Bản tin 8H: Ồn ào quanh tên họ của 'tú bà' cầm đầu đường dây bán dâm nghìn đô

TPO - Cựu tiếp viên hàng không cầm đầu đường dây bán dâm nghìn đô vừa bị triệt phá có tên là Vỏ Thị Mỷ Hạnh. Nhiều người thắc mắc và cho rằng báo chí viết sai tên họ đối tượng.

Bên lề vụ đường dây bán dâm nghìn đô vừa bị triệt phá, “tú bà” cầm đầu có tên khiến nhiều người thắc mắc liệu báo chí có gõ nhầm không. Đó là Vỏ Thị Mỷ Hạnh. Theo thống kê về các dòng họ của Việt Nam hiện nay không có thông tin về họ Vỏ. Tuy nhiên vào năm 2013, ở xã Phú Thịnh (huyện Tam Bình, Vĩnh Long) phát hiện đã xảy ra sự việc hơn 1.000 người dân bị cán bộ tư pháp, hộ tịch xã này ghi giấy khai sinh sai họ. Nhiều người họ Võ bị ghi thành Vỏ, họ Nguyễn ghi thành Nguyển, họ Đỗ ghi thành Đổ. Ngoài ra những tên đệm như Hữu bị ghi thành Hửu, Mỹ bị ghi thành Mỷ… Người ghi sai tên họ của hơn một nửa dân xã Phú Thịnh là ông N.V.K., làm cán bộ tư pháp, hộ tịch từ năm 1994-2004. Thời điểm phát hiện sự việc, ông K. đã nghỉ hưu được 3 năm. Trao đổi với báo chí năm 2013, ông K. cho rằng gây ra sự việc là do viết sai chính tả "quen tay". Do phải chỉnh sửa phiền hà, nhiều người để vậy cho đến nay.

Khoảng 14h ngày 12/8, tại quốc lộ 27, đường Huỳnh Tấn Phát (phường 12, TP Đà Lạt, Lâm Đồng) xảy ra vụ tai nạn giữa xe tải và xe máy, khiến 2 người tử vong. Vào thời điểm trên, xe tải do tài xế B.V.L. (trú tại phường 12, TP Đà Lạt) điều khiển va chạm với xe gắn máy do 2 thanh niên điều khiển, lưu thông cùng chiều, rồi tiếp tục va chạm với một ô tô đang chạy phía trước và lật nghiêng. Hậu quả, anh T.A.T. (20 tuổi, ngụ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) và anh Đ.K.C. (20 tuổi, ngụ TPHCM) tử vong. Cả 2 nạn nhân được xác định là sinh viên đang theo học tại một trường cao đẳng tại TP Đà Lạt.

Chiều 12/8, Công an huyện Cần Đước (Long An) đã khám nghiệm hiện trường vụ tài xế chạy xe ba gác bị cây trên xe container rơi xuống đè tử vong. Khoảng 15h40 cùng ngày, tài xế container chở nhiều gốc cây kiểng rất to từ ngã tư Long Cang ra đường tỉnh 830. Lưu thông cùng chiều còn có một xe ba gác chở sắt ống chạy tốc độ chậm. Khi chiếc container vừa vượt ngang qua, bất ngờ một gốc cây trên xe rơi xuống trúng người điều khiển xe ba gác. Lái xe ba gác mất lái lao xuống bờ ruộng gần 10 m. Do chiếc xe ba gác lật và bị cây đè, tài xế này tử vong tại chỗ. Tài xế container sau đó đến công an trình báo. Chưa rõ danh tính nạn nhân.

Ngày 12/8, Bộ Y tế cho biết cả nước ghi nhận 26 ca mắc COVID-19 mới, giảm mạnh so với ngày trước đó. Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 11.622.204 ca nhiễm. Trong ngày, có thêm 5 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên 10.640.386 ca. Hiện cả nước không còn bệnh nhân nặng. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.206 ca, chiếm tỉ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm. Đến nay, Việt Nam đã tiêm hơn 226,5 triệu liều vắc-xin COVID-19.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, ngày 13/8, Bắc Bộ giảm mưa, nhiệt độ tăng nhẹ khoảng 1 độ C so với ngày 12/8. Dự báo từ 14-16/8, miền Bắc ít mưa, hửng nắng, có nơi xuất hiện nắng nóng cục bộ với nhiệt độ 34-35 độ. Từ đêm 16/8, miền Bắc bước vào đợt mưa dông mới, kéo dài nhiều ngày. Ngày 13/8, Quảng Bình đến Bình Thuận nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Ngày 14/8, Nghệ An đến Bình Thuận nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Nắng nóng Trung Bộ khả năng kéo dài đến khoảng ngày 18-19/8. (XEM CHI TIẾT)

Tại kỳ quay số mở thưởng tối 12/8, Công ty xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) đã tìm ra khách hàng may mắn trúng giải Jackpot trị giá hơn 250 tỷ đồng. Tấm vé số có dãy số may mắn trúng thưởng gồm: 13-24-39-43-45-52. Tấm vé số này được phát hành qua ứng dụng mua vé trên điện thoại. Chủ nhân của tấm vé số may mắn là thuê bao của nhà mạng Mobifone. Đây là giải thưởng có giá trị cao thứ nhì của Vietlott kể từ khi hoạt động tại Việt Nam. Trước đó, Giải Jackpot 1 cao nhất từng có người trúng của Power 6/55 trị giá hơn 300 tỷ đồng được trao cho ông Q. ở Hà Nội vào năm 2018. (XEM CHI TIẾT)

Tối 12/8, Ban An toàn giao thông tỉnh Gia Lai có kết quả kiểm tra nồng độ cồn, ma túy của các tài xế liên quan trong vụ tai nạn giao thông khiến 3 thành viên CLB Hoàng Anh Gia Lai tử vong. Theo báo cáo, xe tải biển kiểm soát 81H-02760 sản xuất năm 2022, niên hạn sử dụng đến năm 2047, hạn lưu hành đến ngày 24/5/2025. Lái xe Đinh Tiến Binh có GPLX hạng C, không có nồng độ cồn, không có ma túy. Xe ô tô con biển kiểm soát 81A-00470, sản xuất năm 2011, hạn lưu hành đến ngày 9/3/2024. Qua kiểm tra, lái xe Nguyễn Tú Sinh không có nồng độ cồn (đang xét nghiệm ma túy). Xe tải biển kiểm soát 47C-26306, sản xuất năm 2014, niên hạn sử dụng đến năm 2039, lưu hành đến ngày 30/1/2024. Lái xe Nguyễn Tấn Xôn không có nồng độ cồn, không có ma túy. (XEM CHI TIẾT)