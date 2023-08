Bé trai 3 tháng tuổi tử vong nghi bị mẹ và cha dượng bạo hành

TPO - Tối 17/8, trao đổi với Tiền Phong, Đại tá Bùi Văn Thảo-Giám đốc Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho biết, vụ việc bé trai 3 tháng tuổi tử vong nghi do bị mẹ ruột và cha dượng bạo hành đã được Công an huyện Long Điền chuyển hồ sơ lên Công an tỉnh trong ngày hôm nay.