Đến nay, tổng số liều vắc-xin COVID-19 đã tiêm là hơn 266,5 triệu.