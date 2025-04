Bản tin 8H: Bộ trưởng Công thương nhận thêm nhiệm vụ

TPO - Bộ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Hồng Diên được phân công làm Trưởng đoàn đàm phán thương mại với Mỹ.

Ngày 12/4, Thủ tướng Phạm Minh Chính ký quyết định thành lập Đoàn đàm phán Chính phủ về các vấn đề thương mại với Mỹ. Theo đó, Thủ tướng quyết định thành lập Đoàn đàm phán Chính phủ về thỏa thuận thương mại đối ứng với Mỹ. Bộ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Hồng Diên là Trưởng đoàn. Thứ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Sinh Nhật Tân là Phó trưởng đoàn. Thành viên Đoàn đàm phán gồm: Thứ trưởng Bộ Tài chính Cao Anh Tuấn; Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Hoàng Trung; Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Phạm Đức Long; Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đỗ Hùng Việt; Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Phạm Quang Dũng; Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Bá Hoan; Đại sứ Việt Nam tại Mỹ Nguyễn Quốc Dũng.

Ngày 12/4, Bệnh viện Bà Rịa (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) cho biết tiếp nhận cấp cứu 31 trường hợp là công nhân Công ty Z.O.C (KCN chuyên sâu Phú Mỹ 3, TP Phú Mỹ). Trước đó, khi đang làm việc, 31 công nhân cảm thấy mệt mỏi, khó thở, nhức đầu, vã mồ hôi. Công ty nghi ngộ độc khí do phản ứng hóa học nên đã đưa người lao động vào Bệnh viện Bà Rịa cấp cứu. Chiều cùng ngày, hầu hết bệnh nhân được về nhà.

Tối 12/4, lãnh đạo UBND phường Hồng Thái cho biết vừa tìm thấy thi thể một phụ nữ trên địa bàn. Theo đó, khoảng 9h cùng ngày, ngửi thấy mùi hôi thối phát ra từ nhà trọ tại tổ Kiều Đông, phường Hồng Thái, người dân tiến hành tìm kiếm và phát hiện thi thể một phụ nữ đang trong quá trình phân hủy. Cơ quan chức năng bước đầu xác định nạn nhân SN 1991, quê ở Lạng Sơn. Công an Hải Phòng đang tổ chức điều tra, làm rõ vụ việc.

Theo số liệu do Cục Cảnh sát PCCC & CNCH công bố, trong quý I/2025, toàn quốc xảy ra 935 vụ cháy, làm 15 người chết, 20 người bị thương; thiệt hại về tài sản ước tính khoảng 51 tỷ đồng. Cùng thời gian, xảy ra 5 vụ nổ, khiến 4 người thiệt mạng, 3 người bị thương, gây thiệt hại khoảng 50 triệu đồng. Cháy nổ chủ yếu tập trung tại các khu vực đô thị, địa phương có tốc độ đô thị hóa cao, nhiều cơ sở sản xuất, kinh doanh; 1/3 trong số đó là các vụ cháy nhà dân. So với cùng kỳ năm 2024, số vụ cháy giảm 225 vụ, tương đương 19,4%; số người thiệt mạng giảm 13 người tương đương 46,4%); tuy nhiên, số người bị thương tăng thêm 5 người, tương đương 33,3%.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, ngày 13/4, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ chuyển lạnh, sau đó chuyển rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở Bắc Bộ 16-19 độ C, vùng núi cao dưới 13 độ C; Bắc Trung Bộ 17-20 độ C. Những ngày tới, nhiều nơi ở Bắc Bộ và Trung Bộ có mưa vừa, mưa to và giông, cục bộ có nơi mưa rất to. Khu vực Quảng Trị - Quảng Ngãi có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa rào, giông, có thể kèm lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh.

Thông tin từ Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết 16h50 ngày 12/4, đơn vị nhận được tin báo xảy ra vụ tai nạn đuối nước tại hồ Hương Sơn, xã Vân Sơn (Triệu Sơn). Sau gần 1 giờ lặn tìm kiếm trong thời tiết mưa dông, sấm sét, lực lượng tìm kiếm phát hiện thi thể 2 nạn nhân, bàn giao cho gia đình lo hậu sự. Hai nạn nhân được xác định là L.A.T. và N.V.D., cùng sinh năm 2009, trú tại thôn 1, xã Nông Trường, đang học lớp 10 và 11. Trước đó, 2 nạn nhân cùng 5 bạn rủ nhau đi đá bóng tại xã Vân Sơn. Thấy trời nóng bức, nhóm học sinh rủ nhau xuống hồ nước gần đó tắm, không may xảy ra vụ đuối nước thương tâm.