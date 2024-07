Vì sao hơn 120 công nhân đóng tàu ở Hải Phòng nhập viện sau bữa cơm trưa với cá thu ngừ

TPO - Sở Y tế Hải Phòng xác định, hơn 120 công nhân Công ty CP đóng tàu Sông Cấm nhập viện sau bữa cơm trưa do ăn món cá thu ngừ kho, có hàm lượng Histamin cao gấp 40 lần cho phép đối với thủy sản đông lạnh, là nguyên nhân dẫn đến ngộ độc.

Sở Y tế Hải Phòng vừa hoàn tất việc kiểm tra vụ hàng loạt công nhân thuộc Công ty CP đóng tàu Sông Cấm nhập viện sau bữa cơm trưa 27/6.

Theo báo cáo của Sở Y tế Hải Phòng, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm (VSTP) Hải Phòng đã kiểm tra điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm, điều kiện người chế biến, điều kiện vệ sinh nơi chế biến, thực hiện chế độ kiểm thực ba bước và lưu mẫu thức ăn tại bếp ăn tại doanh nghiệp.

Qua xác minh, Công ty TNHH Dịch vụ Thành Hưng, có trụ sở tại xã Đặng Cương (huyện An Dương), là đơn vị cung cấp dịch vụ ăn uống tập thể cho Công ty CP đóng tàu Sông Cấm.

Nguồn gốc nguyên liệu cung cấp bữa trưa cho Công ty CP đóng tàu Sông Cấm ngày 27/6 từ 2 đơn vị. Trong đó, công ty TNHH MTV cung ứng và phát triển nông nghiệp Bắc Việt (xã Hồng Thái, huyện An Dương) cung cấp cá thu ngừ, thịt gà, thịt lợn. Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Thu Hà (phường Quán Toan, quận Hồng Bàng) cung cấp rau củ quả.

Lô cá thu ngừ cung cấp cho bữa trưa ngày 27/6 là cá thu ngừ đông lạnh, được Công ty TNHH MTV cung ứng và phát triển nông nghiệp Bắc Việt mua từ Công ty CP chế biến thủy sản xuất khẩu Hạ Long (phường Máy Chai, quận Ngô Quyền). Ngay sau đó, Chi cục An toàn VSTP đã kiểm tra đột xuất kho lạnh Công ty CP chế biến thủy sản xuất khẩu Hạ Long. Kết quả kiểm tra thực tế tại kho không phát hiện còn tồn cá thu ngừ cùng lô với lô thực phẩm liên quan đến vụ ngộ độc.

Sau khi xảy ra vụ việc, Sở Y tế Hải Phòng đã tạm dừng hoạt động cung cấp dịch vụ cung cấp suất ăn của Công ty TNHH dịch vụ Thành Hưng tại bếp ăn tập thể Công ty CP đóng tàu sông Cấm.

Đồng thời, yêu cầu Công ty CP chế biến thủy sản xuất khẩu Hạ Long rà soát, dừng lưu thông, thu hồi sản phẩm cùng lô liên quan đến vụ ngộ độc thực phẩm.

Kết quả xét nghiệm mẫu thức ăn lưu và mẫu thực phẩm cho thấy, hàm lượng Histamin trong mẫu thức ăn cá thu ngừ kho cao gấp 40 lần mức giới hạn cho phép tối đa trong thủy sản đông lạnh.

Các mẫu thức ăn, thực phẩm canh rau ngót, dưa hấu, bí xanh không phát hiện dư lượng hóa chất bảo vệ thực vật theo chỉ tiêu chỉ định.

Sở Y tế Hải Phòng kết luận, món cá thu ngừ kho với hàm lượng Histamin vượt quá giới hạn cho phép trong bữa trưa ngày 27/6 là nguyên nhân dẫn đến vụ ngộ độc thực phẩm trên.

Theo Chi cục An toàn VSTP Hải Phòng, đối chiếu các quy định hiện hành, Công ty TNHH dịch vụ Thành Hưng sẽ bị xử phạt mức 180 triệu đồng về hành vi vi phạm về an toàn thực phẩm, theo Nghị định 115/2018 của Chính phủ. Thẩm quyền xử phạt do UBND thành phố quyết định.