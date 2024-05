Điều động, bổ nhiệm nhân sự chủ chốt ở 4 tỉnh, thành phía Nam

TPO - Trong tuần qua, 4 tỉnh, thành phía Nam là TPHCM, Bình Thuận, Tây Ninh và Bình Dương đã triển khai nhiều quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ chủ chốt.

Tòa án Nhân dân (TAND) cấp cao tại TPHCM công bố quyết định bổ nhiệm cán bộ chủ chốt

Chiều 15/5, TAND cấp cao tại TPHCM tổ chức công bố quyết định bổ nhiệm cán bộ.

Tại buổi lễ, bà Nguyễn Thị Ánh Hồng, Phó Chánh văn phòng TAND cấp cao tại TPHCM công bố quyết định của Chánh án TAND cấp cao tại TPHCM, về việc bổ nhiệm ông Trần Văn Mười (55 tuổi, thẩm phán cao cấp, Phó Chánh tòa Tòa lao động) giữ chức vụ Chánh tòa Tòa gia đình và người chưa thành niên TAND cấp cao tại TPHCM. Thời hạn giữ chức vụ là 5 năm, tính từ ngày 15/5.

Công an Bình Thuận điều động cán bộ chủ chốt

Công an tỉnh Bình Thuận vừa công bố quyết định của Giám đốc Công an tỉnh về công tác cán bộ. Theo đó, Thượng tá Ung Chiêu Thành, Trưởng Công an huyện Đức Linh được điều động đến nhận nhiệm vụ và giữ chức vụ Chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh.

Thượng tá Vũ Xuân Tiếu, Chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Thuận được điều động đến nhận nhiệm vụ Trưởng Công an huyện Đức Linh.

Trước khi được Bộ Công an bổ nhiệm giữ chức Trưởng Công an huyện Đức Linh vào tháng 5/2020, Thượng tá Ung Chiêu Thành là Phó trưởng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Thuận.

Thượng tá Vũ Xuân Tiếu cũng từng là Phó trưởng Công an thị xã La Gi. Tháng 2/2021, Thượng tá Tiếu được Bộ Công an điều động đến nhận công tác và bổ nhiệm giữ chức vụ Chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Thuận.

Cục Thuế tỉnh Tây Ninh có lãnh đạo mới

Ngày 17/5, Cục Thuế tỉnh Tây Ninh đã tổ chức hội nghị công bố quyết định bổ nhiệm cán bộ.

Tại hội nghị, ông Nguyễn Tấn Lợi - Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Tây Ninh đã công bố quyết định của Tổng cục Thuế bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Sang - Trưởng phòng Kê khai và Kế toán thuế, Cục Thuế tỉnh Tây Ninh giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Tây Ninh. Thời gian giữ chức vụ của bà Sang là 5 năm, kể từ ngày 15/5.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, ông Dương Văn Thắng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh tin tưởng trên cương vị mới, bà Nguyễn Thị Sang tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, cùng tập thể lãnh đạo Cục Thuế tỉnh Tây Ninh tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Tỉnh ủy Bình Dương trao quyết định về công tác cán bộ

Ngày 14/5, Tỉnh ủy Bình Dương đã tổ chức công bố quyết định về việc thành lập Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Bình Dương và Đảng bộ Khối doanh nghiệp tỉnh Bình Dương. Trước đó, hai đơn vị này là một, hiện nay được tách ra.

Theo đó, Tỉnh ủy Bình Dương quyết định thành lập Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh là Đảng bộ cấp trên cơ sở trực thuộc Tỉnh ủy, trên cơ sở chia tách Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, gồm 65 tổ chức cơ sở Đảng, 4.527 đảng viên và chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và Thường trực cấp ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ông Huỳnh Tân Định được tín nhiệm giữ chức Bí thư Đảng ủy đơn vị này. Trước đó, ông Huỳnh Tân Định làm Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Bình Dương.

Tỉnh ủy Bình Dương công bố quyết định thành lập Đảng bộ Khối doanh nghiệp tỉnh là Đảng bộ cấp trên cơ sở trực thuộc Tỉnh ủy trên cơ sở chia tách Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, gồm 61 tổ chức cơ sở Đảng, 3.510 đảng viên và chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và Thường trực cấp ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ông Nguyễn Công Danh – Phó Chánh văn phòng Tỉnh ủy Bình Dương được tín nhiệm giữ chức Bí thư Đảng ủy đơn vị này.