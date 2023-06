Bảo mẫu bạo hành bé 1 tháng tuổi ở Hà Nội được trả 60 triệu đồng/tháng

TPO - Sau khi xảy ra sự việc bé 1 tháng tuổi bị bạo hành được camera ghi lại xảy ra chung cư Linh Đàm (Hoàng Mai, Hà Nội), cơ quan chức năng tạm giữ bảo mẫu để xử lý theo quy định.

Chia sẻ với báo chí, anh D. người nhà cháu bé cho biết, hiện sức khoẻ của cháu tạm thời ổn định và được đưa về nhà theo dõi.

Về phía bảo mẫu, anh D. nói thêm, gia đình đã thuê chị C. với giá 60 triệu đồng qua một trung tâm môi giới, bởi đây là điều dưỡng của trung tâm, hàng ngày sẽ chăm sóc, massage… cho cháu bé.

Làm việc với cơ quan công an, hiện gia đình cháu bé cũng chưa có yêu cầu xử lý chị C.

Về phía cơ quan chức năng, ngay sau khi sự việc xảy ra, Công an quận Hoàng Mai đã vào cuộc xác minh và mời chị C. đến làm việc. Hiện công an cũng đã lập hồ sơ để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Trước đó, chiều 31/5, anh Nguyễn Văn B. (31 tuổi, quê huyện Mỹ Đức, Hà Nội) ở căn hộ chung cư HH Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội đã đi cùng chị Vũ Khánh C. (21 tuổi, quê huyện Giao Thuỷ, tỉnh Nam Định) đến Công an phường Hoàng Liệt.

Tại cơ quan công an, anh B. cho biết thuê chị C. làm giúp việc chăm sóc con gái mới sinh được 1 tháng nay.

Vào ngày 31/5, anh B. xem camera tại phòng ngủ của con thì phát hiện khoảng hơn 2 giờ cùng ngày ngày chị C. có hành vi bạo hành con đẻ mình nên yêu cầu chị C. đến Công an phường Hoàng Liệt làm việc.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được xử lý theo quy định.