Bản tin 8H: Cơ quan chức năng vào cuộc vụ Chu Thanh Huyền bị tố có dấu hiệu trốn thuế

TPO - Chu Thanh Huyền bị tố bán hàng có xuất xứ từ Hàn Quốc nhưng không có nhãn phụ tiếng Việt, không xuất hóa đơn bán hàng.

Ngày 17/4, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) đã chuyển đơn tố cáo liên quan đến Chu Thanh Huyền, người nổi tiếng trên mạng xã hội được biết đến là vợ cầu thủ bóng đá Quang Hải, tới Chi cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội để xem xét và xử lý theo thẩm quyền. Theo nội dung đơn do công dân H. gửi ngày 25/3, Chu Thanh Huyền bị tố cáo kinh doanh bộ mỹ phẩm OHUI PRIME xuất xứ từ Hàn Quốc nhưng không có nhãn phụ tiếng Việt, không xuất hóa đơn bán hàng và có dấu hiệu trốn thuế. Hình thức bán hàng chủ yếu diễn ra trên fanpage cá nhân. Cục Quản lý Dược xác định đây là nội dung không thuộc phạm vi giải quyết của đơn vị nên đã chuyển toàn bộ hồ sơ tới cơ quan chức năng địa phương để xử lý theo quy định.

Chiều 17/4, Ban Thường vụ 2 tỉnh Cà Mau và Bạc Liêu tổ chức hội nghị triển khai công tác xây dựng đề án hợp nhất đơn vị hành chính cấp tỉnh giữa hai địa phương. Tại hội nghị, lãnh đạo 2 tỉnh Cà Mau và Bạc Liêu trình bày các phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã sau khi bỏ cấp huyện. Theo đó, tỉnh Cà Mau từ 100 giảm còn 39 đơn vị hành chính cấp xã (35 xã và 4 phường), còn Bạc Liêu từ 64 giảm còn 25 đơn vị hành chính cấp xã (20 xã, 5 phường). Sau đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cà Mau và Bạc Liêu thống nhất việc thành lập: Ban Chỉ đạo xây dựng và thực hiện Đề án hợp nhất tỉnh Bạc Liêu và Cà Mau; Tổ công tác xây dựng Đề án hợp nhất tỉnh Cà Mau và Bạc Liêu; Tiểu Ban văn kiện Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh sau khi hợp nhất; Tổ Biên tập Văn kiện Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Cà Mau nhiệm kỳ 2025-2030.

Ngày 17/4, Công an TP Hà Nội cho biết Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã xử phạt N.T.H. (26 tuổi, ở quận Hoàng Mai, Hà Nội) và L. (28 tuổi, ở huyện Gia Lâm, Hà Nội) về hành vi Cung cấp, chia sẻ thông tin bịa đặt, gây hoang mang dư luận trong nhân dân, kích động bạo lực, tội ác, tệ nạn xã hội, đánh bạc hoặc phục vụ đánh bạc. Theo cơ quan chức năng, qua công tác nắm tình hình, Phòng An ninh mạng phát hiện trang fanpage "Cô Giáo Hương" và fanpage "Lan Hương Nguyễn" đăng tải video clip có nội dung đánh bạc. Vào cuộc xác minh, cơ quan điều tra đã làm rõ chủ tài khoản là chị H. và L.. 2 cá nhân thừa nhận việc dàn dựng video có nội dung đánh bạc rồi đăng tải lên Facebook nhằm câu "like", câu "view", tăng lượt tương tác để kinh doanh sản phẩm của mình.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 18-19/4, khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên tiếp tục có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Ngày 18/4, khu vực Bắc Bộ và Đông Nam Bộ có nắng nóng cục bộ trên 35 độ C. Ngày 19/4, các khu vực này nắng nóng diện rộng, 35-36 độ C, có nơi trên 36 độ C. Từ ngày 23 đến 28/4, một khối không khí lạnh yếu sẽ tràn về gây mưa rào và dông ở miền Bắc, nền nhiệt giảm nhẹ. Khoảng thời gian này, khu vực Trung Bộ có xu hướng giảm nắng nóng, chỉ còn xuất hiện nắng nóng cục bộ.

Tối 17/4, Phòng Cảnh sát PCCC-CNCH Công an TP Đà Nẵng tìm thấy thi thể du khách ngoại quốc tại khu vực bán đảo Sơn Trà (phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng). Trước đó, chiều cùng ngày, trong lúc tuần tra tại khu vực bán đảo Sơn Trà, lực lượng chức năng phát hiện một xe máy bị bỏ lại nhiều ngày tại khu vực Bãi Bắc, gần khu nghỉ dưỡng InterContinental. Trong xe có giấy tờ tùy thân của một du khách nước ngoài, nghi liên quan đến một vụ tai nạn. Sau thời gian nỗ lực vượt qua địa hình dốc đá cheo leo, hiểm trở, lực lượng cứu nạn tiếp cận được vị trí thi thể du khách nằm dưới vực sâu. Đến tối cùng ngày, thi thể nạn nhân được đưa lên lên mặt đất bằng hệ thống ròng rọc chuyên dụng. (XEM CHI TIẾT)

Chiều 17/4, lãnh đạo UBND xã Tam Dân, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam, cho biết người dân phát hiện thi thể hai mẹ con dưới kênh chính Phú Ninh. Theo đó, lúc 16h cùng ngày, người dân địa phương phát hiện một xe máy BKS 50 -N1 173XX cùng một số giấy tờ để trên đường bê tông, gần kênh chính Phú Ninh, đoạn chảy qua xã Tam Dân. Nghi chuyện chẳng lành nên người dân địa phương tổ chức tìm kiếm thì vớt được thi thể chị Bùi Thị L. (31 tuổi), ở khối phố Lâm Mộc, thị trấn Phú Thịnh, huyện Phú Ninh và một cháu bé (chưa rõ họ tên, là con ruột của chị L.) dưới kênh, đoạn giáp ranh giữa xã Tam Dân và thị trấn Phú Thịnh. (XEM CHI TIẾT)