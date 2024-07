Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự khai mạc Kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh Bình Phước

TPO - Sáng 3/7, tại Trung tâm hội nghị Trường Chính trị tỉnh Bình Phước, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và đoàn công tác của Quốc hội dự khai mạc Kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh Bình Phước khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026.

Phát biểu khai mạc kỳ họp, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Phước Huỳnh Thị Hằng cho biết, thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2024, địa phương đã đạt được một số kết quả quan trọng, như: Tăng trưởng kinh tế, tăng trưởng sản xuất công nghiệp tiếp tục duy trì ở mức cao; hoạt động thương mại, dịch vụ, xuất khẩu tăng mạnh so với cùng kỳ năm trước; công tác phát triển doanh nghiệp và phát triển hợp tác xã được quan tâm, có nhiều khởi sắc.

Theo bà Hằng, Bình Phước đã tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác chuẩn bị đầu tư hai dự án cao tốc qua địa bàn tỉnh, trong đó dự án cao tốc Gia Nghĩa (Đắk Nông) - Chơn Thành (Bình Phước) vừa được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 7. Lĩnh vực văn hóa - xã hội đạt nhiều kết quả tích cực, công tác an sinh xã hội được chú trọng, đời sống người dân được cải thiện; hoạt động chăm lo cho các đối tượng chính sách, người nghèo, người lao động được triển khai kịp thời, hiệu quả. Quốc phòng, an ninh được giữ vững; trật tự, an toàn xã hội được đảm bảo; duy trì quan hệ hợp tác hữu nghị tốt đẹp với các tỉnh có chung đường biên giới thuộc Vương quốc Campuchia và hợp tác với một số tỉnh thuộc Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào.

Tại Kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh Bình Phước sẽ xem xét, quyết định nhiều vấn đề quan trọng, như: Xem xét, thảo luận các báo cáo về kết quả công tác 6 tháng đầu năm, chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2024 của Thường trực HĐND, các ban của HĐND, UBND, Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân và Cục Thi hành án dân sự tỉnh; xem xét các báo cáo của Thường trực HĐND tỉnh về kết quả thực hiện chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2023; tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp; tổng hợp ý kiến của đại biểu HĐND tỉnh tại phiên họp tổ đại biểu trước kỳ họp; báo cáo tổng hợp các nội dung giám sát chuyên đề năm 2022, 2023 và giải trình về những nội dung chưa đưa vào dự thảo nghị quyết về chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2025.

Đồng thời, xem xét, thảo luận các báo cáo của UBND tỉnh về kết quả thực hiện kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024; thực hiện thu, chi ngân sách Nhà nước 6 tháng đầu năm 2024; công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; giải quyết khiếu nại, tố cáo 6 tháng đầu năm 2024; kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri; những vấn đề đã hứa, tiếp thu, ghi nhận tại kỳ họp thứ 12 và tiếp thu, giải trình ý kiến của đại biểu HĐND tỉnh trước kỳ họp.

Ngoài ra, kỳ họp sẽ quyết định nhiều vấn đề liên quan việc đảm bảo phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của địa phương thuộc thẩm quyền trên cơ sở xem xét các báo cáo và 12 dự thảo nghị quyết do Thường trực HĐND, UBND trình tại kỳ họp.

Kỳ họp sẽ tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn đối với một số ủy viên UBND tỉnh về các vấn đề mà đại biểu và cử tri quan tâm; thực hiện bầu ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.