Tiếp tục tinh gọn bộ máy ngành Nông nghiệp và Môi trường

TPO - Tại Hội nghị Tổng kết công tác năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026 của ngành Nông nghiệp và Môi trường, Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo ngành tiếp tục xây dựng bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu năng, hiệu quả, kiên quyết bỏ khâu trung gian, tái cơ cấu lại trụ sở các cơ quan sau sắp xếp.

Chiều 31/12, Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026 ngành Nông nghiệp và Môi trường.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Theo Bộ trưởng Trần Đức Thắng, ngành Nông nghiệp và Môi trường thực hiện kế hoạch năm 2025 trong bối cảnh chiến tranh thương mại thế giới, chính sách thuế đối ứng của Hoa Kỳ cũng như toàn bộ hệ thống chính trị thực hiện chủ trương đổi mới, sắp xếp tinh gọn bộ máy và tình hình thời tiết bất lợi, bão chồng bão, lũ chồng lũ.

Tuy nhiên với phương châm “Kỷ cương trách nhiệm, chủ động kịp thời, tinh gọn hiệu quả, tăng tốc bứt phá”, Ngành đã đạt được những thành tích quan trọng, tích cực.

Thành tựu đáng kể là Bộ đã chủ động thực hiện rà soát, điều chỉnh, bổ sung để khắc phục tình trạng chồng chéo trong công tác quản lý. Sau khi hợp nhất, cơ cấu tổ chức của Bộ được điều chỉnh và tinh gọn giảm 25/55 đầu mối (giảm 45,45%), giảm 19/78 đơn vị sự nghiệp trực thuộc (giảm 24,36%), giảm 63/301 đầu mối cấp phòng trực thuộc các đơn vị (giảm 20,9%), giảm 30/80 đơn vị sự nghiệp công lập (giảm 37,5%).

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng chia sẻ các kết quả của Ngành trong năm 2025.

Cùng với việc hoàn thiện thể chế, năm 2025, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã thực hiện phân cấp, phân quyền triệt để cho chính quyền địa phương khi vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và cải cách, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện đầu tư, kinh doanh.

Về mục tiêu trong năm 2026 và giai đoạn 2026-2030, Bộ trưởng Trần Đức Thắng chia sẻ, cùng với đất nước bước vào kỷ nguyên mới, ngành Nông nghiệp và Môi trường xác định mục tiêu tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, nâng cao năng lực thích ứng với biến đổi khí hậu, phát huy hiệu quả các nguồn lực phục vụ phát triển nông nghiệp bền vững và kinh tế - xã hội.

Để thực hiện mục tiêu, Bộ sẽ tập trung hoàn thiện thể chế, chính sách pháp luật; nâng cao năng lực quản lý, giám sát; tăng cường phối hợp liên ngành; huy động hiệu quả các nguồn lực xã hội, khoa học - công nghệ và hợp tác quốc tế.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nêu rõ nông nghiệp vẫn là trụ đỡ của nền kinh tế nhưng phải số hóa, hiện đại hóa, công nghiệp hóa, ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo; phát triển nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh.

Thủ tướng giao ngành Nông nghiệp và Môi trường nhiều nhiệm vụ trong thời gian tới. Trong đó có việc tập trung thực hiện quyết liệt, hiệu quả những chỉ đạo, định hướng của Đảng, Chính phủ, Quốc hội, nhất là các chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, các Nghị quyết chiến lược gần đây của Bộ Chính trị, Nghị quyết của Đảng ủy Chính phủ và tới đây là Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Cùng với đó, tập trung hoàn thiện thể chế, xây dựng cơ chế, chính sách, chiến lược, quy hoạch; đưa thể chế từ điểm nghẽn thành lợi thế cạnh tranh, từ quản lý sang kiến tạo và phục vụ, giảm chi phí tuân thủ cho người dân và doanh nghiệp.

Tiếp đó là đẩy mạnh ứng dụng, chuyển giao khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số trong toàn ngành. Xây dựng nền tảng thương mại số, logistics hiện đại. Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu đồng bộ, liên thông.

Thủ tướng cũng chỉ đạo phát triển hạ tầng chiến lược cho nông nghiệp, nông dân, nông thôn, phát triển nền nông nghiệp tăng trưởng nhanh, bền vững, sinh thái, hữu cơ, tuần hoàn, hiệu quả, minh bạch. Đẩy mạnh quy hoạch, xây dựng các vùng nguyên liệu tập trung, liên kết phát triển các vùng sản xuất quy mô lớn, đáp ứng tiêu chuẩn, yêu cầu thị trường.

Tổng kim ngạch xuất khẩu nông lâm thuỷ sản năm 2025 đạt trên 70 tỷ USD, vượt kế hoạch đề ra.

Bên cạnh đó, đẩy mạnh phát triển thị trường trong nước, mở rộng thị trường quốc tế và tập trung xây dựng thương hiệu nông sản Việt Nam, tập trung đa dạng hóa thị trường, đa dạng hóa sản phẩm (nông nghiệp công nghệ cao, chế biến sâu) và đa dạng hóa chuỗi cung ứng.

Thủ tướng cũng đề nghị ngành Nông nghiệp và Môi trường cần chuyển đổi tư duy, cách tiếp cận quản lý tài nguyên và môi trường từ "khai thác tối đa" sang "quản lý vốn tự nhiên", từ việc "quản lý" sang "quản trị và tái tạo" dựa trên nền tảng tiến bộ của khoa học công nghệ. Quản lý, sử dụng, khai thác hiệu quả nguồn tài nguyên, khơi thông nguồn lực, những điểm nghẽn để tạo động lực mới cho sự phát triển.

Thủ tướng lưu ý đẩy mạnh trồng rừng, phủ xanh đồi trọc; xử lý dứt điểm vấn đề liên quan và quản lý, khai thác hiệu quả đất lâm trường; rà soát lại diện tích đất rừng phòng hộ trong thực tế để có hướng xử lý phù hợp với những nơi không còn rừng, phục vụ hiệu quả nhất cho phát triển.

Một nhiệm vụ quan trọng khác được Thủ tướng giao ngành Nông nghiệp và Môi trường là đẩy mạnh phân cấp, phân quyền và cải cách thủ tục hành chính, phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Đồng thời tiếp tục xây dựng bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu năng, hiệu quả, kiên quyết bỏ khâu trung gian, tái cơ cấu lại trụ sở các cơ quan sau sắp xếp, xây dựng đội ngũ cán bộ ngành nông nghiệp và môi trường: "Bản lĩnh vững vàng - Tư duy đột phá – Am hiểu thực tiễn – Kỷ cương, liêm chính – Tận tâm, trách nhiệm – Hành động vì dân".