Bản tin 8H: Thủ tướng điều động, bổ nhiệm 4 Thiếu tướng

TPO - Thủ tướng Chính phủ điều động, bổ nhiệm 4 Thiếu tướng giữ các chức vụ Phó Tổng Tham mưu trưởng, Chính ủy Quân chủng Hải quân, Tư lệnh Quân khu 1 và Phó Tư lệnh Bộ đội Biên phòng.

Ngày 24/4, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã ký các quyết định điều động, bổ nhiệm nhân sự Bộ Quốc phòng. Tại Quyết định số 821/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ điều động, bổ nhiệm đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Bá Lực, Tư lệnh Quân đoàn 34 Bộ Quốc phòng giữ chức Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam. Tại Quyết định số 823/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ điều động, bổ nhiệm đồng chí Thiếu tướng Nguyễn An Phong, Cục trưởng Cục Tổ chức, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam giữ chức Chính ủy Quân chủng Hải quân. Tại Quyết định số 824/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ điều động, bổ nhiệm đồng chí Thiếu tướng Trương Mạnh Dũng, Tư lệnh Quân đoàn 12 giữ chức Tư lệnh Quân khu 1. Tại Quyết định số 819/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm đồng chí Thiếu tướng Võ Tiến Nghị, Cục trưởng Cục Trinh sát, Bộ đội Biên phòng giữ chức Phó Tư lệnh Bộ đội Biên phòng.

Chiều 24/4, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM, Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM họp báo cung cấp thông tin về vấn đề kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố. Tại buổi họp báo, Phó Giám đốc Trung tâm Báo chí TP HCM Nguyễn Văn Khanh thông tin về hoạt động báo chí trong Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025). Theo ông Nguyễn Văn Khanh, tính đến ngày 10/4 đã có 810 phóng viên của hơn 100 cơ quan truyền thông, báo chí, trong đó có 630 phóng viên trong nước và 180 phóng viên nước ngoài, đăng ký tác nghiệp dịp Đại lễ 30/4.

Mạng xã hội đang lan truyền thông tin về việc 2 cháu học sinh ở xã Hải Đông, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định, uống nhầm thuốc chuột có dạng siro, dẫn đến một cháu tử vong, cháu còn lại đang được điều trị tích cực tại bệnh viện. Chiều 24/4, một lãnh đạo UBND xã Hải Đông, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định cho biết vụ việc đang được cơ quan công an xác minh. Thông tin ban đầu, chiều ngày 23/4, hai chị em trong một gia đình được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Người chị (13 tuổi) tử vong, còn người em (10 tuổi) đang được chuyển lên bệnh viện tuyến trên. Lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa huyện Hải Hậu thông tin hai bệnh nhân nhập viện vào ngày 23/4 do uống nhầm phải thuốc diệt chuột.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 25/4, khu vực Bắc Bộ có nắng, chiều tối mưa rào, cục bộ có nơi mưa to, cần đề phòng nguy cơ xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Ngày 25/4, khu vực từ Quảng Trị đến Phú Yên có nắng nóng diện rộng với nhiệt độ cao nhất 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục có nắng nóng, có nơi trên 35 độ C. Dịp lễ 30/4-1/5, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ khả năng có mưa rào và dông; khu vực Trung và Nam Trung Bộ trời nắng, ít mưa; khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối khả năng cao xuất hiện mưa rào và dông.

Chiều 24/4,Tỉnh ủy Khánh Hòa tổ chức hội nghị công bố quyết định về sắp xếp tổ chức bộ máy và công tác cán bộ. Hội nghị đã công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa về việc hợp nhất Báo Khánh Hòa và Đài Phát thanh và Truyền hình Khánh Hòa thành Báo Khánh Hòa kể từ ngày 1/5/2025. Bà Thái Thị Lệ Hằng - Giám đốc Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Khánh Hòa, được điều động, bổ nhiệm giữ chức Tổng Biên tập báo Khánh Hòa (sau hợp nhất). Báo Khánh Hòa hợp nhất có 1 tổng biên tập và 4 phó tổng biên tập. Báo có 8 phòng, tổng số người làm việc là 205. Đơn vị mới sẽ chính thức hoạt động từ ngày 1/5/2025 với tư cách là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Tỉnh ủy Khánh Hòa. (XEM CHI TIẾT)

Tại kỳ họp thứ 27 ngày 24/4, HĐND tỉnh Bắc Kạn khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 đã thông qua Nghị quyết về chủ trương sáp nhập tỉnh Bắc Kạn và tỉnh Thái Nguyên; sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã tỉnh Bắc Kạn. Theo đó, sẽ hợp nhất hai tỉnh Thái Nguyên và Bắc Kạn trên cơ sở nhập toàn bộ diện tích tự nhiên 4.853,25 km2, quy mô dân số 365.318 người của tỉnh Bắc Kạn và toàn bộ diện tích tự nhiên 3.521,96 km2, quy mô dân số 1.434.171 người của tỉnh Thái Nguyên, thành một đơn vị hành chính, lấy tên là tỉnh Thái Nguyên. Sau sắp xếp, tỉnh Thái Nguyên có diện tích tự nhiên 8.375,21 km2 (đạt 104,69% so với tiêu chuẩn), quy mô dân số 1.799.489 người (đạt 199,94% so với tiêu chuẩn). (XEM CHI TIẾT)