Bản tin 8H: Tổng cục Thuế trao quyết định về công tác cán bộ

TPO - Tổng cục Thuế trao quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Tiến giữ chức Phó Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Lâm Đồng.

Ngày 4/7, tại Cục Thuế tỉnh Lâm Đồng, Tổng cục Thuế tổ chức Hội nghị công bố quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Tiến - Trưởng phòng Quản lý hộ kinh doanh, cá nhân và thu khác, Cục Thuế tỉnh Lâm Đồng - giữ chức Phó Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Lâm Đồng. Thay mặt Tổng cục Thuế, Phó Tổng cục trưởng Đặng Ngọc Minh chúc mừng ông Nguyễn Văn Tiến đã được các cấp ủy Đảng, lãnh đạo Bộ Tài chính, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng, Tổng cục Thuế tín nhiệm, giới thiệu và tin tưởng, giao nhiệm vụ Phó Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Lâm Đồng.

Ngày 4/7, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Cà Mau tổ chức Hội nghị lần thứ 14, khoá IX, nhiệm kỳ 2019-2024. Hội nghị đã hiệp thương bổ sung 2 ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau nhiệm kỳ 2019-2024, gồm: ông Lê Thanh Triều, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Bí thư Đảng đoàn Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và ông Huỳnh Ngọc Sang, Giám đốc Sở Nội vụ, Ủy viên Đảng đoàn Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh. Đồng thời, Hội nghị tiến hành hiệp thương dân chủ cử giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khoá IX, nhiệm kỳ 2019-2024 đối với ông Lê Thanh Triều và phó chủ tịch đối với ông Huỳnh Ngọc Sang, với 100% đại biểu có mặt tán thành, thống nhất bằng hình thức biểu quyết.

Chiều 4/7, thông tin từ Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh An Giang, cho biết đã xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền 10 triệu đồng đối với 2 đối tượng về hành vi đăng tải thông tin bịa đặt, sai sự thật trên không gian mạng. Trước đó, 2 tài khoản YouTube, do H.V.T (32 tuổi, ngụ Kiên Giang) và T.T.H (40 tuổi, ngụ An Giang) đăng ký sử dụng, đăng các video sai sự thật về việc xuất hiện tảng đá có hình người, giống ông Thích Minh Tuệ tại phường Thới Sơn, thị xã Tịnh Biên, tỉnh An Giang, gây hoang mang dư luận. Qua làm việc với lực lượng chức năng, T. và H. đã thừa nhận thông tin mình đăng là tự suy diễn, bịa đặt, không đúng thực tế.

Tối 4/7, ông Phan Trọng Thể, Chủ tịch UBND xã Tân Dân (huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh), cho biết người dân phát hiện một thi thể nam giới tại khu vực rừng núi của địa phương vào sáng cùng ngày. Lực lượng chức năng phát hiện cạnh thi thể có chiếc xe máy, trong cốp xe có nhiều lá thư tuyệt mệnh. Thi thể phân hủy nặng. Danh tính người đàn ông sau đó được xác định là V.T.N. (SN 1982, quê xã Sơn Lâm, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh). Theo người thân, anh N. đi khỏi nhà từ ngày 19/4. Gia đình liên hệ, tổ chức tìm kiếm suốt hơn 2 tháng qua nhưng không được.

Chiều 4/7, tin từ Tổng công ty đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC), 6 tháng đầu năm 2024, lưu lượng phương tiện trên các tuyến cao tốc do VEC quản lý, vận hành khai thác, bao gồm: Nội Bài - Lào Cai, Cầu Giẽ - Ninh Bình, Đà Nẵng - Quảng Ngãi và TP HCM - Long Thành - Dầu Giây tiếp tục duy trì tăng trưởng ổn định, với 33,78 triệu lượt xe thông qua, tăng 13,08% so với cùng kỳ năm trước. Qua thống kê, hai tuyến cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây và Cầu Giẽ - Ninh Bình có lưu lượng xe thông qua rất cao (trên 11 triệu lượt). Qua rà soát, 4 tuyến cao tốc do VEC quản lý khai thác giảm sâu cả 3 tiêu chí về tai nạn giao thông so với cùng kỳ năm ngoái, với 19 vụ va chạm, 2 vụ tai nạn giao thông và làm 39 người bị thương; không có tử vong.

Ngày 4/7, UBND tỉnh Vĩnh Long cho biết vừa có quyết định chủ trương đầu tư dự án tuyến tránh quốc lộ 57 (đường dẫn cầu Đình Khao). Dự án đi qua huyện Mang Thít và Long Hồ, có tổng mức đầu tư hơn 1.200 tỷ đồng, từ nguồn vốn từ ngân sách trung ương và ngân sách tỉnh. Dự án quy mô đường cấp III đồng bằng, chiều dài tuyến khoảng 7km. Giai đoạn 1 có 2 làn xe, bề rộng nền đường 12m. Giai đoạn hoàn thiện có 4 làn xe, bề rộng nền đường 20,5m. Vận tốc thiết kế 80km/h. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Vĩnh Long được giao nhiệm vụ là chủ đầu, thời gian triển khai từ năm 2024-2028.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 5/7, mưa chấm dứt, miền Bắc trở lại với tình trạng oi nóng và nắng ráo. Nhiệt độ tại Hà Nội và các tỉnh, thành phố đồng bằng Bắc Bộ có thể tăng cao lên ngưỡng 33-35 độ C, nắng nóng tái diễn. Cuối tuần này, mưa dông có thể trở lại khu vực nhưng chỉ tập trung về đêm và sáng sớm, ít nguy cơ xuất hiện mưa lớn. Từ ngày 9/7, Bắc Bộ và Trung Bộ bước vào đợt nắng nóng diện rộng mới kéo dài trong nhiều ngày, với mức nhiệt tăng cao có thể trên ngưỡng gay gắt 38-39 độ C.