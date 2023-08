Vụ tai nạn thảm khốc làm chết 3 thành viên CLB HAGL: Làm rõ tốc độ các xe

TPO - Ban An toàn Giao thông tỉnh Gia Lai đã thông tin về vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 3 thành viên CLB bóng đá Hoàng Anh Gia Lai tử vong.

Tối 12/8, Ban An toàn Giao thông tỉnh Gia Lai đã thông tin về vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng trên Quốc lộ 14, khiến 3 thành viên CLB bóng đá Hoàng Anh Gia Lai tử vong.

Theo đó, khoảng 14h40 ngày 12/8/2023, tại km1646+500 đường Hồ Chí Minh (địa phận thôn Tao Chor, xã Ia Hrú, huyện Chư Pưh, Gia Lai), ô tô tải biển số 81H-027.60 do tài xế Đinh Tiến Bình (SN 1987, trú thị trấn Nhơn Hòa, huyện Chư Pưh) điều khiển lưu thông theo hướng từ Đắk Lắk đi Gia Lai. Khi đến địa điểm trên, chiếc xe đã va chạm với ô tô con biển số 81A-004.70 do tài xế Nguyễn Tú Sinh (SN 1966, trú phường Ia Kring, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai) điều khiển và ô tô tải biển số 47C-263.06 do tài xế Nguyễn Tấn Xôn (SN 1984, trú xã Pơng Drang, huyện Krông Búk, Đắk Lắk) điều khiển.

Hậu quả, vụ tai nạn khiến 3 thành viên CLB bóng đá Hoàng Anh Gia Lai tử vong, gồm: ông Dương Minh Ninh (SN 1975, trú tại phường Diên Hồng, thành phố Pleiku, Gia Lai), Paollo Madeira Oliveira (SN 1996, quốc tịch Bồ Đào Nha), Đào Trọng Trí (SN 1992, trú thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê, Gia Lai). Còn tài xế Nguyễn Tú Sinh được đưa đi điều trị với chấn thương nặng.

Kết quả xác minh ban đầu, xe tải biển số 81H-027.60, sản xuất năm 2022, niên hạn sử dụng đến năm 2047, hạn lưu hành đến ngày 24/5/2025 (đăng kiểm 81-05D kiểm định - Gia Lai). Lái xe Đinh Tiến Bình có giấy phép lái xe hạng C, không có nồng độ cồn, không có ma túy. Dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình của ô tô tải ghi nhận tốc độ xe lúc 14 giờ 39 phút 10 giây (trước lúc xảy ra tai nạn) là 55 km/h; lúc 14 giờ 39 phút 30 giây là 1km/h; lúc 14 giờ 40 phút 41 giây là 0 km/h.

Xe tải biển số 47C-263.06, sản xuất năm 2014, niên hạn sử dụng đến năm 2039, lưu hành đến ngày 30/1/2024 (đăng kiểm 47-05D kiểm định - Đắk Lắk); lái xe Nguyễn Tấn Xôn có giấy phép lái xe hạng hạng E, không có nồng độ cồn, không có ma túy. Dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình của xe ô tô tải ghi nhận tốc độ xe lúc 14 giờ 32 phút 36 giây là 64 km/h; lúc 14 giờ 32 phút 52 giây là 62 km/h; lúc 14 giờ 51 phút 44 giây là 0 km/h.

Còn ô tô con 81A-004.70 (xe chở thành viên CLB bóng đá HAGL), sản xuất năm 2011, hạn lưu hành đến ngày 9/3/2024. Lái xe Nguyễn Tú Sinh có giấy phép lái xe hạng D, không có nồng độ cồn (đang xét nghiệm ma túy).