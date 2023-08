Bản tin 8H: Hai Phó Thủ tướng Chính phủ nhận thêm nhiệm vụ mới

TPO - Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa có các quyết định thành lập Hội đồng điều phối vùng Đồng bằng sông Cửu Long và Hội đồng điều phối vùng trung du và miền núi phía Bắc. Hai Phó Thủ tướng Chính phủ được giao làm Chủ tịch Hội đồng điều phối vùng.

Ngày 19/8, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký các quyết định Thành lập Hội đồng điều phối vùng Đồng bằng sông Cửu Long và Hội đồng điều phối vùng trung du và miền núi phía Bắc. Theo Quyết định số 974/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ thành lập Hội đồng điều phối vùng Đồng bằng sông Cửu Long nhằm đổi mới cơ chế điều phối vùng, thúc đẩy phát triển bền vững vùng Đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu. Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái làm Chủ tịch Hội đồng điều phối vùng. Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư làm Phó Chủ tịch Thường trực. Theo Quyết định số 975/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ thành lập Hội đồng điều phối vùng trung du và miền núi phía Bắc nhằm đổi mới cơ chế điều phối vùng, thúc đẩy phát triển xanh, bền vững và toàn diện vùng trung du và miền núi phía Bắc. Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang làm Chủ tịch Hội đồng điều phối vùng trung du và miền núi phía Bắc. Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư làm Phó Chủ tịch Thường trực.

Khoảng 12h30 ngày 19/8, cháy rừng xảy ra tại núi Hóc Bình (xã Bình Long, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi). Đây là khu vực đồi núi tiếp giáp với xã Bình Chương. Toàn bộ khu vực rộng hàng trăm hecta được người dân trồng keo. Thời tiết nắng nóng, gió thổi mạnh khiến ngọn lửa bùng lên và lan rất nhanh. Hơn 100 người tham gia chữa cháy suốt 4 giờ mới có thể khống chế được ngọn lửa. Vụ cháy thiêu rụi hơn 10 hecta rừng keo hơn 3 năm tuổi. Ước tính thiệt hại trên 300 triệu đồng. Ông Nguyễn Văn Quân, Chủ tịch UBND xã Bình Long, cho biết dù đám cháy đã được dập tắt, nguy cơ cháy trở lại rất cao.

Cục Hàng không Việt Nam cho biết, hiện 5 cửa khẩu ở 5 sân bay đã chính thức đưa vào hoạt động hệ thống “Cổng kiểm soát tự động”. Theo đó, công an tại cửa khẩu của 5 sân bay: Nội Bài, Đà Nẵng Cam Ranh, Tân Sơn Nhất và Phú Quốc đã chính thức khai thác, vận hành và đưa vào sử dụng hệ thống Cổng kiểm soát tự động (Autogate) xuất, nhập cảnh tại sân bay để phục vụ hành khách. Hệ thống được đưa vào sử dụng từ 1/8. Quá trình làm thủ tục xuất, nhập cảnh qua Autogate chỉ mất khoảng 30 giây với 5 bước. Theo đó, hệ thống này được kết nối với dữ liệu quốc gia về dân cư. Hành khách là những công dân Việt Nam có hộ chiếu điện tử gắn chip đã có thể qua cửa nhập cảnh tự động.

Bộ Công Thương vừa công bố danh sách thương nhân được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xuất khẩu gạo đến ngày 17/8/2023. Theo đó, có tổng cộng 210 thương nhân được chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xuất khẩu gạo, tập trung chủ yếu ở khu vực miền Nam và Đồng bằng sông Cửu Long. Các địa phương đang tập trung nhiều thương nhân kinh doanh xuất khẩu gạo là TPHCM (47), Cần Thơ (42), Long An (25), Đồng Tháp (19), An Giang (18)… Theo Bộ Công Thương, trong 7 tháng qua, cả nước đã xuất khẩu 4,83 triệu tấn gạo, còn khoảng 2,67 triệu tấn cho xuất khẩu trong 5 tháng còn lại của năm 2023. Giá xuất khẩu gạo đang không ngừng gia tăng. Nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho hoạt động xuất khẩu gạo, Bộ Công Thương đang lấy ý kiến để sửa đổi, bổ sung Nghị định số 107/2018/NĐ-CP của Chính phủ về kinh doanh xuất khẩu gạo.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, từ ngày 20/8 mưa ở khu vực Bắc Bộ có xu hướng giảm dần. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ từ chiều tối ngày 19-21/8 có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có mưa rất to với lượng mưa phổ biến 50-100mm, có nơi trên 150mm (mưa tập trung vào chiều và tối). Cảnh báo từ ngày 22/8, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to. Ngày 20-21/8, ở khu vực từ Nam Nghệ An đến Phú Yên có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 37 độ. Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 55-60%. Cảnh báo nắng nóng ở Trung Bộ có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 23-24/8.

Ngày 19/8, Bộ Y tế cho biết cả nước ghi nhận 21 ca mắc COVID-19, tăng so với ngày trước đó. Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 11.622.404 ca nhiễm. Tổng số ca được điều trị khỏi là 10.640.422 ca. Số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.206 ca, chiếm tỉ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm. Trong ngày, có 15 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh. Hiện cả nước có bệnh nhân đang thở ôxy là 3 ca, tăng so với ngày trước đó. Đến nay, nước ta đã tiêm hơn 266,5 triệu liều vắc-xin.