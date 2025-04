Vì sao chưa thể xử lý người đàn ông vô tư 'hít xà đơn' trên metro TPHCM?

TPO - Hành khách có hành vi hít xà đơn trên tàu metro là ông N.V.T.T. (SN 1989, đang định cư ở nước ngoài). Đại diện PC08 cho biết hành vi trên gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự và an toàn xã hội nhưng cơ quan công an chưa thể mời làm việc vì ông này đã xuất cảnh ra nước ngoài.