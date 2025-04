Bản tin 8H: Lý do Cao Bằng chưa đạt diện tích tự nhiên nhưng không sáp nhập

TPO - Dù chưa đạt về diện tích tự nhiên, tỉnh Cao Bằng không thực hiện sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính vì có đường biên quốc gia rất dài giáp Trung Quốc, địa hình đồi núi chia cắt, các tỉnh giáp ranh không phù hợp để sáp nhập.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình đã ký Quyết định số 759 phê duyệt Đề án sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp (Đề án).Trong đó, tỉnh Cao Bằng có diện tích tự nhiên chưa đạt theo quy định (6.700,4km2 chỉ đạt 83,8% tiêu chuẩn) nhưng không thực hiện sắp xếp, quyết định của Thủ tướng. Nguyên nhân đầu tiên do tỉnh có đường biên giới quốc gia rất dài giáp với nước Trung Quốc, địa hình đồi núi cao chia cắt phức tạp, hiểm trở, có gần 95% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số. Hai là các tỉnh giáp ranh đều không phù hợp để sắp xếp, sáp nhập. Phía Tây tỉnh Cao Bằng giáp ranh tỉnh Hà Giang, dự kiến sáp nhập với tỉnh Tuyên Quang thành một tỉnh mới có diện tích tự nhiên lớn. Phía Nam giáp ranh với tỉnh Bắc Kạn nhưng dự kiến sáp nhập với tỉnh Thái Nguyên. Phía Đông giáp ranh với tỉnh Lạng Sơn có diện tích lớn và bảo đảm đạt 100% cả 2 tiêu chuẩn về diện tích, quy mô dân số.

Ngày 11/4, UBND TP Hà Nội ban hành quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng cầu vượt nút giao đường Lê Trọng Tấn, quận Hà Đông và Quốc lộ 6. Theo quyết định, dự án xây dựng cầu vượt với quy mô 4 làn xe trên đường Lê Trọng Tấn - đường Văn Khê; xây dựng cầu vượt có nhịp chính và nhịp dẫn bằng thép, tổng chiều dài toàn cầu khoảng 883m. Dự án xén hè để mở rộng phần đường xe chạy, tổ chức lại giao thông, đèn tín hiệu phạm vi nút giao và xây dựng, di chuyển các công trình hạ tầng kỹ thuật, cây xanh đảm bảo an toàn giao thông, mỹ quan đô thị. UBND TP Hà Nội giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố làm chủ đầu tư. Dự án thuộc nhóm B với tổng mức đầu tư dự kiến gần 880 tỷ đồng, thực hiện giai đoạn 2026-2028.

Ngày 14/4, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết vào 7h15 cùng ngày, trên đường tránh TP Hà Tĩnh, đoạn qua thôn La Xá, xã Tân Lâm Hương xảy ra tai nạn giao thông chết người. Theo đó, xe khách BKS 17H-032.93, do Phí Thanh Bình (sinh năm 1993, thường trú tại xã Đông Hoàng, Đông Hưng, Thái Bình) điều khiển theo hướng từ Nam ra Bắc va chạm với xe máy BKS 38M1-126.22, do ông L.P.T (sinh năm 1952, trú tại thôn Tiền Thượng, xã Tân Lâm Hương) điều khiển, chở theo ông P.H.T (sinh năm 1949, trú tại xã Cẩm Thạch, Cẩm Xuyên). Vụ tai nạn khiến 2 người đi xe máy tử vong tại chỗ.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 15/4, khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng. Các khu vực khác chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Riêng Nam Bộ có nơi nắng nóng. Từ ngày 16/4, khu vực Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ đêm có mưa vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Từ ngày 18/4, các khu vực này có khả năng nắng nóng diện rộng. Cơ quan khí tượng thủy văn nhận định khả năng từ nay đến hết tháng 4 còn xuất hiện 1-2 đợt không khí lạnh, tuy nhiên các đợt không khí lạnh vào cuối tháng 4 thường có cường độ yếu, chỉ gây lạnh về đêm và sáng một số nơi ở miền Bắc.

Chiều 14/4, tại Tỉnh uỷ Phú Thọ, Thường trực Tỉnh uỷ Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hoà Bình họp thống nhất triển khai Kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các văn bản của Trung ương về sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh. Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe dự thảo Nghị quyết liên tịch của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ 3 tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hòa Bình về việc thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện hợp nhất tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hòa Bình và Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo thực hiện hợp nhất tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hòa Bình; dự thảo kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo hợp nhất tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hòa Bình. Theo đó, đồng chí Trưởng Ban Chỉ đạo hợp nhất là các đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc, Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình; các Phó Trưởng Ban Chỉ đạo là các Phó Bí thư Tỉnh ủy của 3 tỉnh. (XEM CHI TIẾT)

Ngày 14/4, Sở Nội vụ TP. Cần Thơ phát đi thông báo về việc sắp xếp lại các đơn vị hành chính (ĐVHC) cấp xã và cấp tỉnh theo Kết luận của Bộ Chính trị, Nghị quyết Trung ương và kế hoạch của Chính phủ. Theo đó, Cần Thơ sẽ thực hiện hợp nhất với Hậu Giang và Sóc Trăng để hình thành một đơn vị hành chính cấp tỉnh mới – lấy tên Thành phố Cần Thơ. Trung tâm chính trị - hành chính sẽ đặt tại TP. Cần Thơ hiện hữu. Cùng với đó, TP. Cần Thơ sẽ tiến hành sáp nhập 80 xã, phường hiện hữu, tái lập thành 32 đơn vị hành chính cấp xã, bao gồm 16 xã và 16 phường. (XEM CHI TIẾT)