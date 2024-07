Bản tin 8H: Bộ trưởng Bộ Quốc phòng bổ nhiệm cán bộ

TPO - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lai Châu vừa tổ chức hội nghị thông báo quyết định bổ nhiệm chức vụ Chỉ huy trưởng và Phó chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

Chiều 5/7, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Lai Châu tổ chức hội nghị thông báo Quyết định về công tác cán bộ.Tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quyết định bổ nhiệm Đại tá Đặng Vĩnh Thụy - Phó chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh Lai Châu giữ chức Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Lai Châu; bổ nhiệm Thượng tá Hoàng Văn Kỳ - Phó tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh Lai Châu giữ chức Phó chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh Lai Châu. Thời gian bổ nhiệm bắt đầu từ ngày 21/6/2024.

Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) thông tin, trong kỳ quay số mở thưởng lần thứ 1.220 của sản phẩm Mega 6/45 diễn ra tối 5/7, Hội đồng quay thưởng của Vietlott xác định có 1 vé số trúng giải Jackpot với trị giá 20.185.430.500 đồng.Dãy số may mắn trong kỳ quay số mở thưởng lần thứ 1.220 của sản phẩm Mega 6/45 là: 04 - 23 - 33 - 38 - 40 - 44. Ngoài ra, trong kỳ quay lần thứ 1.220 của sản phẩm Mega 6/45, Hội đồng quay thưởng của Vieltott còn tìm ra 22 giải nhất với mỗi giải trị giá 10 triệu đồng, 1.069 giải nhì mỗi giải trị giá 300.000 đồng và 17.530 giải ba với mỗi giải trị giá 30.000 đồng.

Ngày 5/7, ông Bạch Văn Mạnh - Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Đắk Lắk, cho biết UBND tỉnh đã giao ông Nguyễn Trung Thành - Phó giám đốc Sở Y tế Đắk Lắk, điều hành sở này từ ngày 1/7 cho đến khi kiện toàn chức danh giám đốc Sở Y tế theo quy định. Theo ông Mạnh, ông Nay Phi La, giữ chức vụ Giám đốc Sở Y tế Đắk Lắk từ ngày 1/7/2019, thời hạn 5 năm. Do đó, đến ngày 1/7, ông Nay Phi La hết thời hạn bổ nhiệm. Tháng 6/2023, ông Nay Phi La bị Ban Thường vụ Tỉnh ủy kỷ luật bằng hình thức khiển trách. Sau đó, ông Nay Phi La bị chủ tịch UBND tỉnh kỷ luật khiển trách, thời gian có hiệu lực kể từ ngày 10/7/2023.

Chiều 5/7, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Ninh Bình tổ chức hội nghị công bố các quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ. Theo đó, Ban Bí thư quyết định chuẩn y ông Nguyễn Hoàng Hà - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Bình, và ông Đinh Văn Tiên - Bí thư Thành ủy Ninh Bình, tham gia Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Bình nhiệm kỳ 2020-2025. Cũng tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tỉnh ủy Ninh Bình quyết định để ông Đinh Hồng Thái - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh, thôi tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, thôi giữ chức Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh, nhiệm kỳ 2023-2028. Ông Thái được điều động đến nhận công tác tại Liên minh HTX Việt Nam từ ngày 8/7, để giữ chức Phó Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam, nhiệm kỳ 2020-2025.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 6/7, nhiệt độ cao nhất ở Bắc Bộ phổ biến 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C. Trong đó, Đông Bắc Bộ ngày nắng, Tây Bắc Bộ ngày mưa rào và dông vài nơi. Tại Hà Nội, mưa rải rác trong ngày 6/7. Hai ngày cuối tuần, thời tiết thủ đô phổ biến oi nóng với nền nhiệt cao nhất 33-35 độ C, nắng ráo gián đoạn. Trung Bộ ngày nắng, có nơi nắng nóng. Trời nắng cũng là thời tiết chủ đạo ở Tây Nguyên và Nam Bộ trong ngày 6/7.

Bộ Nội vụ vừa xây dựng dự thảo sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2024 của ngành Nội vụ. Liên quan đến kết quả tinh giản biên chế công chức, viên chức trong 6 tháng đầu năm 2024, các bộ, ngành, địa phương đã tinh giản tổng số 3.853 người. Trong thời gian này, các bộ ngành, địa phương đã tuyển dụng 13.965 người. Gần 94.500 công chức, viên chức được cử đi đào tạo, bồi dưỡng theo tiêu chuẩn ngạch, chức vụ, chức danh và vị trí việc làm. 6 tháng đầu năm có 1.338 cán bộ, công chức, viên chức trên cả nước bị kỷ luật (cán bộ 139 người, công chức 432 người và viên chức 767 người). (XEM CHI TIẾT)