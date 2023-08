Bản tin 8H: Thượng tướng Lê Quý Vương làm Chủ tịch Hội Cựu CAND Việt Nam

TPO - Tại Đại hội thành lập Hội Cựu Công an nhân dân (CAND) Việt Nam, Thượng tướng Lê Quý Vương - nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ Công an được bầu làm Chủ tịch Hội.

Sáng 17/8, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đến dự và phát biểu chỉ đạo tại Đại hội thành lập Hội Cựu Công an nhân dân (CAND) Việt Nam. Đại hội thành lập Hội Cựu CAND Việt Nam nhiệm kỳ 2023 – 2028 đã bầu Ban Chấp hành Hội nhiệm kỳ 2023 - 2028 gồm 89 Ủy viên, 21 Ủy viên Ban Thường vụ. Thượng tướng Lê Quý Vương - nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ Công an là Chủ tịch Hội. Các Phó Chủ tịch Hội gồm: Thiếu tướng Vũ Hùng Vương - nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng Cục Cảnh sát (Phó Chủ tịch Thường trực); Trung tướng Trần Văn Nhuận - nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND; Trung tướng Nguyễn Danh Cộng – nguyên Chánh Văn phòng Bộ Công an; Trung tướng Đường Minh Hưng – nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh. Trước đó, ngày 1/8/2023, Bộ Nội vụ đã ký quyết định cho phép thành lập Hội Cựu CAND Việt Nam.

Ngày 17/8, Công an phường Phú Hòa, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, làm rõ vụ việc một người tử vong trong tư thế treo cổ trong tiệm gội đầu trên địa bàn. Vào sáng cùng ngày, nhân viên của tiệm gội đầu nằm trên đường Đại lộ Bình Dương đến chỗ làm nhưng gọi chủ tiệm nhiều lần không được. Khi nhìn qua cửa, mọi người phát hiện chủ tiệm trong tư thế treo cổ. Khi cơ quan chức năng đến hiện trường, nạn nhân đã tử vong. Được biết, nạn nhân khoảng 37 tuổi, quê tỉnh Bình Phước, đang nuôi con 4 tuổi và mới thuê mặt bằng ở đây khoảng 1 tháng để kinh doanh.

Chiều 17/8, ông Đặng Quốc Toàn, Chánh văn phòng UBND TP.HCM, cho biết Văn phòng UBND TP.HCM cùng Sở Du lịch TP.HCM đã thống nhất phương án tổ chức cho du khách, các đoàn thể trong hệ thống chính trị tham quan trụ sở HĐND - UBND TP trong hai ngày 1-2/9. Trụ sở HĐND - UBND TP.HCM (số 86 Lê Thánh Tôn, phường Bến Nghé, quận 1) được xây dựng từ năm 1898 đến 1909. Khối nhà chính trên đường Lê Thánh Tôn được xây dựng từ đầu thế kỷ 19, mô phỏng theo kiểu những lầu chuông ở miền Bắc nước Pháp. Sau năm 1975, nơi này trở thành trụ sở HĐND và UBND TP.HCM. Năm 2020, Bộ Văn hoá - Thể thao và Du lịch công nhận công trình này là di tích kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia. Trong dịp lễ 30/4 - 1/5, tòa nhà trụ sở UBND TP.HCM lần đầu tiên mở cửa đón khách du lịch tới tham quan.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, ngày 18/8, đồng bằng Bắc Bộ và Hòa Bình nắng nóng với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến 35-36 độ C, có nơi trên 36 độ C. Từ đêm 18-19/8, Bắc Bộ mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ mưa rất to với lượng mưa từ 40-70 mm, có nơi trên 150 mm. Từ 20/8, mưa ở Bắc Bộ xu hướng giảm dần. Ngày 18-19/8, Thanh Hóa đến Ninh Thuận nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Ngoài ra, Tây Nguyên và Nam Bộ từ chiều 17-18/8 mưa rào và dông, cục bộ mưa to (mưa dông tập trung vào chiều và tối). Từ 19-21/8, khu vực này khả năng xảy ra mưa vừa, mưa to diện rộng.

Ngày 17/8, Bộ Y tế cho biết cả nước ghi nhận 39 ca mắc COVID-19, giảm so với ngày trước đó. Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 11.622.366 ca nhiễm. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.206 ca, chiếm tỉ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm. Trong ngày, có 5 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh. Nhiều ngày qua nước ta không có bệnh nhân tử vong. Hiện cả nước còn 1 bệnh nhân nặng đang phải thở máy xâm lấn. Đến nay, nước ta đã tiêm hơn 266,5 triệu liều vắc-xin. Số liều vắc-xin COVID-19 đã tiêm trên 100 người dân tại Việt Nam cao hơn 1,6 lần so với trung bình của thế giới.

Chiều 17/8, Cục Thuế Hà Nội tổ chức hội nghị công bố, lưu hành Quyết định điều động, bổ nhiệm Phó cục trưởng. Theo đó, Quyền Tổng cục trưởng Thuế Mai Xuân Thành ký Quyết định số 1279/QĐ-TCT ngày 14/8/2023 về việc điều động, bổ nhiệm có thời hạn Ông Trần Quang Hưng - Phó Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu - giữ chức Phó Cục trưởng Cục Thuế Hà Nội. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 14/8/2023. Trước đó, ngày 11/8, Tổng cục Thuế bổ nhiệm ông Vũ Mạnh Cường - Cục trưởng Cục Thanh tra - Kiểm tra thuế, Tổng cục Thuế - làm Cục trưởng Thuế Hà Nội. (XEM CHI TIẾT)

Tối 17/8, Đại tá Bùi Văn Thảo-Giám đốc Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho biết, vụ việc bé trai 3 tháng tuổi tử vong nghi do bị mẹ ruột và cha dượng bạo hành đã được Công an huyện Long Điền chuyển hồ sơ lên Công an tỉnh trong ngày. Theo thông tin ban đầu, vào sáng 16/8, tiếp nhận thông tin cháu bé 3 tháng tuổi, là con của chị T.H.B.L. (15 tuổi, quê Thanh Hóa, thường trú TP.Cần Thơ) tử vong bất thường với nhiều vết thương trên người, công an huyện Long Điền đã đến hiện trường là nhà của anh N.T.A. (19 tuổi, “chồng hờ” của chị L.) tại tổ 8, khu phố Long Nguyên, thị trấn Long Điền, để làm việc. Sau đó, Công an huyện Long Điền đưa chị T.H.B.L. và anh N.T.A. về trụ sở để lấy lời khai, làm rõ những nghi vấn về dấu vết thương tích trên người cháu bé. (XEM CHI TIẾT)

Chiều 17/8, tại cuộc họp báo của UBND TP HCM, Quyền Trưởng Phòng Quản lý khoa học thuộc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Nguyễn Thị Thu Sương giải đáp thắc mắc về việc đề xuất mức lương cao 120 triệu đồng cho chức danh lãnh đạo làm khoa học. Bà Sương khẳng định việc đề xuất mức lương cao nhằm thu hút được người tài, người tầm cỡ quốc tế trong lĩnh vực khoa học - công nghệ; để có được những nghiên cứu hiệu quả, chất lượng cho TP HCM. Ngoài ra, với việc đề xuất mức lương 120 triệu đồng/tháng, thành phố hướng đến tầm nhìn cao hơn là xây dựng một số đơn vị nghiên cứu hàng đầu ở thành phố được quốc tế công nhận. Hiện, thành phố chưa có một trung tâm tầm cỡ, đạt chuẩn quốc tế, dù có số lượng lớn đơn vị nghiên cứu. (XEM CHI TIẾT)