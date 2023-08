Bản tin 8H: Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang ký quyết định nhân sự

TPO - Theo quyết định do Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang ký, Đại tá Phạm Hải Trung được giao phụ trách Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh cho đến khi cấp có thẩm quyền quyết định bổ nhiệm Trưởng ban Ban Quản lý Lăng.

Ngày 8/8/2023, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang ký Quyết định số 942/QĐ-TTg giao phụ trách Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với đồng chí Đại tá Phạm Hải Trung. Quyết định nêu rõ giao phụ trách Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với đồng chí Đại tá Phạm Hải Trung, Tư lệnh Bộ Tư lệnh bảo vệ Lăng, Phó Trưởng ban Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, cho đến khi cấp có thẩm quyền quyết định bổ nhiệm Trưởng ban Ban Quản lý Lăng. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Trước đó, thực hiện Quyết định của Bộ Quốc phòng, Thiếu tướng Bùi Hải Sơn, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Quyền Trưởng ban Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh nghỉ hưu theo chế độ từ ngày 1/8/2023. Đại tá Phạm Hải Trung được giao phụ trách Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh thay Thiếu tướng Bùi Hải Sơn.

Ngày 8/8, Tỉnh ủy Vĩnh Phúc tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt của tỉnh để thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự quy hoạch Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, nhiệm kỳ 2026-2031. Hội nghị đã bỏ phiếu, thống nhất cao giới thiệu ông Phạm Hoàng Anh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Phúc và ông Lê Duy Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc để quy hoạch Ban chấp hành Trung ương Đảng chính thức khóa XIV. Sau hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Phúc sẽ báo cáo kết quả về Ban Chỉ đạo xây dựng quy hoạch Ban chỉ đạo Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIV, nhiệm kỳ 2026-2031 theo đúng quy định.

Chiều 8/8, ông Lê Trọng Yên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông, ký quyết định công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai. Các khu vực được ban bố tình huống khẩn cấp về thiên tai gồm: Công trình hồ chứa nước Đắk N'Ting (xã Quảng Sơn, huyện Đắk Glong); quốc lộ 14 đoạn qua phường Nghĩa Thành (TP Gia Nghĩa) và khu vực sạt trượt bon Bu Krắk, bon Bu Prăng 1A (xã Quảng Trực, huyện Tuy Đức). UBND tỉnh Đắk Nông yêu cầu các địa phương di dời toàn bộ người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm. Các lực lượng cắm biển cảnh báo nguy hiểm, tổ chức trực ban 24/24h và nghiêm cấm các tổ chức, cá nhân không phận sự vào khu vực nguy hiểm. Riêng UBND huyện Tuy Đức và thành phố Gia Nghĩa, tỉnh yêu cầu về lâu dài cần khảo sát, nghiên cứu, đề xuất phương án bố trí tái định cư cho các hộ dân ảnh hưởng.

Ngày 8/8, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội cho biết Công an TP Hà Nội bắt đầu tiếp nhận thông tin phản ánh các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố. Việc tiếp nhận thông tin được thực hiện thông qua page Zalo có tên PHÒNG CẢNH SÁT GIAO THÔNG CATP HÀ NỘI, với số điện thoại đường dây nóng 0243.942.4451. Theo Công an Hà Nội, nội dung người dân có thể phản ánh là tác nhân gây hư hại hạ tầng giao thông, ô nhiễm môi trường, tiềm ẩn nguy cơ gây ùn tắc, tai nạn giao thông... Bên cạnh đó, người dân có thể cung cấp thông tin về các hành vi vi phạm. Phòng CSGT Công an TP Hà Nội khẳng định danh tính người dân cung cấp các thông tin sẽ được bảo đảm bí mật.

Chiều 8/8, Phòng CSGT - Công an TP Hà Nội cho biết, vào khoảng 16h40 cùng ngày, trên đường Nguyễn Chí Thanh hướng đi Liễu Giai đã xảy ra ùn ứ vì xe buýt mang BKS: 29B - 151.XX dừng đỗ giữa đường. Nguyên nhân ùn ứ được xác định, do trước đầu xe buýt có xe máy chưa rõ biển kiểm soát đứng chắn. Thanh niên điều khiển xe máy đang cầm vật như dao, đôi co đòi hành hung lái xe buýt do lái xe buýt tạt đầu xe máy anh ta. Thấy vậy, nhiều người dân đã tới can ngăn. Người điều khiển xe máy sau đó bỏ đi và đường Nguyễn Chí Thanh thông thoáng trở lại bình thường. Phòng Cảnh sát giao thông - Công an TP Hà Nội cho biết đã nắm được thông tin và đang tiến hành điều tra làm rõ. Theo đơn vị, thanh niên kể trên sẽ bị xử lý khi tìm ra do cản trở giao thông, gây mất an ninh trật công cộng.

Ngày 8/8, Bộ Y tế cho biết cả nước ghi nhận 32 ca mắc COVID-19 mới, tăng ngày thứ 3 liên tiếp. Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 11.622.053 ca nhiễm. Trong ngày có thêm 8 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên 10.640.3567 ca. Số bệnh nhân đang thở ôxy là 3 ca, tăng 2 ca so với ngày trước đó. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.206 ca, chiếm tỉ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm. Hiện nước ta đã tiêm hơn 266,5 triệu liều vắc-xin COVID-19.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang vừa ký Quyết định 941 của Thủ tướng Chính phủ thi hành kỷ luật đối với ông Lâm Minh Thành - Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang. Cụ thể, Thủ tướng quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với ông Lâm Minh Thành do đã có vi phạm trong công tác và Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương đã thi hành kỷ luật về Đảng. Thời gian thi hành kỷ luật tính từ ngày công bố Quyết định số 1007-QĐ/UBKTTW ngày 20/6/2023 của UBKT Trung ương. (XEM CHI TIẾT)