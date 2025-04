Bản tin 8H: Bộ Nội vụ nói về đề xuất cho công chức làm việc tại nhà

TPO - Theo Bộ Nội vụ, cần cân nhắc, bổ sung quy định chế độ làm việc bán thời gian, làm việc từ xa, chú trọng vào hiệu quả công việc đối với công chức.

Bộ Nội vụ mới đây đã đưa ra những nhận định và đề xuất liên quan đến việc sửa đổi Luật Cán bộ, công chức. Đáng chú ý trong đó có đề xuất cho công chức làm việc bán thời gian, làm việc ở nhà. Theo Bộ Nội vụ, một số công việc không đòi hỏi tiếp xúc trực tiếp với người dân; hoàn cảnh công chức nuôi con nhỏ, chăm sóc cha mẹ già yếu, hoặc gặp khó khăn về nhà ở tại khu vực trung tâm đô thị… là những lý do nên cho phép công chức làm việc từ xa. Bộ Nội vụ cho rằng nên bổ sung chế độ làm việc bán thời gian, làm việc từ xa vào luật, với trọng tâm là nâng cao hiệu quả công việc. Làm việc tại nhà không chỉ giúp tiết kiệm chi phí vận hành cho cơ quan nhà nước như điện, điều hòa, thiết bị, văn phòng… mà còn tạo điều kiện cho công chức cân bằng giữa công việc và cuộc sống gia đình.

Tối 19/4, một lãnh đạo UBND xã Đức Mạnh, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông, cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước khiến 2 học sinh tử vong.Theo thông tin ban đầu, chiều cùng ngày, nhóm 4 học sinh rủ nhau đến hồ nước của người dân tại thôn Đức Ái (xã Đức Mạnh) để tắm. Sau đó, 2 học sinh về trước, còn 2 em T.C.H. (10 tuổi, ngụ xã Đức Minh, huyện Đắk Mil) và em L.A.K. (13 tuổi, ngụ xã Đức Mạnh) tiếp tục chơi đùa. Không thấy em K. và em H. trở về, người thân liền đi tìm kiếm. Đến khoảng 15h cùng ngày, người dân phát hiện 2 học sinh tử vong dưới hồ nước.

Thông tin từ Bộ Y tế cho biết từ đầu năm 2025 đến nay, cả nước ghi nhận 76.312 trường hợp nghi sởi, trong đó có 8.614 trường hợp dương tính. Trong tuần 16 (từ ngày 12 - 17/4), cả nước ghi nhận 4.122 trường hợp nghi sởi, giảm 8,8% so với tuần trước (4.519 trường hợp). Có 2 trường hợp tử vong liên quan đến sởi, trong đó một trường hợp đang điều trị ung thư, có nhiều bệnh nền và một trường hợp trẻ nhập viện muộn sau 3 ngày. Bộ Y tế cho biết, số ca mắc có xu hướng tăng từ tuần 9, chững lại ở tuần 14 và giảm ở các tuần 15-16. Hầu hết các tỉnh có số mắc tăng nằm ở khu vực phía Bắc.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 20/4, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ, có nơi trên 37 độ, độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 50-55%. Ngoài ra, khu vực đồng bằng Bắc Bộ có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất có nơi trên 35 độ. Ngày 21/4, Bắc Bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 37 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 50-55%. Ngày 20-21/4, khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-38 độ, có nơi trên 38 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 40-50%. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-36 độ, có nơi trên 36 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 55-60%.

Tối 19/4, đại diện của SCTV xác nhận với Tiền Phong thông tin ban lãnh đạo đài cáp quyết định tạm dừng sóng chương trình liên quan MC, BTV Bích Hồng trên SCTV4. Theo nhà đài, Bích Hồng là cộng tác viên của SCTV. BTV Bích Hồng bị cộng đồng mạng chỉ trích sau khi đăng bài than thở về buổi hợp luyện diễu binh, diễu hành trên đường Lê Duẩn, TPHCM tối 18/4. Hiện, bài đăng này đã được gỡ xuống.

UBND tỉnh Nghệ An đã thông qua Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp trên địa bàn tỉnh. Sau sắp xếp, tỉnh Nghệ An còn 130 đơn vị hành chính cấp xã (11 phường, 119 xã), giảm 282 đơn vị so với trước đây. Từ ngày 19/4, 20 huyện, thành, thị tỉnh Nghệ An bắt đầu tổ chức lấy ý kiến cử tri và trình HĐND cấp xã, cấp tỉnh xem xét thông qua đề án sắp xếp đơn vị hành chính, hoàn thành trước ngày 25/4, để trình UBND tỉnh hoàn thiện trình HĐND tỉnh xem xét tại kỳ họp chuyên đề dự kiến tổ chức ngày 28/4.