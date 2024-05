TPHCM 24/7: Bàng hoàng những trang sách tả cảnh 'giường chiếu'; Thông tin về 'hội vỡ nợ muốn làm liều'

TPO - Xôn xao clip tố CSGT đạp xe người vi phạm; Công an TPHCM theo dõi sát 'hội vỡ nợ muốn làm liều'; Trường Quốc tế phát sách tả cảnh gợi dục cho học sinh; 16 học sinh ngộ độc đều ăn sushi trước trường, Sở Y tế TPHCM ra khuyến cáo,... là những tin tức đáng chú ý tại TPHCM tuần qua.

Sốc với những trang sách tả cảnh 'giường chiếu'

Ngày 3/5, trao đổi với PV Báo Tiền Phong, ông Hồ Tấn Minh, Chánh Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) TPHCM cho biết Sở đã tiếp nhận thông tin sự việc Trường Quốc tế phát sách tả cảnh gợi dục cho học sinh lớp 11 gây xôn xao dư luận. Hiện 19 cuốn sách phát cho học sinh đã được thu hồi. Sở cũng yêu cầu trường nghiêm túc khắc phục và kiểm điểm, phê bình giáo viên vì không kiểm soát được nội dung tổ chức hoạt động giáo dục của mình, dẫn đến thông tin tiêu cực, phản cảm.

Cùng với đó, Sở GD&ĐT TPHCM cũng yêu cầu các cơ sở giáo dục trên địa bàn rà soát, thận trọng trong các hoạt động giáo dục có sử dụng tài liệu, sách không phải là sách giáo khoa. Việc lựa chọn tài liệu tham khảo phải tuân theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo về quản lý và sử dụng xuất bản phẩm tham khảo trong các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên.

Trước đó, một phụ huynh tự nhận có con học lớp 11 tại Trường Quốc tế TPHCM (ISHCMC, TP Thủ Đức, TPHCM) chia sẻ bài đăng gây xôn xao. Chủ nhân bài đăng này cho hay, trước ngày lễ, cô giáo đã phát sách "Một thoáng ta rực rỡ nhân gian" cho học sinh về nhà đọc. Khi cùng con đọc cuốn sách trên, người này bàng hoàng vì đọc được những trang văn miêu tả cảnh "giường chiếu".

Xác minh clip tố CSGT đạp xe người vi phạm ở TPHCM

Sáng 2/5, đại diện PC08 cho biết, đơn vị đang xác minh, làm rõ clip cho rằng “CSGT An Lạc đạp người dân” xảy ra trên quốc lộ 1, xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh.

Bối cảnh nội dung clip dài hơn 3 phút cho thấy, một nam thanh niên ngồi dưới quốc lộ kiểm tra vết trầy xước trên cơ thể, kế đó là một chiến sĩ CSGT và có nhiều người dân đứng xung quanh. Người đàn ông cầm điện thoại quay clip nói: “Sai phạm anh ép người ta vô, anh thổi người ta. Anh đạp như vậy chết người… Làm vậy là không đúng”.

Liền sau đó, nhiều người xung quanh cũng đồng tình với ý kiến trên và một người đàn ông khác khẳng định sẵn sàng làm chứng vì thấy chiến sĩ CSGT có hành vi “đạp” nam thanh niên. Lúc này, chiến sĩ CSGT mời người đàn ông tấp xe vào lề, đề nghị cung cấp bằng chứng thì người này nói: “Lúc anh đạp thì ở đây quay không kịp”.

Trao đổi với phóng viên, đại diện PC08 cho biết, đơn vị đã nắm được thông tin và đang xác minh, làm rõ.

Giám đốc công an TPHCM nói về 'hội vỡ nợ muốn làm liều'

Phát biểu tại cuộc họp kinh tế - xã hội chiều 3/5, Trung tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TPHCM nhìn nhận, trên không gian mạng đang tồn tại "hội vỡ nợ muốn làm liều". Thành viên từ hội này rủ rê thành viên từ nhiều địa phương, chụm lại với nhau để tổ chức ăn trộm, ăn cướp, cướp giật.

“Công an TPHCM tiếp tục giám sát chặt hội này để ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật”, Trung tướng Nam nhấn mạnh.

Trước đó, ngày 30/4, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TPHCM cũng vừa thông tin vụ cướp tài sản 1,1 tỷ đồng trong một biệt thự ở quận 12. Các đối tượng gây án đều không có công ăn việc làm, lười lao động tham gia là thành viên của fanpage Facebook “Hội những người vỡ nợ muốn làm liều”.

Cô giáo mầm non tổ chức lễ cưới trong trường, hàng trăm khách mời nhí phấn khích dự tiệc

Đám cưới của cô dâu Lê Nhi (giáo viên Trường mầm non Tân Đông, TP.Thủ Đức, TPHCM) và chú rể Phương Việt diễn ra vô cùng đặc biệt. Hôn lễ chính thức của cô giáo Nhi diễn ra ngày 30/4. Trước đó một tuần, cô Nhi được các đồng nghiệp tổ chức đám cưới tại nơi làm việc.

"Tôi rất xúc động khi thấy các đồng nghiệp chuẩn bị chu đáo cho buổi lễ của mình. Đặc biệt hơn cả là các bé mầm non bưng những mâm quả được mô phỏng theo hình ảnh thật. Khi vào tiệc, các con vui mừng, nhảy múa theo nhạc, vẫy tay chào đón cô dâu chú rể làm tôi rất hạnh phúc. Đây là kỷ niệm đáng nhớ nhất trong hành trình làm nghề giáo của tôi", cô Nhi bày tỏ.

Trung úy CSGT bị xe bồn cán tử vong

Ngày 2/5, Công an thành phố Thủ Đức (TPHCM) đang phối hợp với các đơn vị liên quan điều tra, làm rõ vụ tai nạn giao thông làm một người tử vong xảy ra trên địa bàn. Thông tin ban đầu, khoảng 0h ngày 26/4, anh T.C. (29 tuổi, ngụ thành phố Thủ Đức, Trung úy CSGT thuộc Đội CSGT Rạch Chiếc) điều khiển xe máy biển số TPHCM lưu thông trên đường Nguyễn Xiển, hướng đi ngã 3 Gò Công.

Đến cầu Rạch Hầm (phường Long Thạnh Mỹ, TPHCM), xe máy bất ngờ loạng choạng và anh C. ngã xuống đường. Thời điểm này, xe bồn biển số TPHCM do tài xế Đ. (39 tuổi, quê Hậu Giang) chạy cùng chiều ở phía sau không kịp xử lý nên cán qua người nạn nhân. Vụ việc khiến anh C. bị thương nặng và được người dân đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng nạn nhân không qua khỏi. Vụ việc đang được công an điều tra, xử lý.

16 học sinh ngộ độc đều ăn sushi trước trường

Tối 3/5, Bệnh viện Lê Văn Thịnh (TP Thủ Đức) vẫn đang tích cực điều trị, theo dõi cho tổng cộng 16 trường hợp học sinh nghi ngộ độc thực phẩm xảy ra trên địa bàn. Trong đó, có 15 em nhập viện ngày 2/5 và một trường hợp được gia đình đưa vào viện sáng 3/5.

Sau khi nhận được báo cáo từ bệnh viện, Sở Y tế TPHCM đã cử đoàn công tác đi điều tra sự việc. Kết quả ban đầu, cơ quan chức năng ghi nhận các bệnh nhân là học sinh 7-11 tuổi, đang học tại 4 trường tiểu học trên địa bàn TP Thủ Đức.

Theo lời kể của phụ huynh học sinh, sáng 2/5, tất cả trẻ đều ăn cơm cuộn (sushi) mua trước cổng trường. Sau khi ăn khoảng 2,5-3 giờ, các cháu lần lượt xuất hiện triệu chứng buồn nôn rồi nôn nhiều lần, đau bụng, chóng mặt, mệt mỏi, một số trẻ tiêu chảy...

Đến sáng 3/5, sau khi được các y bác sĩ truyền dịch, cho dùng kháng sinh, tình trạng sức khỏe của các học sinh đều cải thiện, hoạt bát, không có dấu hiệu mất nước, không còn nôn, không sốt và đau bụng, chỉ còn tiêu chảy ít.

Về nguyên nhân xảy ra sự việc, các chuyên gia Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCM (HCDC) và Nhi khoa nhận định, đây là vụ ngộ độc thực phẩm nghi do ăn phải độc tố vi khuẩn có trong thức ăn, khả năng cao là sau khi ăn cơm cuộn bán hàng trước cổng trường.