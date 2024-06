Mới nhất thời tiết TPHCM những ngày diễn ra kỳ thi tốt nghiệp THPT

TPO - Cơ quan khí tượng dự báo trong những ngày diễn ra kỳ thi tốt nghiệp THPT, thời tiết TPHCM và các tỉnh, thành khu vực Nam bộ phổ biến sáng không mưa, ngày nắng, khả năng có mưa rào và dông vào chiều và tối.

Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ cho biết, hiện nay gió mùa Tây-Nam có cường độ trung bình. Dự báo từ ngày 26-29/6 (thời gian diễn ra kỳ thi tốt nghiệp THPT), thời tiết TPHCM phổ biến ngày nắng, khả năng có mưa rào và dông vào chiều và tối với xác suất từ 65-80%.

“Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Đề phòng khả năng mưa lớn gây ngập cục bộ”- Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ dự báo.

Trong khi đó, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, thời tiết các tỉnh, thành khu vực Nam bộ vào những ngày thi tốt nghiệp THPT phổ biến ngày ít mưa, trời nắng, chiều tối có mưa rào và dông, xác suất mưa dông khoảng từ 65-80%. Nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ C.

Trong chiều và tối nay (ngày 25/6), khu vực Nam bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi có mưa to với lượng mưa từ 15-30mm, cục bộ có nơi trên 70mm. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, cao nhất từ 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.