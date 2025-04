Bản tin 8H: Nữ đại úy ở Nam Định tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình LHQ

TPO - Đại úy Trần Mỹ Linh, cán bộ Phòng An ninh đối ngoại Công an tỉnh Nam Định, tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hiệp quốc.

Ngày 22/4, tại trụ sở Công an tỉnh Nam Định, Đại tá Nguyễn Hữu Mạnh, Giám đốc Công an tỉnh, chúc mừng và giao nhiệm vụ cho Đại úy Trần Mỹ Linh, cán bộ Phòng An ninh đối ngoại Công an tỉnh, tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hiệp quốc (LHQ). Theo Công an tỉnh Nam Định, Đại úy Trần Mỹ Linh xuất sắc hoàn thành các chương trình huấn luyện, là 1 trong 20 sĩ quan Công an Việt Nam vượt qua kỳ thi sát hạch sĩ quan cá nhân do LHQ tổ chức tại Việt Nam, đủ tiêu chuẩn triển khai hoạt động gìn giữ hòa bình tại các phái bộ của LHQ. Đại úy Trần Mỹ Linh được Chủ tịch nước ra Quyết định cử tham gia Tổ công tác số 5, triển khai tại địa bàn Nam Sudan từ cuối tháng 4/2025. Ngoài ra, nữ đại úy còn tình nguyện đăng ký hiến tạng và đã được chấp nhận.

Tại Kỳ họp thứ 27 chuyên đề HĐND tỉnh Lai Châu khóa XV diễn ra trong 2 ngày 21 và 22/4, HĐND tỉnh Lai Châu thông qua tờ trình về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Lý Anh Hừ, nguyên Bí thư Huyện ủy Mường Tè, nghỉ theo nguyện vọng cá nhân. Đồng thời, miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND tỉnh Lai Châu, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với các ông: Mai Văn Thạch, nguyên Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường; Phạm Ngọc Phương, nguyên Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; Đặng Văn Châu, nguyên Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Đinh Trung Tuấn, nguyên Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; Lương Chiến Công, nguyên Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Trần Hữu Chí, nguyên Trưởng Ban Dân tộc tỉnh và Hoàng Đại Thắng, nguyên Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Lai Châu.

Ngày 22/4, tỉnh Ninh Bình công bố quyết định việc hợp nhất Báo Ninh Bình, Đài Phát thanh và Truyền hình Ninh Bình, cùng quyết định về công tác cán bộ. Theo đó, ông Bùi Ngọc Quang, Tổng biên tập Báo Ninh Bình được bổ nhiệm giữ chức vụ Tổng biên tập Báo và Đài phát thanh - Truyền hình Ninh Bình. Ngoài ra, điều động, bổ nhiệm các ông Lê Mạnh Hùng, Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình Ninh Bình; Nguyễn Đình Chuyên, Phó Tổng biên tập Báo Ninh Bình; Nguyễn Văn Sải, Phó Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình Ninh Bình; Phạm Kim Huệ, Phó Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình Ninh Bình giữ chức Phó Tổng biên tập Báo và Đài phát thanh - Truyền hình Ninh Bình. Thời gian bổ nhiệm là 5 năm, kể từ ngày 02/5/2025.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng Thủy văn Quốc gia, 2 đợt không khí lạnh yếu cuối mùa tác động đến Bắc Bộ khiến từ đêm 23-25/4 và khoảng từ 27-28/4, khu vực có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to (thời gian mưa tập trung vào chiều tối và đêm), sau có mưa rào và dông vài nơi.Ngày 25/4, thời tiết Hà Nội có mưa rào giảm nhiệt 4 độ, sau đó tăng nhẹ vào những ngày sau. Đến thứ Hai đầu tuần tới (28/4), nền nhiệt khu vực giảm mạnh hơn (đến 6 độ) và trời có mưa dông. Bên cạnh đó, khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên, ở phía Bắc từ chiều tối 24-25/4 và từ 27-28/4 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng. Các khu vực khác chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng.

Ngày 22/4, Công an tỉnh Tiền Giang đang điều tra nguyên nhân vụ Giám đốc chi nhánh Công ty cổ phần May Tex Giang tử vong tại công ty. Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 7 giờ 30 phút sáng 22/4, bảo vệ chi nhánh Công ty cổ phần May Tex Giang (có trụ sở tại xã Bình Ninh, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang) thấy ông L.Đ.N. (sinh năm 1973, ngụ quận Gò Vấp, TP.Hồ Chí Minh) ngủ trong phòng số 8, khu tập thể công ty không dậy đi làm như thường ngày. Sau đó, bảo vệ công ty mở cửa kiểm tra thì phát hiện ông N. đã tử vong trên giường ngủ. Nguyên nhân tử vong của ông N. đang được cơ quan công an khẩn trương điều tra làm rõ. (XEM CHI TIẾT)

Trong văn bản gửi UBND tỉnh Đồng Tháp đề nghị địa phương này đóng góp ý kiến dự thảo Đề án sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Tiền Giang và Đồng Tháp, UBND tỉnh Tiền Giang đề xuất đặt tên tỉnh mới là Đồng Tháp. Nguyên nhân được đưa ra là tên có tính thương hiệu cao, đại diện cho đặc trưng của vùng Đồng Tháp Mười gắn liền với đặc trưng sinh thái - văn hóa của cả 2 tỉnh. Đồng thời, việc sử dụng tên gọi này không chỉ đảm bảo tính tiếp nối, dễ nhận diện, dễ nhớ, mà còn góp phần hạn chế tối đa các xáo trộn về giấy tờ hành chính, thông tin địa lý, giúp tiết kiệm ngân sách, thời gian và công sức cho người dân cũng như doanh nghiệp. (XEM CHI TIẾT)

Chiều 22/4, được sự ủy quyền của lãnh đạo Bộ Công an, Công an tỉnh Bình Thuận tổ chức công bố quyết định về công tác cán bộ. Theo đó, Bộ trưởng Bộ Công an đã ký quyết định bổ nhiệm lại chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận đối với Đại tá Trần Văn Mười. Đồng thời, Bộ trưởng Bộ Công an cũng quyết định kéo dài thời gian giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận đối với Đại tá Đinh Kim Lập. Đại tá Trần Văn Mười được bổ nhiệm Phó Giám đốc Công an tỉnh từ ngày 11/3/2020 (thời điểm bổ nhiệm là Trưởng Công an thành phố Phan Thiết). Đại tá Đinh Kim Lập, được bổ nhiệm Phó Giám đốc Công an tỉnh từ ngày 11/3/2020 (thời điểm bổ nhiệm là Trưởng phòng PC02). (XEM CHI TIẾT)