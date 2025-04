Bản tin 8H: Xóa tư cách chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn với ông Lý Vinh Quang

TPO - Thủ tướng quyết định kỷ luật ông Lý Vinh Quang bằng hình thức xóa tư cách chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn các nhiệm kỳ 2004-2011, 2011-2016, 2016-2021.

Ngày 11/4, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình ký Quyết định số 749 của Thủ tướng về việc thi hành kỷ luật bằng hình thức xóa tư cách chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn các nhiệm kỳ 2004-2011, 2011-2016, 2016-2021 đối với ông Lý Vinh Quang. Ông Quang được xác định có những vi phạm, khuyết điểm trong công tác và đã bị thi hành kỷ luật đảng. Thời gian thi hành kỷ luật tính từ ngày công bố Quyết định số 1814 ngày 10/1/2025 của Ban Bí thư. Trước đó, ngày 10/1, nhận thấy ông Lý Vinh Quang, trong thời gian giữ chức vụ Tỉnh ủy viên, Ủy viên Ban cán sự đảng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, Ban Bí thư quyết định khai trừ Đảng đối với ông Lý Vinh Quang.

Tối 11/4, Chủ tịch UBND phường Kỳ Thịnh (thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh) Lê Văn Bình cho biết một phụ nữ trên địa bàn đột tử sau khi uống thuốc của cơ sở kinh doanh thực phẩm chức năng. Theo thông tin ban đầu, bà L.T.X. (trú tại tổ dân phố Cảnh Trường, phường Kỳ Thịnh) trước đó có các triệu chứng bệnh như ho, đờm, sổ mũi và ớn lạnh. Khoảng 7h30 ngày 11/4, bà X. đến cơ sở kinh doanh thực phẩm chức năng có địa chỉ tại tổ dân phố Nam Phong (phường Kỳ Thịnh) mua thuốc điều trị. Sau khi mua, người phụ nữ uống thuốc ngay tại cơ sở này và xuất hiện các triệu chứng ngứa, nổi mẩn đỏ. Khoảng 15 phút sau, người này tử vong.

Ngày 11/4, đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, trong ngày đơn vị tổ chức đấu giá đưa 60.000 biển số ô tô, mô tô, xe máy "lên sàn". Đáng chú ý, biển số xe máy của TPHCM là 50AA-666.66 được một khách hàng trả giá hơn 2 tỷ đồng. Cũng theo Cục CSGT, trong ngày có 525 biển số xe máy được đấu giá thành công với tổng giá trị là gần 12 tỷ đồng. Đồng thời, có gần 400 biển số ô tô được đấu giá thành công với giá trị hơn 37 tỷ đồng.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đêm 12/4, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển lạnh, vùng núi Bắc Bộ có nơi trời rét. Ngày 13/4, khu vực phía Tây Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi xuất hiện mưa rào và dông vài nơi. Tại khu vực Đông Bắc Bộ cũng xuất hiện mưa vài nơi. Từ đêm 12/4 trời bắt đầu chuyển lạnh và từ ngày 13/4, đêm và sáng ở khu vực Đông Bắc Bộ trời chuyển rét. Dự báo thời tiết từ đêm 13/4 đến ngày 21/4, khu vực Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ có mưa vài nơi, trưa trời nắng. Từ ngày 17/4 tại khu vực này có khả năng xảy ra nắng nóng cục bộ; từ ngày 18/4 có khả năng xảy ra nắng nóng diện rộng. Riêng Nam Tây Nguyên và Nam Bộ ngày 14-15/4 có mưa rào và dông rải rác; ngày nắng, có nơi nắng nóng.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định số 751/QĐ-TTg ngày 11/4 thành lập Ban chỉ đạo về giải quyết các vấn đề khó khăn, vướng mắc các dự án tồn đọng (Ban Chỉ đạo). Theo quyết định, Trưởng Ban Chỉ đạo là Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình. Phó trưởng Ban Chỉ đạo là Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng. Thành viên Ban Chỉ đạo gồm nhiều bộ trưởng: Bộ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Hải Ninh; Bộ trưởng Bộ NN&MT Đỗ Đức Duy; Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên; Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh; Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan. (XEM CHI TIẾT)

Chiều 11/4, Công an tỉnh Trà Vinh tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ. Theo đó, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tá Nguyễn Thanh Hải - Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh đã trao quyết định bổ nhiệm lại chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh đối với Đại tá Lê Văn Tư. (XEM CHI TIẾT)