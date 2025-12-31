Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Trao sổ tiết kiệm cho thân nhân 16 gia đình liệt sĩ

TPO - Ngày 31/12, Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam phối hợp với các đơn vị trao sổ tiết kiệm cho 16 gia đình thân nhân liệt sĩ đã được xác định danh tính liệt sĩ và di chuyển hài cốt về quê hương bằng tàu hỏa trong năm 2025.

Tại buổi lễ, Trung tướng Hoàng Khánh Hưng, Chủ tịch Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam cho biết: Đi qua các cuộc chiến tranh vệ quốc, cả nước có gần 1,2 triệu liệt sĩ đã ngã xuống trên khắp các chiến trường. Đến nay, vẫn còn 53 vạn liệt sĩ chưa biết tên, trong đó còn 18 vạn liệt sĩ chưa tìm thấy hài cốt.

Công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ là một nhiệm vụ chính trị, nhân văn cao cả. Tuy nhiên, theo thời gian thông tin về các liệt sĩ ngày càng ít đi, mẫu hài cốt giám định ADN cũng gặp nhiều khó khăn.

Với quyết tâm "không để liệt sĩ nào bị lãng quên", Hội đã nỗ lực phối hợp với các cơ quan chức năng và doanh nghiệp để thực hiện tâm nguyện của các gia đình.

z7383794572584-20662beace3d29d91a7f6b7674c1930a.jpg
Nhà tài trợ trao tiền cho Hội Hỗ trợ các gia đình liệt sĩ

Trong 5 năm qua, Hội đã trợ di chuyển 917 lượt gia đình đưa hài cốt liệt sĩ về quê hương; đính chính thông tin trên 589 bia mộ và hỗ trợ giám định ADN cho 325 mẫu hài cốt.

Hầu hết các hài cốt này đều được vận chuyển miễn phí bằng đường sắt theo thỏa thuận giữa Hội và Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam - một chính sách nhân văn giúp giảm bớt gánh nặng chi phí cho các gia đình chính sách. Chỉ riêng năm 2025, Hội đã xác định danh tính 16 liệt sĩ và di chuyển hài cốt về quê hương bằng tàu hỏa.

z7383794615170-ccbaeb2ace1dcbc5a41910971949c027.jpg
Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam trao sổ tiết kiệm cho thân nhân các gia đình liệt sĩ

Tại sự kiện, Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam phối hợp cùng các nhà tài trợ đã trao tặng 16 sổ tiết kiệm cho 16 thân nhân liệt sĩ. Mỗi sổ tiết kiệm trị giá 5 triệu đồng.

Nhiệm kỳ IV (2025-2030), Hội đặt mục tiêu hỗ trợ di chuyển thêm 450 đến 500 trường hợp hài cốt liệt sĩ và tặng thêm hàng trăm căn nhà tình nghĩa cho thân nhân các gia đình liệt sĩ có hoàn cảnh khó khăn.

Thanh Hiếu
