Chủ tịch tỉnh Thanh Hóa xử phạt nhiều cá nhân có hành vi bạo lực gia đình

TPO - Trước đó từ kết quả khám nghiệm hiện trường, cơ quan công an phát đi thông báo truy tìm lai lịch nạn nhân nghi là nữ, tuy nhiên theo kết quả giám định ADN lại là nam giới. Công an nhận định rất có thể nạn nhân thuộc giới tính thứ 3.

TPO - Đối tượng Nguyễn Mạnh Tiến đến TAND huyện Bình Xuyên (Vĩnh Phúc) nộp đơn khởi kiện nhưng lại gây mất an ninh trật tự và quay phát video trực tiếp trên mạng xã hội.

TPO - Ngày 27/3, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt bị can để tạm giam đối với Đường Bình Nguyên (SN 1980, trú tại Khu 6, thị trấn Na Sầm, huyện Văn Lãng) về hành vi chống người thi hành công vụ.