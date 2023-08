Bản tin 8H: Ủy ban Thường vụ Quốc hội chất vấn hai bộ trưởng

TPO - Bộ trưởng Tư pháp Lê Thành Long và Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Lê Minh Hoan là 2 thành viên Chính phủ sắp trả lời chất vấn trước Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Kế hoạch tổ chức hoạt động chất vấn tại phiên họp thứ 25 vừa được Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành với dự kiến chất vấn 2 thành viên Chính phủ vào ngày 15/8. Nhóm vấn đề chất vấn và người trả lời chất vấn được Ủy ban Thường vụ Quốc hội lựa chọn lần này là nhóm vấn đề về lĩnh vực tư pháp với trách nhiệm trả lời chính của Bộ trưởng Tư pháp Lê Thành Long và Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn sẽ đăng đàn trả lời chất vấn về nhóm lĩnh vực liên quan nông nghiệp. Theo chương trình dự kiến, sáng 15/8, Bộ trưởng Tư pháp Lê Thành Long sẽ trả lời chất vấn. Chiều cùng ngày là phiên đăng đàn của Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Lê Minh Hoan.

Tối 6/8, bà Vũ Ngân Hà, Chủ tịch UBND phường Tân An (TX. Quảng Yên, Quảng Ninh) xác nhận, đã tìm thấy thi thể ông Nguyễn V.X. (một trong 3 nạn nhân mất tích trên biển) vào 16h cùng ngày. Theo bà Hà, thi thể ông X. được tìm thấy trên vùng biển của phường Liên Hòa. Hiện, lực lượng cứu hộ, cứu nạn cùng gia đình tiếp tục tìm kiếm 2 nạn nhân còn lại là vợ và con trai của ông X. Trước đó, lãnh đạo Đồn Biên phòng Cát Hải cho biết, ngày 3/8, đơn vị nhận được thông tin tàu cá QN-3457 đang hoạt động đánh bắt hải sản từ vùng biển Quảng Ninh sang phía Hải Phòng thì mất liên lạc. Trên tàu bị nạn có 3 ngư dân là người trong gia đình gồm: Người chồng Nguyễn V.X. (53 tuổi), người vợ Nguyễn T.G. (52 tuổi), con trai Nguyễn T.A. (18 tuổi), trú tại khu Thống Nhất 2, phường Tân An, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.

Tối 6/8, Đại diện Tùy viên Việt Nam tại Lào cho biết toàn bộ 45 người Việt bị mắc kẹt do sạt lở trên Đường 8, nối tỉnh Bolikhamxay ở Trung Lào với tỉnh Hà Tĩnh của Việt Nam đã được các lực lượng chức năng của Lào cứu hộ và đưa ra ngoài an toàn tính đến tối 5/8. Trước đó, ngày 3/8, các vụ sạt lở nghiêm trọng xảy ra trên Quốc lộ 8, khiến một trong những con đường huyết mạch nối Trung Lào với miền Trung Việt Nam bị tắc nghẽn nhiều đoạn, đặc biệt là đoạn từ km 45 đến km 66. Đây là con đường độc đạo, việc bị sạt cả hai đầu đã khiến nhiều phương tiện cùng các lái xe và hành khách bị mắc kẹt không có đường ra. Khu vực bị sạt lở nằm giữa rừng núi, không có sóng điện thoại nên việc liên lạc rất khó khăn.

Từ đêm 5/8 đến sáng sớm 6/8, các khu vực Mù Cang Chải, Trạm Tấu (Yên Bái) có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông rải rác. Theo thống kê ban đầu, mưa lớn gây sạt lở đất đá làm 2 cháu nhỏ ở xã Khao Mang, huyện Mù Cang Chải thiệt mạng; 1 người nghi mất tích ở xã Hồ Bốn; 34 nhà bị hư hỏng, trôi, sập hoàn toàn; 1 cột điện 35KV bị gãy tại xã Hồ Bốn; Trường Tiểu học và Trung học cơ sở, Trạm Y tế xã Hồ Bốn bị thiệt hại về cơ sở vật chất. Một số đoạn đường trên Quốc lộ 32 bị hư hỏng nặng. Trên tuyến Quốc lộ 32 đoạn từ km 300-km 329 qua huyện Mù Cang Chải có hơn 100 điểm sạt taluy dương.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 7/8, ở khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông với lượng mưa phổ biến 50-120 mm, có nơi trên 180 mm. Các khu vực khác ở Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 20-40mm/24 giờ, có nơi trên 70mm/24 giờ. Trong 2 ngày (ngày 7 - 8/8), khu vực từ Quảng Trị đến Ninh Thuận có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 50-55%. Nắng nóng ở khu vực Trung và Nam Trung Bộ có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi.

Ngày 6/8, Bộ Y tế cho biết cả nước ghi nhận 19 ca mắc COVID-19, tăng nhẹ so với ngày trước đó. Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 11.621.997 ca nhiễm. Trong ngày, có thêm 1 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên 10.640.3508 ca. Số bệnh nhân đang thở ôxy là 3 ca. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.206 ca. Hiện nước ta đã tiêm hơn 266,5 triệu liều vắc-xin COVID-19. Việt Nam là một trong những quốc gia có tỉ lệ bao phủ vắc-xin COVID-19 cao nhất thế giới. Tỉ lệ tiêm đủ mũi cơ bản cho người từ 12 tuổi trở lên đạt xấp xỉ 100%.

Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định số 932 thành lập Tổ công tác cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ (Tổ công tác). Tổ trưởng Tổ công tác là Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang. Tổ phó Tổ công tác gồm: Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; Bộ trưởng Bộ Nội vụ; Bộ trưởng Bộ Tư pháp; lãnh đạo Bộ Công an. Các thành viên lãnh đạo các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công Thương, Xây dựng, Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Khoa học và Công nghệ, Lao động - Thương binh và Xã hội và Cục trưởng Cục Kiểm soát thủ tục hành chính, Văn phòng Chính phủ (Ủy viên thường trực). (XEM CHI TIẾT)